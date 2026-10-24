Μύκονος – Άρης 72-88: Έκτη συνεχόμενη νίκη με πρωταγωνιστές Λιντέλ και Τολιόπουλο

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Ο Άρης επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου με 88-72, φτάνοντας τις έξι συνεχόμενες νίκες, με πρωταγωνιστές τον Ι Τζέι Λιντέλ και τον Βασίλη Τολιόπουλο. Οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ενώ οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι, χωρίς να καταφέρουν να ανατρέψουν το σκορ.

Ο Λιντέλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, έχοντας 8/12 σουτ και έξι ριμπάουντ, ενώ ο Τολιόπουλος έδωσε σημαντικές επιθετικές λύσεις, κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η Μύκονος μείωσε τη διαφορά. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της αναμέτρησης έπαιξαν επίσης η αμυντική λειτουργία του Άρη και τα πολλά λάθη των γηπεδούχων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης ξεκίνησε αποτελεσματικά στην επίθεση, έχοντας 6/10 τρίποντα στην πρώτη περίοδο. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τα προβλήματα της Μυκόνου στην περιφερειακή άμυνα και προηγήθηκαν με 24-16 στο 8ο λεπτό. Η είσοδος του Γιόβιτς βελτίωσε την αμυντική λειτουργία των Θεσσαλονικέων, ωστόσο οι γηπεδούχοι, με πόντους από τους Λοβ και Φάντεμπεργκ και την αμυντική συνεισφορά του Ιατρίδη, περιόρισαν τη διαφορά στους επτά πόντους στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (21-28).

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρησιμοποίησε χαμηλότερο σχήμα, ενίσχυσε την άμυνά της και βρήκε επιθετικές λύσεις από τον Λιντέλ. Ο Άρης προηγήθηκε με 38-29 στο 15ο λεπτό, ενώ δύο λεπτά αργότερα αύξησε τη διαφορά στους 15 πόντους (29-44).

Οι φιλοξενούμενοι είχαν καταγράψει μέχρι εκείνο το σημείο εννέα κλεψίματα και 14 ασίστ, την ώρα που ο Άπλμπι αποτελούσε τη μοναδική επιθετική λύση της Μυκόνου στο συγκεκριμένο διάστημα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 49-36, έπειτα από καλάθι του Τρίγκα στην εκπνοή.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ο Άρης δημιούργησε προϋποθέσεις για ελεύθερα σουτ, αλλά δεν κατάφερε να τα αξιοποιήσει. Παράλληλα, η Μύκονος έχασε τον Ιατρίδη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, με το σκορ στο 41-51 στο 23ο λεπτό και 30 δευτερόλεπτα.

Οι Θεσσαλονικείς αύξησαν στη συνέχεια τη διαφορά στους 16 πόντους (41-57), όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Με πρωταγωνιστή τον Ζερμέιν Λοβ, η Μύκονος πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 13-2 και μείωσε σε 54-59 στο 28ο λεπτό.

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Σε εκείνο το σημείο, ο Βασίλης Τολιόπουλος έδωσε επιθετικές λύσεις στον Άρη και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του. Μάλιστα, με τρίποντο στην εκπνοή της τρίτης περιόδου διαμόρφωσε το 56-64, επαναφέροντας τη διαφορά στους οκτώ πόντους.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Άρης ανέβασε ξανά τη διαφορά στους 12 πόντους (58-70), με τη Μύκονο να προσπαθεί να παραμείνει κοντά στο σκορ, παρά τις περιορισμένες επιθετικές επιλογές και τα λάθη της.

Ένα τρίποντο του Ρόμπινσον Ερλ, σε συνδυασμό με τρεις διαδοχικές αποτελεσματικές άμυνες των φιλοξενούμενων, έφερε το σκορ στο 63-78 στο 36ο λεπτό, περιορίζοντας τις πιθανότητες επιστροφής των γηπεδούχων.

Ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νίκη 88-72.

Για τη Μύκονο, ο Ζερμέιν Λοβ είχε σημαντική συμβολή στην προσπάθεια ανατροπής, ενώ ο Τσάιλντς κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης, σε ένα παιχνίδι στο οποίο απουσίαζαν οι Χαρέλ και Κάναντι.

Τα δεκάλεπτα: 21-28, 36-49, 56-64, 72-88.