ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 65-62: Αήττητος και μόνος πρώτος ο «δικέφαλος του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 65-62 στο «PAOK Sports Arena» και διατήρησε το αήττητό του στη Stoiximan GBL, παραμένοντας μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-0. Καθοριστικός για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ήταν ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος σημείωσε 28 πόντους, ενώ η ΑΕΚ υποχώρησε στο 2-2.

Ο Ταϊρί ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 6/12 δίποντα, 4/8 τρίποντα και 4/5 βολές, δίνοντας σημαντικές επιθετικές λύσεις στον ΠΑΟΚ. Σε αντίθεση με τους αγώνες απέναντι στη Μανρέσα και την Ουλμ, αυτή τη φορά δεν περίμενε το τελευταίο δεκάλεπτο για να κάνει αισθητή την παρουσία του. Παράλληλα, οι γηπεδούχοι στηρίχθηκαν στην ένταση που έβγαλαν στην άμυνα, με τον Αλεξάντερ να συγκεντρώνει 11 ριμπάουντ, αντισταθμίζοντας τις δυσκολίες τους στο επιθετικό κομμάτι.

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ παρουσίασε πιο συμπαγή εικόνα σε σύγκριση με την ήττα της από την Αντβέρπ με διαφορά 27 πόντων. Οι φιλοξενούμενοι περιόρισαν την επιθετική δράση του Όσμαν και είχαν τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τζόζεφ σημείωσε 16 πόντους, ο Μπράουν πρόσθεσε 13, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 12 πόντους και 7 ασίστ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να οδηγήσουν την ομάδα τους στη νίκη.

Το προβάδισμα της ΑΕΚ στο ημίχρονο και η αντίδραση του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με περισσότερη ενέργεια, αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε σταδιακά ρυθμό και προηγήθηκε με 10-9, χάρη στο πρώτο εύστοχο τρίποντο του Μπαζίνα. Ο Ταϊρί ανέλαβε επιθετικές πρωτοβουλίες και αύξησε τη διαφορά στο 17-11, με τον Τζόζεφ να δίνει απαντήσεις για τους φιλοξενούμενους. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 20-15, έπειτα από τρίποντο του Χουγκάζ.

Στη δεύτερη περίοδο, η ΑΕΚ βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία, περιορίζοντας τον Όσμαν, την ώρα που ο Καλάθης δυσκολευόταν να βρει ρυθμό. Ο Μπράουν έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 20-22, εκμεταλλευόμενος τα προβλήματα του ΠΑΟΚ στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για εύκολα καλάθια και σε εκείνο το διάστημα σκόραραν μόνο από τη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Μπάρτλεϊ πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και διαμόρφωσε το 25-29 του ημιχρόνου.

Μετά την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βελτιώσει την επιθετική του εικόνα, με τον Φόστερ να συμμετέχει περισσότερο στη δημιουργία και τους Γκρέι και Μπαζίνα να ευστοχούν από την περιφέρεια. Η ΑΕΚ διατηρούσε τις ισορροπίες χάρη στις λύσεις που πρόσφερε ο Τζόζεφ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 37-35.

Στη συνέχεια, ο Φόστερ δημιούργησε δύο φορές για τον Αλεξάντερ, ενώ ο Ταϊρί επέστρεψε από τον πάγκο και ενίσχυσε την επίθεση των γηπεδούχων. Οι Γουίλιαμς και Λεκαβίτσιους κράτησαν την ΑΕΚ κοντά στο σκορ, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 47-44.

Ο Ταϊρί έδωσε τις λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο

Στην τέταρτη περίοδο, ο Ταϊρί σημείωσε πέντε συνεχόμενους πόντους και διαμόρφωσε το 52-46. Ο ΠΑΟΚ διεύρυνε το προβάδισμά του στους 11 πόντους (57-46), με εύστοχες βολές των Όσμαν και Μπαζίνα, αποκτώντας σημαντική διαφορά.

Η ΑΕΚ αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Μπράουν, ο οποίος πέτυχε δύο καρφώματα στον αιφνιδιασμό και ένα τρίποντο, μειώνοντας σε 57-53. Ο Ταϊρί απάντησε με ακόμη πέντε συνεχόμενους πόντους, ανεβάζοντας το σκορ στο 62-53.

Οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και με δύο τρίποντα από τους Κατσίβελη και Μπάρτλεϊ πλησίασαν σε 62-59. Ο Ταϊρί ανέλαβε ξανά δράση, σκοράροντας έπειτα από ατομική προσπάθεια για το 64-59, προτού προσθέσει ακόμη μία εύστοχη βολή.

Ο Γουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο και διαμόρφωσε το τελικό 65-62, με τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις του πρωταθλήματος.

Πλέον, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι στρέφει την προσοχή της στην ευρωπαϊκή της υποχρέωση, καθώς την Τρίτη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαχτσεσεχίρ, σε αναμέτρηση για το EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62.