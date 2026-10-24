Τσιτσιπάς: Αποκλείστηκε από τον τελικό του Αλμάτι – Ήττα με 2-1 σετ από τον Μπασιλασβίλι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον τελικό του Αλμάτι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι. Ο Γεωργιανός προκρίθηκε στον πρώτο του τελικό μετά από τέσσερα χρόνια, ενώ ο Έλληνας τενίστας συνεχίζει την αγωνιστική του πορεία στη Βασιλεία.

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Αθλητισμός

Τσιτσιπάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον τελικό του ATP 250 στο Αλμάτι, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-4, 6-7 [5], 6-3) από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.
  • Ο 34χρονος Γεωργιανός είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και επικράτησε έπειτα από 2 ώρες και 16 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό τουρνουά μετά από τέσσερα χρόνια.
  • Από την πλευρά του, ο Έλληνας τενίστας στρέφει την προσοχή του στο ATP 500 της Βασιλείας, όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 33) αποκλείστηκε από τον τελικό του ATP 250 στο Αλμάτι, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-4, 6-7 [5], 6-3) από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι (Νο 128). Ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση και να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του μέσα στο 2026.

Ο 34χρονος Γεωργιανός είχε την υπεροχή στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και επικράτησε έπειτα από 2 ώρες και 16 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό τουρνουά μετά από τέσσερα χρόνια.

Καθοριστικό στοιχείο στην απόδοση του Μπασιλασβίλι ήταν το σερβίς του, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με ποσοστό 92% στους κερδισμένους πόντους από το πρώτο σερβίς (45/49) και 57% από το δεύτερο (25/44).

Με αυτή την επικράτηση, ο Γεωργιανός έφτασε τις δύο νίκες σε πέντε αναμετρήσεις απέναντι στον Τσιτσιπά. Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό του Αλμάτι, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ του Ντανίλ Μεντβέντεφ και του Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Από την πλευρά του, ο Τσιτσιπάς στρέφει την προσοχή του στο ATP 500 της Βασιλείας, όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτς.

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