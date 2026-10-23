Μπάγερν Μονάχου: Κατάρρευσε στην προπόνηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο Βινσέντ Κομπανί – «Θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση»

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Σε ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο βρίσκεται ο Βινσέντ Κομπανί, μετά την κατάρρευσή του κατά τη διάρκεια προπόνησης της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν Μονάχου, την Παρασκευή (23/10), όπως ενημέρωσε ο γερμανικός σύλλογος.

Ο προπονητής της πρώτης ομάδας των Βαυαρών χρειάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια, αφού κατέρρευσε ενώ παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας του συλλόγου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Μπάγερν, ο Βέλγος τεχνικός θα υποβληθεί σε ενδελεχείς ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα παραμείνει υπό την επίβλεψη των γιατρών.

Μέχρι να υπάρξουν νεότερα για την κατάσταση της υγείας του, το προπονητικό επιτελείο του Κομπανί θα αναλάβει τη διαχείριση των προπονήσεων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις της Μπάγερν, με τον σύλλογο να αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση του προπονητή του.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Μπάγερν Μονάχου:

«Ο Βίνσεντ Κομπανί σε ιατρική περίθαλψη. Ο Βίνσεντ Κομπανί αναγκάστηκε να αναζητήσει ιατρική βοήθεια την Παρασκευή, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια προπόνησης των ερασιτεχνών της Μπάγερν.

Ο προπονητής της πρώτης ομάδας παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας. Ο Κομπανί θα υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις στο νοσοκομείο και θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση.

Προς το παρόν, το προπονητικό του επιτελείο θα διαχειρίζεται την προπόνηση και τις διαδικασίες των αγώνων».