Τηλεργασία κατά της ακρίβειας στα καύσιμα: Θα εφαρμοστεί; Τι απαντά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Για το εάν θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα το καθεστώς τηλεργασίας στη χώρα μας (όπου αυτό είναι δυνατόν) ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα εν μέσω του ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές, ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος στο MEGA.

«Εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης υπάρχουν αρκετά Εμάς ο στόχος είναι η μεγαλύτερη ελάφρυνση των νοικοκυριών» απάντησε. « Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω τον συγκεκριμένο τρόπο» συμπλήρωσε.

Ακόμη επεσήμανε πως και την 1η Νοεμβρίου θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης. «Και για αυτόν τον λόγο μάλιστα Θα συνεχίσουμε την στήριξη και το 2027. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έχουμε προϋπολογίσει 200 εκατ ευρώ για έκτατες ανάγκες .Και προφανώς όσο εκτείνεται αυτή η κρίση, εμείς θα είμαστε εδώ.Και βέβαια πέραν του τι θα κάνουμε στην αντλία….μάλιστα να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα με τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ. Σχοινά επικουρώντας το δικό μας υπουργείο .Και αυτό γιατί είναι θέματα περισσότερα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον διοικητή της ΑΑΔΕ τον κ. Πιτσιλή παρουσιάσαμε και το mydiesel.

Τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα

Επίσης μίλησε για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου» τόνισε και ανέφερε λόγω του ότι ανεβοκαταβαίνει «έχουμε πάει σε μια βήμα -βήμα προσέγγιση.Προσπαθούμε να στηρίζουμε τους πολίτες βήμα-βήμα.Είναι ένας δύσκολος χειμώνας .Εγώ θα το παραδεχτώ.Είναι ένας δύσκολος χειμώνας που απαιτεί και σύνθετες αποφάσεις».