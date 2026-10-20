Βόρεια Κορέα: Φωτογραφίες-«απόδειξη ζωής» του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τις οργιώδεις φήμες ότι πέθανε στο Πεκίνο

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Στην αντεπίθεση πέρασε το καθεστώς της Πιονγιάνγκ απέναντι στις φήμες που φούντωσαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την υγεία του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, στον απόηχο των ανεπιβεβαίωτων αναφορών που τον ήθελαν να βρίσκεται σε κώμα σε νοσοκομείο του Πεκίνου.

Η Βόρεια Κορέα έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από νέες φωτογραφίες που λειτουργούν ως «απόδειξη ζωής», όπως σημειώνει η New York Post.

Επιθεώρηση… ενδυμάτων και υποδημάτων

Τα στιγμιότυπα, τα οποία δημοσιεύθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας τη Δευτέρα, απεικονίζουν τον 42χρονο ηγέτη σε ιδιαίτερα… διαδραστική διάθεση, να εξετάζει παιδικά υποδήματα, να συνομιλεί με αξιωματούχους και να επιθεωρεί γυναικεία παλτό κατά τη διάρκεια έκθεσης ενδυμάτων και υποδημάτων.

Η δημοσιοποίηση των εικόνων έγινε μόλις λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ισχυρισμοί ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης υπέστη σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία, έπεσε σε κώμα και εξέπνευσε αφού διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πεκίνο για κατεπείγουσα θεραπεία.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA) μετέδωσε ότι ο Κιμ περιηγήθηκε στην έκθεση τη Δευτέρα, αν και οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή και παραμένει ασαφές το πότε ακριβώς λήφθηκαν.

Οι ισχυρισμοί που άναψαν «φωτιές»

Η δημόσια αυτή εμφάνιση ακολούθησε μια σειρά από εκρηκτικούς ισχυρισμούς που ανάρτησε την Κυριακή στην πλατφόρμα X ο Wanjun Xie, Κινέζος αντικαθεστωτικός που ζει στις ΗΠΑ και συνδέεται με το Δημοκρατικό Κόμμα της Κίνας.

Ο Xie υποστήριξε αρχικά ότι ο Κιμ πέθανε και ότι η Κίνα απέστειλε 9.000 στρατιώτες στην Πιονγιάνγκ εν μέσω φόβων για κρίση διαδοχής.

Rumors circulate that Kim Jong-un has died, thwarting Kim Ju-ae’s succession plans and potentially plunging North Korea into civil war. The Chinese Communist Party has reportedly dispatched 9,000 troops to Pyongyang to assist Kim Ju-ae in stabilizing her regime. In preparation for a potential civil war in North Korea, the Northern Theater Command of the Chinese People’s Liberation Army has entered a state of high alert (Level III), and all troops within the theater command have been ordered to…Leave, family visits, and demobilization/retirement are suspended; personnel who have left the area are recalled; and strict control over personnel entry and exit is enforced! — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026



Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι μια ομάδα ειδικών από το νοσοκομείο Peking Union Medical College Hospital του Πεκίνου εστάλη στη Βόρεια Κορέα το Σάββατο για να περιθάλψει τον Κιμ έπειτα από σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

It is said that On October 17, Peking Union Medical College Hospital dispatched a team of cardiovascular and cerebrovascular medical experts to North Korea to participate in the rescue of North Korean leader Kim Jong Un, who was in critical condition. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026



Σύμφωνα με την ανεπιβεβαίωτη αφήγηση του Xie, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έπεσε σε κώμα πριν μεταφερθεί στο Πεκίνο, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ακολούθως, η σορός του μεταφέρθηκε μυστικά πίσω στη Βόρεια Κορέα, υποστήριξε ο ίδιος.

It is rumored that recently,Kim Jong-un, General Secretary of the Workers’ Party of Korea and Supreme Leader of North Korea, suffered a severe cerebral hemorrhage and fell into a coma. Although a team of medical experts from Peking Union Medical College Hospital was dispatched to North Korea to assist in his treatment, the poor medical conditions in North Korea forced Kim Jong-un to be transferred to Peking Union Medical College Hospital for emergency treatment. However, due to the severity of his condition and the fact that the optimal window for treatment had passed, Kim Jong-un succumbed to his injuries and died. His body has been secretly transported back to North Korea, and the news of his death is being kept under wraps. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026



Κανένας από τους ισχυρισμούς αυτούς δεν συνοδευόταν από ιατρικούς φακέλους, φωτογραφίες, μάρτυρες ή άλλα ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία.

Παρ’ όλα αυτά, οι αναφορές αναπαράχθηκαν ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υιοθετήθηκαν από αρκετά διεθνή ΜΜΕ, όπως η The Sun, που χαρακτήρισε την ιστορία ως ανεπιβεβαίωτη σεναριολογία. Παράλληλα, οι φήμες πυροδότησαν ερωτήματα σχετικά με το αν η ισχυρή αδελφή του Κιμ, η Κιμ Γιο Γιονγκ, είχε ήδη αναλάβει τον έλεγχο του απομονωμένου καθεστώτος.

Kim Jong-un ‘in COMA after suffering brain haemorrhage’, wild rumours claim as tyrant ‘rushed to China for treatment’. https://t.co/tFxx7iW5Ut — The Sun (@TheSun) October 19, 2026



Οι τελευταίες φωτογραφίες φαίνεται να αποσκοπούν στη διάλυση των σεναρίων γύρω από την τύχη του Βορειοκορεάτη ηγέτη, αν και η Πιονγιάνγκ δεν έχει αναφερθεί ρητά στις αναφορές περί θανάτου του.

Το βεβαρημένο ιστορικό της υγείας του

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του Κιμ αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο διεθνούς παρακολούθησης. Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ενημέρωσε τους βουλευτές ότι ο Κιμ ζύγιζε περίπου 140 κιλά και αντιμετώπιζε αυξημένο κίνδυνο καρδιοαγγειακών νοσημάτων λόγω σοβαρής παχυσαρκίας.

Ωστόσο, η υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι δεν είχε εντοπίσει σημαντικά σημάδια επιδείνωσης της υγείας του.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας είχαν μεταδώσει προηγουμένως ότι ο Κιμ παρευρέθηκε στα εγκαίνια του Μουσείου Εθνικής Αμυντικής Επανάστασης στις 11 Οκτωβρίου, με το σχετικό ρεπορτάζ να δημοσιεύεται δύο ημέρες αργότερα. Η εμφάνιση αυτή προηγήθηκε του υποτιθέμενου ιατρικού περιστατικού, επομένως δεν μπορούσε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς περί αιφνίδιας επιδείνωσης.

Ο πρόσφατος συναγερμός θυμίζει έντονα έναν αντίστοιχο εσφαλμένο συναγερμό το 2020, όταν ο Ji Seong-ho, Βορειοκορεάτης αυτομόλος που έγινε βουλευτής στη Νότια Κορέα, ισχυρίστηκε ότι ήταν κατά 99% βέβαιος πως ο Κιμ είχε πεθάνει έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά.

Ο Κιμ επανεμφανίστηκε στη συνέχεια δημόσια και ο Ji ζήτησε συγγνώμη για τη διασπορά της εσφαλμένης είδησης.