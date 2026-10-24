Μαρκόπουλος για Pizza Fan: «Ήταν πολύ επιστημονική η κομπίνα – Το θέμα των 2.500 εργαζόμενων είναι σημαντικό»

Για το εάν θα ληφθούν μέτρα στήριξης για τους 2.500 εργαζόμενους της Pizza Fan που κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι τέλος του μηνός από την εταιρεία μετά τις αποκαλύψεις για τις παρανομίες των επιχειρηματιών, ρωτήθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/10) ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο MEGA.

«Το θέμα των εργαζόμενων είναι ένα σημαντικό θέμα. Αυτό θα το δει το υπουργείο Εργασίας το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο. Θα τα εξειδικεύσει το υπουργείο Εργασίας» απάντησε ο κ. Μαρκόπουλος.

Και για τα 25 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να έχει ζημιώσει η Pizza Fun από μη καταβολή ΦΠΑ, από το 2022 ο κ. Μαρκόπουλος είπε «οι καταλογισμοί… θα τα δούμε όλα αυτά. Επειδή είναι μια υπόθεση που τρέχει ως προς το κακουργηματικό αστυνομικό και σκέλος της φοροδιαφυγής. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα εξειδικευθούν» τόνισε.

Και συνέχισε λέγοντας πως «αυτό το οποίο λέω είναι καθαρό είναι μία επιτυχία και της ελληνικής αστυνομίας και της ΑΑΔΕ. Γιατί ήταν πολύπλοκο το σύστημα .Για να καταλάβετε αποκρυπτόταν από την εταιρεία περίπου το 20% ετησίως του τζίρου με ένα παράνομο λογισμικό που τα έκρυβε όλα αυτά. Δηλαδή περίπου 200.000 ευρώ κάθε κατάστημα. Ήταν πολύ επιστημονική η κομπίνα. Είναι αυτή η απόφαση με τη Pizza Fan…».

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Η θέση της ΠΟΕΕΤ

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό,(ΠΟΕΕΤ) απέστειλε χθες επιστολή στην υπουργό Εργασίας μέσω της οποίας ζητούσε την ένταξη των εργαζομένων της Pizza Fan σε καθεστώς αναστολής σύμβασης.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΕΤ με επιστολή της στην υπουργό εργασίας αιτήθηκε την ένταξη στο καθεστώς αναστολής σύμβασης ώστε να λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και το ένσημο οι περίπου 2500 εργαζόμενοι σε 110 καταστήματα σε όλη την Χώρα της γνωστής αλυσίδας – πιτσαρίας.

Ουσιαστικά η Ομοσπονδία ζήτησε από την υπουργό οι εν λόγω εργαζόμενοι να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού αλλά και να έχουν ασφαλιστική τους κάλυψη. Ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν πως, τα μέτρα αυτά δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις πτώχευσης επιχειρήσεων ή λουκέτων αλλά σε ειδικές περιόδους όπως στην πανδημία, στις φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες σε Ρόδο, Θεσσαλία και Εύβοια).

Το κλείσιμο των καταστημάτων

Τα καταστήματα της αλυσίδας Pizza Fun φαίνεται πως έκλεισαν με δική τους πρωτοβουλία τα καταστήματα για φοροδιαφυγή των 35 εκατομμυρίων ευρώ ,προκειμένου να περιοριστεί η κακή δημοσιότητα.

Η Pizza Fun «βρίσκεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, οι ετήσιες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού, ενώ παράλληλα στοχεύει στην άμεση επαναλειτουργία του δικτύου για τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων στους συνεργάτες της» όπως ανέφερε χθες σε ανακοίνωση της η εταιρεία.