Γιώργος Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία»

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Νέο νομικό καθεστώς για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά διαμορφώνει η συμφωνία με το αιγυπτιακό Δημόσιο, την οποία ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε ιστορική. Όπως δήλωσε, η συμφωνία ρυθμίζει ένα ζήτημα που παρέμενε εκκρεμές επί 1.500 χρόνια, κατοχυρώνοντας σε μόνιμη βάση τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής και των εκκλησιαστικών κτημάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας της Μονής, καθώς προβλέπεται η χορήγηση αδειών παραμονής μακράς διάρκειας στους μοναχούς.

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι «ο Φάρος της Ορθοδοξίας, η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, αποκτά ένα στέρεο νομικό θεμέλιο με τη συμφωνία μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού Δημοσίου».

Η συμβολή της Αιγύπτου και οι ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, για την επίτευξη της συμφωνίας. Εκ μέρους του πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μπαντρ Αμπντελάτι, με τον οποίο, όπως ανέφερε, τον συνδέουν «βαθιά εκτίμηση και εμπιστοσύνη».

Συνδέοντας την εξέλιξη με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, χαρακτήρισε τη συμφωνία «επιτομή μιας βαθιάς στρατηγικής σχέσης, αλλά και μιας αδελφικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, που εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα».

Η στήριξη των Ορθόδοξων Εκκλησιών

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που παρείχαν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες για την επίτευξη της συμφωνίας.

Όπως σημείωσε, τη συμφωνία «αγκάλιασαν και στήριξαν» το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, η Εκκλησία της Κύπρου και η Εκκλησία της Ελλάδας.

«Σε χαλεπούς καιρούς, με κοσμογονικές αλλαγές, η Ορθόδοξη Πίστη παραμένει ενωμένη και σοβαρή παρακαταθήκη για το μέλλον του Ελληνισμού», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία και την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για «έργα τα οποία σπάνε την αδράνεια αιώνων και όχι με ανέξοδα λόγια και έπεα πτερόεντα», προσθέτοντας ότι «η ευθύνη και η σοβαρότητα είναι η σφραγίδα της δικής μας Πολιτείας».