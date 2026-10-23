Νίκος Ανδρουλάκης για επίθεση στην Ιορδανία: «Αποτρόπαια ενέργεια»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για τους εκλιπόντες της επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ της Ιορδανίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αποτρόπαια την επίθεση κατά τη διάρκεια θρησκευτικής τελετής και καταδίκασε την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος. Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα συλλυπητήρια του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους εκλιπόντες της επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Ιορδανίας.
  • Χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την επίθεση «στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών» στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ.
  • Στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα συλλυπητήρια του στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης για τους εκλιπόντες της επίθεσης στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Ιορδανίας.

Ιορδανία: Βίντεο από την στιγμή της επίθεσης στην ελληνορθόδοξη εκκλησία – 7 νεκροί και 34 τραυματίες

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «αποτρόπαια» την επίθεση «στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής με αποτέλεσμα τη δολοφονία και τον τραυματισμό δεκάδων πιστών» στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Χαμούντ, Αλ-Καράκ στην Ιορδανία.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «Καταδικάζω την τρομοκρατία και το θρησκευτικό μίσος και εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και τις άλλες θρησκευτικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή, που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο εξτρεμιστικών επιθέσεων πολλές φορές».

ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε απερίφραστα την ειδεχθή τρομοκρατική επίθεση στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάρακ της Ιορδανίας

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ