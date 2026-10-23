Νίκος Ανδρουλάκης για επίθεση στην Ιορδανία: «Αποτρόπαια ενέργεια»

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Τα συλλυπητήρια του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους εκλιπόντες της επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Ιορδανίας.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την επίθεση «στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών» στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές».