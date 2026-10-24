Χαλάνδρι: Συνελήφθη 78χρονος για κλοπές χρημάτων και τιμαλφών από σταθμευμένα αυτοκίνητα

Αστυνομικοί συνέλαβαν 78χρονο στο Χαλάνδρι, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε χρήματα και τιμαλφή από σταθμευμένα οχήματα από τα τέλη Αυγούστου. Σε έρευνα στην κατοικία του κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 78χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρι.
  • Ο κατηγορούμενος αφαιρούσε χρήματα και τιμαλφή από σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου, εκμεταλλευόμενος ανασφάλιστα οχήματα ή σπάζοντας το φινιστρίνι τους.
  • Σε έρευνα στο σπίτι του κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, μία καραμπίνα, ρέπλικα περίστροφου, 100 φυσίγγια και τρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 78χρονου, ο οποίος κατηγορείται για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 78χρονος αφαιρούσε χρήματα και τιμαλφή από σταθμευμένα αυτοκίνητα στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου. Δρούσε κυρίως τις απογευματινές και βραδινές ώρες, στους παράδρομους της λεωφόρου Κηφισίας έως τα Σίδερα Χαλανδρίου, καθώς και στα στενά κατά μήκος της συγκεκριμένης διαδρομής.

Ο κατηγορούμενος εκμεταλλευόταν το γεγονός ότι ορισμένα οχήματα ήταν ανασφάλιστα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έσπαγε το φινιστρίνι τους για να αφαιρέσει αντικείμενα αξίας και χρηματικά ποσά.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα έφερε φυσίγγιο στη θαλάμη, μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα περίστροφο-ρέπλικα, 100 φυσίγγια πιστολιού και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ο 78χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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