Μάκης Μάτσας για Στέλιο Καζαντζίδη: «Ταλαιπωρήθηκα μαζί του, αλλά του τα συγχώρησα όλα»

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Στη σχέση του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη συνεργασία τους, αλλά και στους καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή αναφέρθηκε ο Μάκης Μάτσας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Δέσποινα Τσόκου για την εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός παράγοντας της μουσικής βιομηχανίας μίλησε για τον Στέλιο Καζαντζίδη, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν μεταξύ τους, δεν του κρατά καμία κακία. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον που εξακολουθούσε να δείχνει ο τραγουδιστής για εκείνον, ακόμη και προς το τέλος της ζωής του.

«Δεν έχω δει κάποιον “Καζαντζίδη” δεύτερο. Ταλαιπωρήθηκα με τον Καζαντζίδη, αλλά του τα συγχωρώ όλα γιατί, όταν ήταν στα τελευταία του, ρωτούσε τη γυναίκα του: “Ο Μάκης τηλεφώνησε; Ρώτησε να δει τι κάνω;”. Με σκεφτόταν, δηλαδή. Αυτό με συγκίνησε και του τα συγχώρησα όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Μάκης Μάτσας εξήγησε πώς αντιμετωπίζει πλέον όσα είχαν προηγηθεί στη σχέση τους, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρούσε τον Στέλιο Καζαντζίδη κακό άνθρωπο.

«Δεν του κρατάω καμία κακία, διότι πιστεύω ότι, κατά βάθος, δεν ήταν κακός άνθρωπος ο Καζαντζίδης. Ήταν καλός, αλλά περίεργος σαν άνθρωπος», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Μάκης Μάτσας αναφέρθηκε επίσης στον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Θάνο Μικρούτσικο, δύο καλλιτέχνες με τους οποίους είχε συνεργαστεί και των οποίων η απουσία εξακολουθεί να του στοιχίζει.

Όπως εξήγησε, με τον Θάνο Μικρούτσικο είχε αναπτύξει και προσωπική φιλία, παρότι συνήθιζε να αποφεύγει τις φιλικές σχέσεις με καλλιτέχνες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εξακολουθούν να του απευθύνονται ορισμένοι τραγουδιστές, ακόμη και έπειτα από δεκαετίες γνωριμίας.

«Μου λείπουν ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Θάνος Μικρούτσικος, με τον οποίο είχα συνδεθεί και φιλικά, παρότι απέφευγα να διατηρώ φιλίες με καλλιτέχνες. Ορισμένοι, ακόμη, με λένε κ. Μάτσα. Μετά από εξήντα χρόνια. Καλλιτέχνες όπως ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Νταλάρας», δήλωσε.