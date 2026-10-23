Μητσοτάκης: «Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση κατά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις εναντίον αθώων πολιτών και χώρων λατρείας προσβολή στην κοινή ανθρωπότητα. Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στον ιορδανικό λαό, τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας και υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και εξάλειψης του φανατισμού.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την τρομοκρατική επίθεση κατά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας καταδίκασε απερίφραστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • «Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή στην κοινή μας ανθρωπότητα», υπογράμμισε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.
  • Ο ίδιος εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας.

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«Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά», αναφέρει στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζοντας την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στο Κάρακ της Ιορδανίας.

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Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση κατά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας. Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή στην κοινή μας ανθρωπότητα. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Ιορδανίας. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο».

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