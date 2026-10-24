Κυριάκος Μητσοτάκης: Επικοινωνία με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών – Ιστορική τομή διασφαλίζει την ύπαρξη και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της

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Με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών επικοινώνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τον συγχαρεί και να του εκφράσει, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, την υποστήριξή του στις αποφάσεις της Ιεράς Μονής Σινά.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κοινή στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, της Εκκλησίας της Κύπρου και της Εκκλησίας της Ελλάδος για το ζήτημα της Μονής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η στάση αυτή αποτελεί ισχυρό και σαφές μήνυμα ενότητας του Οικουμενικού Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας της καθ’ ημάς Ανατολής, επιβεβαιώνοντας παράλληλα όσα μπορεί να επιτύχει ο Ελληνισμός όταν ενεργεί ενωμένος και μεθοδικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμφωνία μεταξύ της Ιεράς Μονής και της Αιγύπτου, η οποία χαρακτηρίζεται ιστορική τομή, καθώς εδραιώνει τη νομική θέση της Μονής και διασφαλίζει την ύπαρξη και τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της στο διηνεκές.

Ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών αναφέρθηκαν επίσης στο προσωπικό ενδιαφέρον του Προέδρου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, καθώς και στην αγάπη με την οποία ο αιγυπτιακός λαός περιέβαλλε διαχρονικά την Ιερά Μονή Σινά.