Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή με αξιοπρεπές ποσοστό – Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Για την ενεργειακή κρίση, τις εξαγγελίες που έγιναν από το βήμα της ΔΕΘ και το ενδεχόμενο προεκλογικών και μετεκλογικών συνεργασιών, μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασσελάκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Κασσελάκης, έκανε λόγο για έναν άδικο χαμό, σημειώνοντας ότι «δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία να λύσει θέματα». «Είτε είναι το δυστύχημα στα Τέμπη όπου χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος, ο οποίος χάνει τη ζωή του από απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ελέγξει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα, και αν υπάρχει άδεια ή όχι για αυτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες» τόνισε, όσον αφορά τις παράνομες ή αμφιλεγόμενες θεραπείες που εφαρμόζονται σε ιδιωτικά ιατρεία στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις» δήλωσε.

Σχετικά με τους ελέγχους σε γενικότερο πλαίσιο, είπε: «Ποιος κάνει τον έλεγχο, κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές; Χρειάζονται αντίβαρα, τεχνολογία και θεσμικότητα. Να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο, ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλίδες ασφαλείας».

Τι είπε για την ενέργεια

Όσον αφορά στην ακρίβεια και την ενέργεια, τόνισε: «Πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και είναι πάρα πολύ πιθανόν το πετρέλαιο να φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι, μέχρι το τέλος του χρόνου». «Δυστυχώς, πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη, θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι’ αυτό δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών.

Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, αν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχεται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς, το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές πτυχές – δεν είναι μόνο το πετρέλαιο – και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων, πχ στον ΕΦΚ, στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η ΕΕ, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες. Να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες, αντί να γίνονται επιστροφές και να δίνονται επιδόματα, που είναι μια καίρια διαφορά που έχουμε με την κυβέρνηση», συνέχισε ο κ. Κασσελάκης.

«Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική»

«Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό η κυβέρνηση. Για το ρεύμα, ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα τις ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής. Εδώ το 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκτυα, το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Είναι πάρα πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα το κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές -που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές- είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εκεί, χρειάζεται κρατική παρέμβαση και το λέμε, εμείς, ως ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπώλια, δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγικής σημασίας. Όντως, έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα πχ στις ταράτσες να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός» πρόσθεσε.

Τι είπε για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα στη ΔΕΘ

Η συζήτηση στη συνέχεια πέρασε στην πολιτική επικαιρότητα, με τον κ. Κασσελάκη να σχολιάζει τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ.

«Και τα τρία ονόματα αυτά, αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας» είπε αρχικά, ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι η ΕΛΑΣ δεν έχει κάνει συνέδριο και έχει διορισμένα στελέχη. «Εμείς οι Δημοκράτες, είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα, των μελών, και αυτό θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα, δηλαδή μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίζεσαι κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα, κάτι μεταξύ αναξιόπιστου και γελοίου» ανέφερε.

Για το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αξιοπιστία. «Δεν είναι καν ξεκάθαρο ποιο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να εκπροσωπήσει. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Σεβαστή η προσφορά του – και εγώ οικογενειακά ΠΑΣΟΚ μεγάλωσα – αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Και όσον αφορά τη ΝΔ, εάν δεν επαρκούν οκτώ χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία», τόνισε και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική και μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι».

«Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα, που από τη μία πλευρά είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα. Δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για την χώρα που χτίζουμε σήμερα, έμπρακτα, παραγωγικά. Άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω. Διότι η Νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να την βαπτίσει και αστάθεια, γιατί στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής. Είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί» συνέχισε. «Οι Δημοκράτες είναι εδώ να καλύψουν αυτό το κενό που υπάρχει. Για όσοι θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι Δημοκράτες» είπε ακόμη ο κ. Κασσελάκης.

Οι μετεκλογικές συνεργασίες

Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες, απάντησε: «Τα μέλη μας θα αποφασίσουν μετεκλογικά. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, γιατί η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μία κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, το μπάζωμα στα Τέμπη; Όχι, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι Δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί, την επόμενη μέρα να κριθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Θα είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, η εισήγησή μας θα είναι ανάλογη».

«Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε (Μητσοτάκης – Τσίπρας), ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία» υπογράμμισε.

Οι διαφορές με το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς εάν υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο συνεννόησης με τον Νίκο Ανδρουλάκη και γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κασσελάκης εξήγησε τις διαφορές των δύο κομμάτων. «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη θέση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και τεράστιες οικονομικές εκκρεμότητες. Στη Βουλή πριν από δύο χρόνια είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη ΝΔ υπέρ των τραπεζών, όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και του συστημισμού, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία, ούτε την τόλμη να πάει απέναντι και αυτό το έχει φανεί. Επίσης, εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει -και το γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- πρόταση για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Την αγνοεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν, δεν μπορείς να λες ότι είμαι προοδευτικός όταν αγνοείς κάτι που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και πόσο μάλλον κάτι, το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.

Στο κομμάτι της οικονομίας, το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς ανήκει σε ένα κομματικό κράτος, το οποίο το έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ίδιο, και συγχρόνως εκπροσωπεί έναν κομματικό συνδικαλισμό -το είδαμε και με την υπόθεση Παναγόπουλου- ο οποίος δεν μπορεί να στηρίξει μία φιλελεύθερη οικονομία. Εμείς θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή, με ενιαία ψηφοδέλτια. Και πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται, να μην κάνουν το συνδικαλισμό ως μόνιμη δουλειά» ανέφερε, κάνοντας λόγο για πιο καινοτόμο πολιτική από την πλευρά των Δημοκρατών. «Για αυτόν τον λόγο είμαστε και Προοδευτικό Κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου μετράει», είπε.

«Όχι» σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ πριν από τις εκλογές

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ και οι Δημοκράτες καταγράφουν «χαμηλές πτήσεις» στις δημοσκοπήσεις, ήταν κατηγορηματικός. «Όχι. Οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτοσκοπό την εξουσία. Είναι μία λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους, σε μια χώρα με κανόνες».

«Αυτό είναι οι Δημοκράτες και γι’ αυτό πρέπει και αυτές οι απόψεις, οι ιδέες και ο χώρος του κέντρου – όπως εκφράζεται και στην ευρωπαϊκή μας ομάδα, εξάλλου γι’ αυτό θα έχουμε και το συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Αθήνα στο τέλος του Οκτωβρίου – πρέπει να εκφραστεί αυτόνομα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη με ένα μέσο όρο 12%. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό» τόνισε, ενώ παραδέχθηκε ότι «υπάρχει έλλειμμα αναγνωρισιμότητας του κόμματος και του ονόματος» , σε σχέση με τη δική του πολιτική παρουσία. «Είναι κάτι το οποίο διορθώνουμε αυτή τη στιγμή, με ενεργό πολιτική και δραστηριότητα στο πεδίο. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη τη χώρα, που ανοίγουν από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη.

Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει και οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα, το οποίο θέλει να πει κανείς. Ανεξάρτητα με τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει, ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις. Έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να προεξοφλείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για αυτό το οποίο πιστεύεις» κατέληξε ο κ. Κασσελάκης.