Στέφανος Κασσελάκης: «Εργαζόμαστε για μια Ελλάδα με ζωή και πολιτισμό – Καλή metagora»

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Επικαλούμενος την Δημοκρατία, όπως διαμορφώθηκε στην αρχαία αγορά, ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες», Στέφανος Κασσελάκης κάλεσε τα μέλη του κόμματος να δώσουν όλες τις δυνάμεις του για να εισέλθει το κόμμα στη Βουλή.

Ανοίγοντας τις εργασίες του τακτικού συνεδρίου του κόμματος, ο Στέφανος Κασσελάκης με φόντο στην αρχαία αγορά, στηλίτευσε την διαφθορά, την συγκάλυψη στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και την αναξιοκρατία, δεσμευόμενος ότι ο ίδιος προσωπικά όσο και τα μέλη του κόμματος θα δώσουμε μάχη απέναντι σε όλα αυτά. Εξ αυτού του λόγου, κάλεσε τα μέλη του κόμματος «Δημοκράτες» να καταβάλουν αγώνα για την είσοδο στη Βουλή.

«Για εμένα η Δημοκρατία δεν είναι σύνθημα. Είναι κανόνας! Είναι θεσμοί και σεβασμός στον πολίτη. Είναι λογοδοσία και ισχύει πάντα χωρίς εξαιρέσεις», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης. «Θέλω να έχουμε ένα συμβόλαιο μαζί που να στηρίζεται σε αλήθεια, αξιοκρατία, θεσμοί, αποτέλεσμα και λογοδοσία. Είναι πέντε δεσμεύσεις και εσείς θα κρίνετε εάν τις τηρούμε», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε εμφατικό τόνο και απευθυνόμενος στα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος είπε:

«Θα μας πουν: Δεν γίνεται κράτος χωρίς ρουσφέτι. Γίνεται!

Θα μας πουν: Δεν γίνεται να έχουμε ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Γίνεται!

Θα μας πουν: Δεν γίνεται να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Γίνεται!

Θα σας πουν ότι ένα νέο κόμμα δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Γίνεται! Αυτό σίγουρα γίνεται!»

Ο ίδιος παρουσίασε το κόμμα του ως «σύγχρονη ανθρωπιστική δύναμη ελευθερίας για μια Ελλάδα που σέβεται τους ανθρώπους, όπου οι άνθρωποι της θα ζουν με αξιοπρέπεια και ελευθερία»

«Βάζουμε τη ζωή στο κέντρο της πολιτικής και εργαζόμαστε για μια Ελλάδα με ζωή και πολιτισμό, που θα είναι έτοιμη για το μέλλον», υπογράμμισε ο Στέφανος Κασσελάκης για να καταλήξει: «Πάμε μπροστά. Καλή metagora!».