Κιμ Γιονγκ Ουν: Νέο θρίλερ με την υγεία του – Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία

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Στο «μικροσκόπιο» διεθνών μέσων ενημέρωσης βρίσκονται εκ νέου οι φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και θέλουν τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να βρίσκεται σε κώμα έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία, με τα σενάρια να αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κίνα για ιατρική περίθαλψη.

Όπως υποστηρίζουν οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικαλείται η βρετανική The Sun, η απομάκρυνσή του από τη χώρα κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας των ελλιπών ιατρικών υποδομών στην Πιονγιάνγκ, με τον Κιμ να φέρεται ότι μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κολέγιο της Ένωσης του Πεκίνου για να υποβληθεί σε επείγουσα θεραπεία.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης πραγματοποίησε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε μουσείο άμυνας σε τοποθεσία της Πιονγιάνγκ που δεν έχει αποκαλυφθεί.

Ο αναλυτής για θέματα Βόρειας Κορέας, Μπένεντικτ Ρότζερς, δήλωσε στην εκπομπή From The Newsroom -το νέο κανάλι της βρετανικής ταμπλόιντ The Sun στο YouTube- ότι αναμένει από το καθεστώς να δώσει στη δημοσιότητα αποδεικτικά στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Κιμ, υπενθυμίζοντας ότι παρόμοιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν.

«Υπήρξαν ξανά φήμες για τον θάνατό του. Δεν δείχνει καλά στην υγεία του, είναι εξαιρετικά υπέρβαρος», επεσήμανε ο Ρότζερς.



«Αυτό που έχει συμβεί στο παρελθόν όταν πεθαίνει ο υπέρτατος ηγέτης είναι ότι υπάρχει μια ενορχηστρωμένη έκρηξη δημόσιου θρήνου. Οι άνθρωποι είναι στους δρόμους και θρηνούν και κλαίνε. Οι δημοσιογράφοι παρουσιαστές ακούγονται πολύ συναισθηματικοί. Δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο ακόμα. Είτε αυτό θα συμβεί είτε, αν είναι ακόμα ζωντανός, θα δώσουν στη δημοσιότητα κάποια απόδειξη ότι είναι ακόμα ζωντανός», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι το 2020, παρόμοιες φήμες είχαν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι ο Κιμ είχε πεθάνει μετά την πολύμηνη απουσία του από τα φώτα της δημοσιότητας.

N. Korea Dictator Kim Jong-un Reportedly Dead After Botched Heart Surgery https://t.co/k4za2feVQc — TMZ (@TMZ) April 25, 2020



Τότε, πρώην διπλωμάτης είχε ισχυριστεί ότι βρισκόταν σε κώμα και ετοιμαζόταν να παραδώσει την εξουσία στην αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ.

Το σενάριο της διαδοχής

Σε περίπτωση που ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας αποβιώσει, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ηνία του απομονωμένου κράτους θα αναλάβει η 38χρονη αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ.

Η ίδια διατηρεί ήδη σημαντική επιρροή στο πυρηνικά εξοπλισμένο καθεστώς, ενώ περιγράφεται από πηγές ως ακόμη πιο αδίστακτη από τον μεγαλύτερο αδελφό της.

Εσωτερικές πηγές έχουν αποκαλύψει ότι η Κιμ Γιο Τζονγκ έχει δεχτεί ισχυρές επιρροές από τους πιο σκληροπυρηνικούς συμβούλους του πατέρα τους, Κιμ Γιονγκ Ιλ.

Μάλιστα, η ίδια προέβη σε δηλώσεις, ανακοινώνοντας ότι η Πιονγιάνγκ εξετάζει την ανάπτυξη πρόσθετων τακτικών όπλων κοντά στα σύνορα με τη Νότια Κορέα.

Kim Yo-jong, the powerful sister of North Korean leader Kim Jong-un, said Monday the situation at the southern border is “very unstable,” noting the North is reviewing a possible resumption of loudspeaker broadcasts along the border. https://t.co/lSvz9CAf6Y — The Korea Times (@koreatimescokr) October 19, 2026



Αναλυτές πιστεύουν ότι η αδελφή του Κιμ θα αναλάμβανε ως ηγέτης μεταβατικής περιόδου, έως ότου η 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Αέ, φτάσει στην κατάλληλη ηλικία για να ηγηθεί του καθεστώτος.

Ο Κιμ προετοιμάζει την έφηβη για τον ρόλο της διαδόχου, με την ίδια να τον συνοδεύει τα τελευταία χρόνια σε πλήθος κορυφαίων εκδηλώσεων.

Κατάσκοποι της Νότιας Κορέας προειδοποιούν εδώ και καιρό ότι η Τζου Αέ είναι η διάδοχος του Κιμ, μολονότι δεν έχει ακόμη οριστεί και επίσημα ως τέτοια.

Η κατ’ οίκον διδασκόμενη έφηβη —το μεγαλύτερο παιδί του Κιμ και της συζύγου του, Ρι Σολ Τζου— προκάλεσε αίσθηση όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια τον Νοέμβριο του 2022 σε δοκιμή πυραύλου, ενώ έκτοτε έχει δώσει το «παρών» σε πολλές εκδηλώσεις, συχνά φορώντας ρούχα που ταιριάζουν εντυπωσιακά με εκείνα του πατέρα της.

Εάν αναλάβει κάποια στιγμή τον έλεγχο της Βόρειας Κορέας, θα γίνει η πρώτη γυναίκα ηγέτης στην ιστορία της δυναστείας. Η άνοδός της στην εξουσία ενδέχεται να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας ακόμη πιο αυστηρής περιόδου, σύμφωνα με πηγές.

«Όταν σκεφτόμαστε την ανατροφή και την εκπαίδευσή της για να γίνει μέλος της βασικής βορειοκορεάτικης ελίτ, γνωρίζουμε από τον πατέρα και τον παππού της ότι θα παίξει στο αιματηρό παιχνίδι της πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά εσωτερική πηγή στη The Sun.

«Αυτό θα απαιτήσει από αυτήν να αποπέμψει τους άπιστους συνεργάτες με βίαια μέσα. Είναι απαραίτητο προσόν για τη θέση του ηγέτη».