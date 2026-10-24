Βασίλης Σπανούλης για τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και τη Δικαιοσύνη»

Ο Βασίλης Σπανούλης σχολίασε τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στις αρχές και τη Δικαιοσύνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου και στη σημασία της συνεχούς βελτίωσης της ομάδας του.

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Βασίλης Σπανούλης, Μονακό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου, χαρακτηρίζοντας σοβαρές τις εξελίξεις και εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στις αρχές και τη Δικαιοσύνη.
  • Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος, ο προπονητής του Άρη στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, στα λάθη που έγιναν, αλλά και στις αποφάσεις που οδήγησαν στην επικράτηση.
  • Παράλληλα, συνεχάρη τη Μύκονο για την ατμόσφαιρα του γηπέδου και υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η διαρκής βελτίωση της ομάδας του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη του Άρη επί της Μυκόνου. Ο προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης χαρακτήρισε σοβαρές τις εξελίξεις και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις αρμόδιες αρχές και τη Δικαιοσύνη.

«Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές και είμαστε σίγουροι πως η Δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, στα λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και στις αποφάσεις που οδήγησαν στην επικράτηση του Άρη.

«Ήταν το δεύτερο ματς εκτός έδρας αυτή την εβδομάδα. Ελέγχαμε το ματς σε όλη τη διάρκειά του. Κάναμε λάθη στο τρανζίσιον. Θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη η διαφορά. Μείναμε, όμως, στις αρχές μας. Η Μύκονος πλησίασε, όμως στο τέλος πήραμε σωστές αποφάσεις και με την άμυνά μας φτάσαμε στη νίκη».

Ο προπονητής του Άρη συνεχάρη τη Μύκονο, αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα του γηπέδου και υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του είναι η διαρκής βελτίωση της ομάδας του.

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ωραία εδώ. Χαίρομαι που είναι στο ελληνικό μπάσκετ. Εμείς δουλεύουμε συνέχεια. Αυτό που με ενδιαφέρει μέσα στη σεζόν είναι να βελτιωνόμαστε συνέχεια».

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