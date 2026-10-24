Νόμιζε ότι είχε τραυματιστεί στην προπόνηση, αλλά ο πόνος έκρυβε καρκίνο των οστών – Η συγκλονιστική εξομολόγηση 22χρονου

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Ένας πόνος που έμοιαζε με συνηθισμένο αθλητικό τραυματισμό αποδείχθηκε η αρχή μιας πολύ δύσκολης περιπέτειας για έναν 22χρονο άνδρα. Ο νεαρός λάτρης του fitness αναζήτησε ιατρική βοήθεια όταν η ενόχληση στον αστράγαλό του δεν υποχωρούσε και ενημερώθηκε ότι έπασχε από οστεοσάρκωμα. Παρά τις θεραπείες, οι γιατροί έκριναν ότι δεν ήταν δυνατό να σωθεί το πόδι του και τον Φεβρουάριο του 2026 υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο.

Νόμιζε ότι ο πόνος οφειλόταν στην προπόνηση, αλλά διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών

Ένας 22χρονος λάτρης του fitness, ο οποίος απέδιδε τον επίμονο πόνο στον αστράγαλό του στην προπόνηση για ένα τρίαθλο, έχασε τελικά το πόδι του όταν ανακάλυψε ότι έπασχε από καρκίνο.

Ο Ben Hewlett ανέφερε ότι ο δεξιός του αστράγαλος άρχισε να τον πονάει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για έναν αγώνα αντοχής τον Ιούνιο του 2025, σε σημείο που δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος.

Έχοντας μόλις επιστρέψει στο τρέξιμο μετά από διετή αποχή, ο Ben θεώρησε τον πόνο φυσιολογικό αποτέλεσμα της αποχής και της εντατικής γυμναστικής. Ο πόνος εκδηλωνόταν ανά διαστήματα, ήταν εντονότερος τη νύχτα και σταδιακά επιδεινωνόταν, ενώ ο αστράγαλος άρχισε να πρήζεται.

Η διάγνωση του καρκίνου

Καθώς ο πόνος δεν υποχωρούσε, ο νεαρός μαθητευόμενος project manager επισκέφθηκε τον προσωπικό του γιατρό τον Νοέμβριο του 2025. Υποβλήθηκε σε ακτινογραφία και παραπέμφθηκε για μαγνητική τομογραφία (MRI). Θεωρώντας ότι επρόκειτο απλώς για κάποιο κάταγμα, ο Ben σοκαρίστηκε όταν ενημερώθηκε ότι έπασχε από οστεοσάρκωμα, μια μορφή καρκίνου των οστών.

Οι θεράποντες ιατροί ανέφεραν ότι δεν υπήρχε τρόπος να σωθεί το πόδι του, καθώς η βιοψία έδειξε ότι ένας όγκος 10 εκατοστών είχε καταλάβει ολόκληρο το οστό.

Η θεραπεία και ο ακρωτηριασμός

Ο Ben υποβλήθηκε σε τέσσερις κύκλους χημειοθεραπείας. Τον Φεβρουάριο του 2026, υποβλήθηκε σε τετράωρη επέμβαση για την αφαίρεση του δεξιού του ποδιού κάτω από το γόνατο. «Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Φορτίστηκα πολύ συναισθηματικά. Όταν μου εξήγησαν ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να σωθεί το πόδι μου, έπρεπε να το αποδεχτώ επειδή δεν υπήρχε άλλη επιλογή», εξομολογείται ο Ben.

Ο δύσκολος δρόμος προς την αποκατάσταση

Σήμερα, χρησιμοποιώντας αναπηρικό αμαξίδιο και πατερίτσες, ο Ben περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του για να διαπιστωθεί εάν είναι πλέον ελεύθερος καρκίνου, ενώ ετοιμάζεται να τοποθετήσει τεχνητό μέλος. Παράλληλα, δημιούργησε μια εκστρατεία στο GoFundMe για να καλύψει το κόστος του προσθετικού μέλους, το οποίο κυμαίνεται από 8.000 έως 15.000 λίρες.

Ο 22χρονος υπολογίζει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να μπορέσει να επιστρέψει πλήρως στην αθλητική του δραστηριότητα.

Προειδοποιητικά συμπτώματα του καρκίνου των οστών

Ο Ben επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα συμπτώματα του οστεοσαρκώματος και απευθύνει έκκληση σε όποιον παρατηρήσει ύποπτες ενοχλήσεις να επισκεφθεί άμεσα γιατρό.

Τα βασικά σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε είναι τα εξής:

Επίμονος πόνος στα οστά: Πόνος που διαρκεί περισσότερο από 4 εβδομάδες, ιδιαίτερα όταν εκδηλώνεται ως βαθύς πόνος στα οστά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεξήγητο πρήξιμο: Διογκώσεις ή μάζες που αυξάνονται σε μέγεθος γύρω από τις αρθρώσεις ή τα οστά.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους: Αδικαιολόγητη μείωση του σωματικού βάρους.

«Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με το σώμα σας, μην το αμελείτε. Επισκεφθείτε αμέσως τον γιατρό σας», τονίζει ο Ben.