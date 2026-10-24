ΠΑΣΟΚ: Να μεριμνήσει το υπουργείο Εργασίας για τους 2.500 εργαζομένων της Pizza Fan

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Να μεριμνήσει το υπουργείο Εργασίας για τους 2.500 εργαζόμενους της εταιρείας Pizza Fan, που οδηγούνται στην ανεργία μετά το κλείσιμο των 110 καταστημάτων ζητά το ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας την έκτακτη οικονομική ενίσχυσή τους.

Με δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς τόνισε: «Είναι άμεση ανάγκη να χορηγηθεί έκτακτη ειδική οικονομική ενίσχυση στους 2.500 εργάζομενους της Pizza Fan», υπογραμμίζοντας πως: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί παραμένει θεατής μπροστά στον κίνδυνο που βιώνουν οι εργαζόμενοι».

Πρόκειται για την υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης με την εκτιμώμενη ζημιά για το Δημόσιο να ξεπερνά τα 35 εκατομμύρια ευρώ και τα αδήλωτα κέρδη τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Ο μηχανισμός της απάτης λειτουργούσε μέσω ειδικού λογισμικού μέσω του εικονικού «κεράσματος», η οποία επέτρεπε την ολοκλήρωση παραγγελιών χωρίς φορολογικό παραστατικό και τη συγκέντρωση των μετρητών σε συγκεκριμένο χώρο.

Οι 23 συλληφθέντες απολογούνται την Τρίτη αντιμετωπίζοντας κακουργηματικές διώξεις, ενώ τα καταστήματα παραμένουν κλειστά προκαλώντας έντονη ανησυχία για τους 2.500 εργαζόμενους.