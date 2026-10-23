Μητσοτάκης: «Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στην Κάρακ της Ιορδανίας»

«Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή για την κοινή μας ανθρωπιά», αναφέρει στο μήνυμα του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης καταδικάζοντας την τρομοκρατική επίθεση στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στο Κάρακ της Ιορδανίας.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καταδικάζω απερίφραστα την τρομοκρατική επίθεση κατά της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ της Ιορδανίας. Οι επιθέσεις εναντίον αθώων ανθρώπων και χώρων λατρείας αποτελούν προσβολή στην κοινή μας ανθρωπότητα. Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Ιορδανίας. Η Ελλάδα στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ιορδανίας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και να εξαλείψουμε τον φανατισμό, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο».