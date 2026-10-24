Φυσικό αέριο: Σε υψηλό τετραετίας η τιμή του– Ποιες είναι οι νέες προβλέψεις για τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας

Με υψηλό τετραετίας έκλεισε χθες η τιμή του φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ξεπέρασε 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το barchart.com, το φυσικό αέριο ανήλθε στα 93.853 ευρώ ανά μεγαβατώρα στο κλείσιμo από 90.043 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν στο προηγούμενο κλείσιμο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή του φυσικού αερίου εκτιμάται πως αυξήθηκε 25,24 % μέσα σε 1 μήνα και αυτό συνέβη λόγω του ότι τα αποθέματα στην Ευρώπη βρίσκονται στο 75%, ενώ η ζήτηση παραμένει αυξημένη.

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Παρόμοια εικόνα ήταν και για τη διεθνής τιμή του αργού πετρελαίου(brent). Ειδικότερα, το brent έκλεισε χθες στα 116,93 δολάρια το βαρέλι από 116,72 δολάρια το βαρέλι, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η τιμή αυτή συνιστά υψηλό τετραετίας και συγκεκριμένα από τα επίπεδα του Ιουνίου 2022. Μέσα σε 1 μήνα ή αύξηση ήταν 9,5%. Αυτό οφείλεται σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές στην απαισιοδοξία που υπάρχει για κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες προβλέψεις

Συνεχείς είναι οι αναταράξεις και οι διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Νέες αυξήσεις αναμένονται όμως από την επόμενη εβδομάδα στις τιμές των καυσίμων και όπως προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, θα αργήσει η αποκλιμάκωση.

Οι τιμές των διυλιστηρίων προμηνύουν ότι η εβδομάδα ξεκινά με νέα άνοδο ενώ οι τιμές της αμόλυβδης και του diesel παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει κατά μέσο όρο 1,559 ευρώ το λίτρο. Στην Αττική η τιμή είναι 1,531 ευρώ, ενώ στις Κυκλάδες φτάνει τα 1,707 ευρώ.