Basketgate: «Οφείλουμε να εξυγιάνουμε τον χώρο και να προχωρήσουμε – Από την Τρίτη θα τοποθετηθώ» λέει ο Βρούτσης – Αύριο η απολογία Λιόλιου

Για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ στο οποίο εμπλέκεται και πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και το οποίο έχει προκαλέσει «σεισμό» στον ελληνικό αθλητισμό, μίλησε το πρωί του Σαββάτου (24/10) ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Βρούτσης μιλώντας στο Ertnews, τόνισε ότι αναμένει την εξέλιξη της υπόθεσης στο κομμάτι της Δικαιοσύνης και έπειτα θα τοποθετηθεί, αλλά ξεκαθάρισε πως «αυτό που έχουμε να κάνουμε ως πολιτεία είναι να κλείσουμε τις πληγές, να εξυγιάνουμε τον χώρο και να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα».

«Επειδή όλο αυτό έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του θεσμού και θα έχουμε συνέπειες οι οποίες θα αμφισβητούν αποτελέσματα, αγώνες, όλο αυτό πρέπει να εξεταστεί, οπότε από την Τρίτη και μετά θα τοποθετηθώ», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.

Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρέμβει, καθώς κάτι τέτοια απαγορεύεται από το θεσμικό πλαίσιο και το αυτοδιοίκητο που ισχύει στο μπάσκετ όπως και στις υπόλοιπες ομοσπονδίες.

«Δεν μπορώ να επιβάλλω. Μπορώ να υποδείξω. Την Τρίτη που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, θα τοποθετηθώ», ξεκαθάρισε ο υπουργός Αθλητισμού.

«Μπορώ να υποδείξω πού πρέπει να πάμε για να εξυγιανθεί ο χώρος, να υπάρχει ανακούφιση, να υπάρχει ανάσα και επόμενη μέρα. Την ανακούφιση ότι υπάρχει πολιτεία που περιφρουρεί τον αθλητισμό και κανένας δεν μπορεί να τον αμαυρώσει. Κι αν το αμαυρώνει, αυτό σύντομα θα βγει στην επιφάνεια», προσέθεσε.

«Αυτά τα γεγονότα δηλητηριάζουν τον αθλητισμό»

Τόνισε ότι «αυτά τα γεγονότα τα οποία βλέπουμε γύρω μας στον χώρο του μπάσκετ, δηλητηριάζουν τον αθλητισμό, έχουν ανοίξει σήμερα μία βαθιά πληγή και οφείλουμε ως υπουργείο Αθλητισμού και ως πολιτεία να κλείσουμε αυτή την πληγή και να δώσουμε και απαντήσεις στο τι κάνει η πολιτεία γι’ αυτό το πράγμα».

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στην πρώτη καταγγελία που έφτασε στο υπουργείο Αθλητισμού από την ΚΑΕ Μαρούσι τον Απρίλιο του 2026.

«Όσον αφορά τα αντανακλαστικά και την αντίδραση της πολιτείας ήταν ακέραια σε βαθμό που δεν πίστευε κανένας. Ακαριαία, έφυγαν από το γραφείο μου και πήγαν στις δύο θεσμικές αντηρίδες του υπουργείου Αθλητισμού. Η μία λοιπόν καταγγελία πήγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η άλλη πήγε στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και οι δύο έκαναν αμέσως το καθήκον τους», είπε αρχικά ο κ. Βρούτσης και προσέθεσε πως η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. δια μέσου του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αθλητισμού έστειλε στον Αθλητικό Εισαγγελέα τις καταγγελίες.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών του υπουργείου Αθλητισμού», τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στο πόρισμα της ΕΕΑ για τη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με την ομάδα του Προμηθέα Πάτρας, η οποία δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, παρότι έχει δεχθεί μηνύσεις από τον κ. Λιόλιο, τοξικά δημοσιεύματα, αντέδρασε, έβγαλε πόρισμα, καταδίκασε. Δια μέσου αυτής της καταγγελίας έβαλε πρόστιμα στον Προμηθέα και καταδίκασε και τον κ. Λιόλιο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό είναι εκτός δικογραφίας. Αφορά πράγματα που έχουν βγει στη δημοσιότητα. Δεν παρεμβαίνω. Είναι παλιά αυτά γνωστά ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε επίσης στα άλλα μέτρα που έχει πάρει το υπουργείο μετά τις καταγγελίες. «Τα μέτρα που πήραμε ήταν πρώτον να στείλουμε οικονομικό έλεγχο δια μέσω του υπουργείου Οικονομικών στα οικονομικά της ΕΟΚ. Δεύτερον, ζήτησα από την Επιτροπή Αρχής Διαφάνειας στην ανεξάρτητη αρχή να κάνει έλεγχο και τρίτον, πάγωσα τη χρηματοδότηση προς την Ομοσπονδία και όχι προς τα σωματεία».

Ανέφερε πως «τα 773 σωματεία θα πάρουν τα λεφτά τους κανονικά. Στην Ομοσπονδία το κάναμε για συγκεκριμένους λόγους, συμβολικούς και ουσιαστικούς. Όταν βλέπεις τέτοια φαινόμενα, δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το κράτος όλα τα λεφτά που οφείλει να δώσει δια μέσου της τακτικής επιχορήγησης. Θα γίνουν οι έλεγχοι και θα δούμε μετά τι θα γίνει. Άρα τα εργαλεία μας τα αξιοποιήσαμε όλα. Αντιδράσαμε, δείξαμε αντανακλαστικά και τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Από την Τρίτη θα υπάρχουν από μένα προσπάθειες, κατευθύνσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, όχι επιβολής, γιατί υπάρχει το αυτοδιοίκητο».

«Γίνονται συχνά τακτικοί έλεγχοι από το υπουργείο Οικονομικών, από την Επιτροπή, από την Αρχή διαφάνειας. Εγώ διέταξα να γίνουν έκτακτοι και έφτιαξα νέους κανονισμούς επειδή διαπιστώνω και εγώ ορισμένα πράγματα. Κρατικό χρήμα δίνεται. Ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου και περιφρούρησης της χρηστής διοίκησης. Δεύτερον, επέβαλα να υπάρχουν ορκωτοί ελεγκτές που δεν υπήρχαν για χρηματοδότηση πάνω από 100.000 στις ομοσπονδίες για πρώτη φορά. Αυτές είναι οι κινήσεις που δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση», προσέθεσε.

Σημείωσε πως η ΕΟΚ λαμβάνει «3,2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από το υπουργείο Αθλητισμού. Τα μισά περίπου είναι από την τακτική επιχορήγηση και τα άλλα μισά είναι από το στοίχημα. Άρα λοιπόν οφείλουμε να περιφρουρούμε και τη χρηστή διοίκηση όσο μπορούμε. Φυσικά δεν μπορούμε καθημερινά να είμαστε στις οικονομικές συναλλαγές της κάθε ομοσπονδίας, αλλά αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα με έκαναν και πήρα αυτά τα επιπλέον μέτρα τα οποία είναι μέτρα έκτακτα και τα οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση».

Τόνισε πως «δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί η χειραγώγηση χρηματοδότησης προς κάποιες ομάδες. Εάν αποδειχθεί, θα υπάρχει και προς την ΕΟΚ, δηλαδή προς την ομοσπονδία του μπάσκετ αντίστοιχη περικοπή».

Συμπλήρωσε ότι «η χειραγώγηση έχει μια διπλή ανάγνωση. Είναι το ηθικό υπόβαθρο το οποίο δηλητηριάζει τις αξίες του αθλητισμού. Η παρέμβαση ποιος θα νικήσει. Η άλλη ανάγνωση είναι οικονομικό αντάλλαγμα. Δηλαδή επηρεάζω ένα αποτέλεσμα και επενδύω σε ένα στοίχημα για να πάρω λεφτά».

Σχετικά με τη μοριοδότηση μαθητών για διακρίσεις σε πανελλήνια, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα για είσοδο στα πανεπιστήμια καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και αγώνας σχολικού πρωταθλήματος ο κ. Βρούτσης, τόνισε πως είναι ένα μέτρο προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Είναι ένα κίνητρο υγιές τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Άλλο αυτό και άλλο να δηλητηριάζεται με ανήθικο τρόπο όλη αυτή η διαδικασία με παρεμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο όσον αφορά το υπουργείο Αθλητισμού, κρατάει και περιφρουρεί με έναν διαφανή τρόπο. Παίρνουμε τα αποτελέσματα από τις Ομοσπονδίες, αυτά τα αποτελέσματα τα διοχετεύουμε στο υπουργείο Παιδείας και χρηματοδοτούνται τα παιδιά. Αυτό είναι μια διαδικασία πολλών ετών και πρέπει να την κρατήσουμε. Είναι ένα κίνητρο. Μιλάμε για κίνητρα για τον αθλητισμό. Ένα ποσοστό των παιδιών πολύ μικρό, αυτών που ασχολούνται με τον αθλητισμό όταν πρωτεύσουν τα κινητροδοτούμε για να μπορούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε αυτό το ζήτημα επειδή κάποιοι βρέθηκαν να αλλοιώσουν. Εάν έχει αλλοιωθεί, δεν το ξέρουμε. Είναι στον φάκελο της δικαιοσύνης αυτό το γεγονός», προσέθεσε.

Συνεχίζεται αύριο ο «χορός» των απολογιών για τους στημένους αγώνες – Στον ανακριτή Λιόλιος

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο Κυριακή (25/10) η απολογία του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου ενώ αύριο απολογείται και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης. Οι κατηγορούμενοι κρατούνται προσωρινά στη ΓΑΔΑ.

Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, μετά την πολύωρηαπολογίατου για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή του, έπειτα από διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες.

Ο Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 820.000 ευρώ, παρέδωσε στον ανακριτή πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις του, επιχειρώντας να εξηγήσει την προέλευση των χρημάτων και να αντικρούσει τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πώς δικαιολόγησε τα 820.000 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου φέρεται να προσκόμισε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα συνολικά εισοδήματά του από το 2001 έως και το 2026 ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Κατά τους ισχυρισμούς του, τα χρήματα προέρχονται από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαιτητή, την εργασία του ως στελέχους σε δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι κατοικεί σε ιδιόκτητο σπίτι στην Κατερίνη και ότι δεν έχει ιδιαίτερα υψηλές δαπάνες. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι προτιμούσε να διατηρεί μετρητά στην κατοικία του.

Όπως φέρεται να εξήγησε, συγκέντρωνε σταδιακά τα χρήματα μέσω αναλήψεων από τα εισοδήματά του, με αποτέλεσμα το ποσό που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε να αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, μέρος των χρημάτων που είχε αποταμιεύσει διαχρονικά.

Αρνήθηκε τις καταγγελίες για δωροδοκία

Κατά την απολογία του, ο Παπαπέτρου αρνήθηκε τις καταγγελίες συγκεκριμένου μάρτυρα, σύμφωνα με τις οποίες είχε δωροδοκηθεί σε τέσσερις διαφορετικές συναντήσεις.

Φέρεται να χαρακτήρισε τον μάρτυρα αναξιόπιστο, υποστηρίζοντας ότι κατά το χρονικό διάστημα δύο από τις επίμαχες συναντήσεις βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις αρνήθηκε επίσης ότι προέβη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι ισχυρισμοί του αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής γραμμής που παρουσίασε ενώπιον του ανακριτή.

Το προσωνύμιο «ο γραμμάριος»

Σύμφωνα με καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο πρώην διαιτητής φέρεται να χρησιμοποιούσε το προσωνύμιο «ο γραμμάριος».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε στείλει μήνυμα σε παράγοντα ομάδας, ζητώντας του να του βάλει «500/1.000/1/5000 γραμμάρια». Η αναφορά στα «γραμμάρια» φέρεται να συνδέεται με χρηματικά ποσά, όπως προκύπτει από την ερμηνεία του μηνύματος στο πλαίσιο της έρευνας.

Τη Δευτέρα (26/10) έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστούν στον ανακριτή η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.