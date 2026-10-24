Παύλος Μαρινάκης: «Η νεολαία σήμερα δεν είναι οι ημιπιτσιρικάδες που φαντασιώνεται να αναβιώσει ο κ. Τσίπρας»

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Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για τη στάση του απέναντι στη νέα γενιά άσκησε ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ομιλία του στην Παναττική Συνδιάσκεψη της ΟΝΝΕΔ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι, στη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, στην πολιτική αντιπαράθεση με τα άκρα και στην προετοιμασία της παράταξης για τις εκλογές του 2027.

Απευθυνόμενος στα στελέχη της κομματικής νεολαίας, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιδιώκει να επαναφέρει τους νέους στους δρόμους για «επαναστατική γυμναστική», αντί να προτείνει λύσεις για ζητήματα όπως η απασχόληση, οι χαμηλοί μισθοί και το στεγαστικό πρόβλημα.

«Η νεολαία σήμερα δεν είναι οι ημιπιτσιρικάδες που φαντασιώνεται να αναβιώσει ο κ. Τσίπρας, να βγαίνουν στον δρόμο για επαναστατική γυμναστική, όπως έκανε στα νιάτα του», ανέφερε.

Η αναφορά στους «ημιπιτσιρικάδες» παρέπεμπε στον Νίκο Βούτση, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό το 2021 για τον τότε 35χρονο γιο του, μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε ενέργεια με τρικάκια έξω από την κατοικία και το δικηγορικό γραφείο της Σοφίας Νικολάου. Οι δύο συλληφθέντες είχαν στη συνέχεια αθωωθεί.

Συνεχίζοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντιπαρέβαλε τις πολιτικές προτάσεις της κυβέρνησης με τις επιλογές που απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα, θέτοντας το ερώτημα: «Αυτοί που τους καλούν να τα σπάσουν ή αυτοί που τους μειώνουν τους φόρους;».

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε τις φορολογικές μειώσεις, τα κίνητρα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και τα στεγαστικά προγράμματα ως κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της νεότερης γενιάς. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια εξακολουθούν να επιβαρύνουν την καθημερινότητα των νέων.

Το μήνυμα για τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο χαρακτήρας της παράταξης.

«Η διεύρυνση είναι μια αναγκαία διαδικασία για να μεγαλώσει η παράταξη, αρκεί να μην συνεπάγεται αλλοίωση», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε παράλληλα τον προβληματισμό στελεχών που έχουν στηρίξει διαχρονικά τη ΝΔ, χωρίς να επιδιώκουν προσωπικά ανταλλάγματα.

Με την ιδιότητα του πρώην προέδρου της ΟΝΝΕΔ και του πρώην γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που έχουν δοθεί, επί Κυριάκου Μητσοτάκη, σε πρόσωπα με προέλευση από την κομματική νεολαία.

Ειδικότερα, μνημόνευσε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον Γιάννη Σμυρλή, τον Στέλιο Κονταδάκη, τον Γιώργο Βρεττάκο και τη Σοφία Ζαχαράκη, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή στην ΟΝΝΕΔ έχει προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης τόσο στην πολιτική όσο και στον επαγγελματικό χώρο.

Οι αναφορές στα πολιτικά άκρα και οι εκλογές του 2027

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και απέναντι σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να αναβιώσουν ακροδεξιά κόμματα, αλλά και σε εκείνους που χρησιμοποιούν τη βία στο όνομα της επανάστασης.

Στην τοποθέτησή του έκανε ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια δικαιολόγησης τέτοιων ενεργειών.

«Τα δύο άκρα μοιάζουν περισσότερο απ’ όσο θέλουν να παραδεχτούν», δήλωσε, καλώντας τα μέλη της ΟΝΝΕΔ να αντιταχθούν στον λαϊκισμό και στην τοξικότητα.

Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι η εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας το 2023 βασίστηκε κυρίως στο κυβερνητικό έργο της προηγούμενης τετραετίας και όχι αποκλειστικά στην προεκλογική εκστρατεία.

Παράλληλα, ζήτησε από την κομματική νεολαία να ενισχύσει την επικοινωνία της με τους νέους που αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η επαφή μαζί τους πρέπει να είναι διαρκής και να μην περιορίζεται στις προεκλογικές περιόδους.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στη «μεγάλη μάχη» που έρχεται την άνοιξη και κάλεσε τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας, στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη.