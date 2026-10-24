Κιμ Γιονγκ Ουν: Πέρασε στην Κίνα από τη νέα γέφυρα του Νταντόνγκ – Συνάντηση με τον Λι Τσιανγκ ενόψει της συνόδου APEC

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Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μετέβη σήμερα στο Νταντόνγκ, την κινεζική πόλη στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα, περνώντας από τη γέφυρα που εγκαινιάστηκε πρόσφατα και συνδέει τις δύο χώρες, σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση και το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

«Φαίνεται πως ο Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε στην Νταντόνγκ, στην Κίνα, περνώντας από τη νέα γέφυρα στον ποταμό Γιαλού», δήλωσε μια κυβερνητική πηγή από τη Νότια Κορέα, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε επίσης, επικαλούμενο μια κυβερνητική πηγή που δεν κατονομάζει, ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έφθασε σε αυτήν την πόλη στη βορειοανατολική Κίνα «νωρίτερα σήμερα».

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προκειμένου να επαληθευτούν οι πληροφορίες, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ανταποκριθεί προς το παρόν.

Το πλαίσιο λειτουργίας της νέας γέφυρας

Αυτή η νέα γέφυρα, που εγκαινιάστηκε πριν από μία εβδομάδα, αναμένεται να ενισχύσει τους οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα σε μία από τις πιο απομονωμένες χώρες παγκοσμίως και τον πανίσχυρο γείτονά της.

Το έργο, με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και μήκος 3.026 μέτρων, ολοκληρώθηκε το 2014, ωστόσο η λειτουργία του καθυστέρησε λόγω διαφόρων προβλημάτων, μεταξύ άλλων την έλλειψη οδών σύνδεσης και τελωνειακών εγκαταστάσεων στη βορειοκορεατική πλευρά, σύμφωνα με τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Διπλωματική συγκυρία και προετοιμασίες

Αυτή η επίσκεψη λαμβάνει χώρα την ώρα που οι ηγέτες της διεθνούς κοινότητας προετοιμάζονται για τη Σύνοδο του APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) τον Νοέμβριο στην Σεντζέν, στην Κίνα, τροφοδοτώντας τις εικασίες για μια πιθανή συνάντηση του Βορειοκορεάτη ηγέτη και του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε προτού ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος συναντηθούν τη Δευτέρα στο Πεκίνο για την πέμπτη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής.

Ο Κιμ αναμένεται να επιστρέψει στη Βόρεια Κορέα μετά τη σημερινή επίσκεψη, μετέδωσε το Yonhap. Ένας Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος με γνώση του θέματος είπε στο Reuters ότι θεωρείται απίθανο ο Κιμ να επισκεφθεί το Πεκίνο πριν από τις υψηλού επιπέδου συνεδριάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, οι οποίες ξεκινούν τη Δευτέρα.

Υποδοχή από τον Κινέζο Πρωθυπουργό

Η εφημερίδα Korea JoongAng Daily, επικαλούμενη μια νοτιοκορεατική κυβερνητική πηγή που δεν κατονομάζει, έγραψε πως τον Κιμ Γιονγκ Ουν υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Κίνας, Λι Τσιανγκ κατά την άφιξή του.

Με τη συνάντηση αυτή στο Νταντόνγκ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «επιδίωξε ενδεχομένως να επαναβεβαιώσει την οικονομική συνεργασία που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια του Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα» νωρίτερα αυτόν τον χρόνο και να «ασκήσει πίεση προκειμένου η Κίνα να υλοποιήσει συντομότερα τις δεσμεύσεις της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Νότιας Κορέας.

«Πιθανόν επιδίωξε επίσης να λάβει την ενεργή στήριξη και συνεργασία του Πεκίνου ενόψει μιας πιθανής Συνόδου με τον Τραμπ στο Σεντζέν».

Σχέσεις Πεκίνου – Πιονγκγιάνγκ

Η Κίνα παραμένει ένας πρωτεύων διπλωματικός και οικονομικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας, που βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων εκ μέρους του ΟΗΕ, παρά την προσέγγιση της Βόρειας Κορέας και με τη Ρωσία, επίσης εταίρο αλλά και περιφερειακό αντίπαλο της Κίνας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ τον Ιούνιο, λίγο αφότου αυτός ο τελευταίος είχε συναντηθεί στο Πεκίνο με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν προέτρεψε τον στρατό του να εκπαιδευτεί ώστε να γίνει «ο ισχυρότερος στον κόσμο», κατά τη διάρκεια διήμερης συνάντησης διοικητών λόχων στην Πιονγκγιάνγκ.

Corée du Nord : Kim Jong-un exhorte son armée à devenir “la plus forte du monde”

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ