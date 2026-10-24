Τηλεργασία κατά της ακρίβειας στα καύσιμα: Θα εφαρμοστεί; Τι απαντά ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Για το εάν  θα εφαρμοστεί το καθεστώς τηλεργασίας κατά της ακρίβειας για τους εργαζόμενους εν μέσω των αυξημένων τιμών στα καύσιμα ερωτήθηκε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.  Υπάρχουν αρκετά εργαλεία για την ελάφρυνση των νοικοκυριών, απάντησε αποφεύγοντας να προσδιορίσει τον συγκεκριμένο τρόπο Παράλληλα, ανέφερε ότι τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν την 1η Νοεμβρίου και το 2027, υπενθυμίζοντας κονδύλι 200 εκατ. ευρώ για έκτακτες ανάγκες στο προσχέδιο του προϋπολογισμού καθώς και την πρωτοβουλία mydiesel.

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Οικονομία

τηλεργασία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για το ενδεχόμενο εφαρμογής τηλεργασίας κατά της ακρίβειας, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ανέφερε ότι «Εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης υπάρχουν αρκετά. Εμάς ο στόχος είναι η μεγαλύτερη ελάφρυνση των νοικοκυριών».
  • Ο ίδιος επεσήμανε πως και την 1η Νοεμβρίου θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης, υπενθυμίζοντας πως στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έχουν προϋπολογιστεί 200 εκατ. ευρώ για έκτακτες ανάγκες.
  • Σχετικά με τα καύσιμα, τόνισε ότι «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου» και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση προχωρά σε μία προσέγγιση βήμα-βήμα για τη στήριξη των πολιτών ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για το εάν θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα το καθεστώς  τηλεργασίας στη χώρα μας (όπου αυτό είναι δυνατόν) ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας στα καύσιμα εν μέσω του ράλι ανόδου στις διεθνείς τιμές, ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο  υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος στο MEGA.

«Εργαλεία στα χέρια της κυβέρνησης υπάρχουν αρκετά  Εμάς ο στόχος είναι η μεγαλύτερη ελάφρυνση των νοικοκυριών» απάντησε. « Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω τον συγκεκριμένο τρόπο» συμπλήρωσε.

Ακόμη επεσήμανε πως και την 1η Νοεμβρίου θα συνεχιστούν τα μέτρα στήριξης. «Και για αυτόν τον λόγο μάλιστα Θα συνεχίσουμε την στήριξη και το 2027. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού έχουμε προϋπολογίσει 200 εκατ ευρώ για έκτατες ανάγκες .Και προφανώς όσο εκτείνεται αυτή η κρίση, εμείς θα είμαστε εδώ.Και βέβαια πέραν του τι θα κάνουμε στην αντλία….μάλιστα να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα  με τον αρμόδιο  υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης τον κ. Σχοινά  επικουρώντας το δικό μας  υπουργείο .Και αυτό γιατί είναι θέματα περισσότερα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και με τον διοικητή της ΑΑΔΕ τον κ. Πιτσιλή  παρουσιάσαμε και το mydiesel.

Τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα

Επίσης μίλησε για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι η διεθνής τιμή του πετρελαίου» τόνισε και ανέφερε λόγω του ότι ανεβοκαταβαίνει «έχουμε πάει σε μια βήμα -βήμα προσέγγιση.Προσπαθούμε να στηρίζουμε τους πολίτες  βήμα-βήμα.Είναι ένας δύσκολος χειμώνας .Εγώ θα το παραδεχτώ.Είναι ένας δύσκολος χειμώνας που απαιτεί  και σύνθετες αποφάσεις».

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