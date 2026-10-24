Δέσποινα Μοιραράκη: Έχω υποστεί κακοποίηση στον πρώτο μου γάμο

Στη σωματική και λεκτική κακοποίηση που βίωσε στον πρώτο της γάμο, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε από μικρή ηλικία, αλλά και στις αναμνήσεις από τον Γιάννη Κοντούλη, αναφέρθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη σε συνέντευξή της στη Μαρία Αντωνά για την εκπομπή «MEGA Non Stop».

Η γνωστή επιχειρηματίας μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, περιγράφοντας τις στερήσεις που γνώρισε στο παρελθόν. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον τελευταίο της σύζυγο, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ανατρέχοντας στα πρώτα χρόνια της ζωής της, η Δέσποινα Μοιραράκη θυμήθηκε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο τότε και το σήμερα.

«Είμαι ένα κορίτσι ορφανό από πατέρα και, μάλιστα, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, δεν είχα ούτε παπούτσια να φορέσω. Τώρα, αν έρθεις στο σπίτι μου, υπάρχουν εκατοντάδες παπούτσια που δεν τα φοράω πλέον, γιατί πονάνε τα πόδια μου. Υπάρχουν εκατοντάδες ρούχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κακοποίηση στον πρώτο της γάμο

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας μίλησε για τη βία που υπέστη στον πρώτο της γάμο, εξηγώντας ότι εκείνη την περίοδο δυσκολευόταν να αναφερθεί δημόσια σε όσα αντιμετώπιζε, καθώς τα παιδιά της ήταν μικρά.

«Τότε δεν μπορούσα να το λέω, γιατί δεν το έλεγε κανείς. Ήταν και τα παιδιά μικρά και τώρα πάντα το λέω με δυσκολία, γιατί δεν είναι ωραίο να το ακούνε και τα παιδιά. Όμως, βίωσα μια πολύ άσχημη κατάσταση, με πολλή χειροδικία και βωμολοχία, και έκανα τεράστια υπομονή», δήλωσε.

Η Δέσποινα Μοιραράκη εξήγησε ότι τα παιδιά της είχαν γίνει μάρτυρες αρκετών από όσα συνέβαιναν, ωστόσο δεν επιθυμεί να επαναφέρει αυτές τις εμπειρίες στη μνήμη τους.

«Τα παιδιά είχαν δει και ζήσει πολλά από αυτά, αλλά δεν θέλω τώρα να τους τα θυμίσω και να τα επαναφέρω στο προσκήνιο. Είμαι ευαισθητοποιημένη στο θέμα της κακοποίησης των γυναικών, γιατί έχω βιώσει κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο και πολύ σοβαρό στο παρελθόν, στον πρώτο μου γάμο», πρόσθεσε.

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Η αναφορά στον Γιάννη Κοντούλη και το μονόπετρο που της χάρισε

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η συζήτηση στράφηκε στον Γιάννη Κοντούλη και στις αναμνήσεις που διατηρεί η επιχειρηματίας από την κοινή τους ζωή.

Μιλώντας για το μονόπετρο που της είχε χαρίσει, εξήγησε ότι εξακολουθεί να το φορά καθημερινά, μαζί με τη βέρα της.

«Αυτό το μονόπετρο που μου είχε χαρίσει ο Γιάννης δεν το βγάζω ποτέ από το χέρι μου. Και αν βλέπεις σήμερα ότι δεν το φοράω, είναι γιατί με πέτυχες την ημέρα που πήγα να το γυαλίσω μαζί με τη βέρα μου», ανέφερε.

Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε επίσης για την πίστη της στον Θεό και για την αίσθηση ότι ο σύζυγός της εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά της.

«Είμαι και αισιόδοξη και πιστεύω στον Θεό. Ο Γιάννης είναι πάντα στην ψυχή μου. Είναι εδώ μέσα, βαθιά φυλαγμένος στη ζωή μου, στο μυαλό μου, αλλά πάνω απ’ όλα στην ψυχή μου. Νιώθω ότι με προστατεύει.

Του τα είχα πει όλα, μου τα είχε πει όλα και πάντα, όταν του έλεγα ότι εγώ είμαι η πιο ευτυχισμένη γυναίκα του κόσμου, εκείνος μου έλεγε: “Όχι, εγώ είμαι ο πιο ευτυχισμένος άντρας του κόσμου”».

Κλείνοντας, η επιχειρηματίας αναφέρθηκε στις επισκέψεις της στο κοιμητήριο, όπου, όπως είπε, συνεχίζει να μιλά στον Γιάννη Κοντούλη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, ακόμη και αν αποκτήσει στο μέλλον μια νέα σχέση, τα συναισθήματά της για εκείνον δεν πρόκειται να αλλάξουν.

«Πηγαίνω πάρα πολλές φορές στο κοιμητήριο και του μιλάω. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι πάντα καλοσυνάτη, γιατί εκείνος με θαύμαζε πολύ και μου έλεγε: “Αχ, Δεσποινούλα μου, πόσο καλή είσαι!”.

Εδώ μέσα, σε αυτή την καρδιά, σε αυτή την ψυχή, θα υπάρχει πάντα ο Γιάννης. Ακόμα κι αν έρθει άλλος άνθρωπος στη ζωή μου, αυτό δεν αναιρεί όσα αισθάνθηκα και όσα βίωσα με τον Γιάννη», κατέληξε η Δέσποινα Μοιραράκη.