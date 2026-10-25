Καμμένος: Θα εμπλακώ στις εκλογές για να μπλοκάρω το κόμμα Σαμαρά – Μιλάω με τον Τσίπρα

Την επάνοδό του στην ενεργό πολιτική εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, προανήγγειλε ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος.

Ο κ. Καμμένος μιλώντας το πρωί της Κυριακής (25/10) στο ΕΡΤnews, κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι «τώρα ανακάλυψε ότι είναι ο μόνος που υπερασπίζεται την πατρίδα» και υποστήριξε ότι εφόσον ο πρώην πρωθυπουργός δημιουργήσει κόμμα θα εμπλακεί στις εκλογές προκειμένου να μπλοκάρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Θα εμπλακώ διότι δεν μπορώ να αφήσω τον κ. Σαμαρά ακόμα μια φορά μετά το ’93 που ανέτρεψε τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, να έρθει και να το κάνει πάλι για προσωπικούς του λόγους διότι φαίνεται ότι είναι στημένο το παιχνίδι», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα πάρω τις πρωτοβουλίες που θα χρειαστεί, εάν χρειαστεί και θα συναινέσω με μία ομάδα ανθρώπων που συμφωνούμε από κοινού για να δημιουργηθεί κυβέρνηση στον τόπο. θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα διάσπαρτα κόμματα και από την μεριά της δεξιάς πολυκατοικίας και τα μεριά της αριστεράς διευκολύνουν τις ανωμαλίες. Διευκολύνουν δηλαδή να υπάρχει ακυβερνησία», προσέθεσε.

Κατηγόρησε επίσης τον Αντώνη Σαμάρα για όσα συμβαίνουν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία όπως υποστήριξε «έπεσε θύμα του συστήματος Σαμαρά».

«Της κόλλησαν από δίπλα τον επικοινωνιολόγο, Νίκο Καραχάλιο και τον Νίκο Νικολόπουλο. Την οδήγησαν σε δηλώσεις, προφανώς γιατί ήθελαν να τη βγάλουν από τη μέση και να βοηθήσουν τον κύριο Σαμαρά. Και τώρα και οι δυο τους είναι δίπλα από το Σαμαρά. Να πώς λειτουργεί ο Σαμαράς», ισχυρίστηκε.

«Μιλάω με τον Αλέξη Τσίπρα, θα κερδίσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές»

Αναφέρθηκε στον πρώην συγκυβερνήτη του, Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο όπως είπε μιλάει. «Μιλάω με τον Τσίπρα και πιστεύω ότι και εκείνος θα προσπαθήσει μετά την πρώτη εκλογή να κάνει αυτή τη μάζωξη της αριστερής πολυκατοικίας. Τουλάχιστον έχει και δεξιά έναν συνομιλητή», υποστήριξε.

Ανέφερε επίσης ότι ο κ. Τσίπρας θα κερδίσει τη δεύτερη θέση όταν διεξαχθούν οι εκλογές. «Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το πράγμα ότι ασχέτως των προσπαθειών που κάνει το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, ο Τσίπρας επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του όλα έχοντας μια τέτοια παρουσία δημοσκοπική από την αρχή, θα μπορέσει να επικρατήσει. Γιατί είναι και το μόνος ο οποίος δίνει κυβερνησιμότητα», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά ειδικά εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.

«Εάν συνεχίσει να θεωρείται δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή θα δούμε πολλά πράγματα. Θα δούμε ότι θα υπάρχει μία ψήφος διαμαρτυρίας πολύ έντονη», είπε ακόμα και έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τις πιο πρόσφατες υποθέσεις που απασχολούν τη χώρα μας και συγκεκριμένα την υπόθεση των χειραγωγημένων αγώνων στο μπάσκετ και την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από το δίκτυο καταστημάτων της «Pizza Fan».

«Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη έτσι από εδώ και πέρα στην Ελλάδα εμείς δεν μπορεί να συνεχίσουμε να βλέπουμε στημένους αγώνες μπάσκετ τρώγοντας Pizza Fan», υποστήριξε.

«Όταν ο πολίτης έχει να αντιμετωπίσει μια πίεση οικονομική, πολύ μεγάλη. Γιατί η μεσαία τάξη αλλά και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν τη βγάζουν και όταν δεν έχει την προοπτική ότι θα υπάρξει μια κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή, θα αντιδράσει. Στη δεύτερη Κυριακή πιστεύω ότι δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Δεν θα είναι δηλαδή ακόμα και τα σχήματα τα ίδια. Λόγω των εξελίξεων, στην πρώτη λόγω του ότι υπάρχουν πλέον σοβαρές διαφορές και μέσα στα κόμματα», συμπλήρωσε.

«Δεν είναι τυχαία η επίθεση που έγινε στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ»

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε και στην αποπομπή της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Δήλωσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της μετά την απομάκρυνσή της, αλλά έχει επικοινωνήσει με συνεργάτες της και υποστήριξε ότι «δεν είναι τυχαία η επίθεση που της έγινε».

Ο κ. Καμμένος εξέφρασε την άποψη ότι η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνδέεται με το ενεργειακό παιχνίδι στην Ευρώπη και με «πόλεμο» ανάμεσα σε αμερικανικά συμφέροντα.

«Δεν είναι και τυχαίες οι εξελίξεις στο ενεργειακό στην Ευρώπη δια της Ελλάδος. Έγινε μια επίθεση με μια κατηγορία η οποία δεν αποδεικνύεται πουθενά. Βλέπετε ότι και οι έρευνες που γίνονται μέχρι τώρα δεν έχουν καταλήξει κάπου. Βγήκε ένα μέσον πολύ ισχυρό και βγήκε και μια μερίδα Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι φαίνεται ότι τους χάλαγε τα σχέδια με τον περίφημο κάθετο άξονα. Ο κάθετος άξονας ξεκινούσε το υγροποιημένο αέριο από την Αλεξανδρούπολη και πήγαινε προς τα πάνω προς την Αλβανία για Ιταλία. Αυτό το είχε πάρει μια εταιρεία η οποία είχε αποφασίσει το LNG να κατεβαίνει στην Αλεξανδρούπολη ή δια της Ελευσίνας όταν θα συνδεθούν να έρχεται από εδώ και τα διόδια τα παίρνει η Ελλάδα. Μία άλλη εταιρεία συμφερόντων των Τεξανών που και αυτοί είναι Ρεπουμπλικάνοι, θέλανε να συνδέσουν το υγροποιημένο αέριο που θα κατέβαινε στην Αλεξανδρούπολη μαζί με το αζέρικο, το τουρκικό δηλαδή από τον αγωγό εκείνο. Και φαίνεται ότι εκεί χάλασε κάπου το πράγμα και έγινε μια μεγάλη επίθεση», υποστήριξε.

Προσέθεσε ότι «έβαλε το χέρι του και ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, ο οποίος είναι ο κανονικός εκπρόσωπος των τουρκικών συμφερόντων σε όλη την περιοχή».

Επίσης τόνισε τον ρόλο που έπαιξαν οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. «Όταν βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία, η οποία είναι μια πολύ δύσκολη, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτές οι εκλογές δύο πρόεδροι μόνο τις κέρδισαν. Ο Ρούζβελτ εν μέσω οικονομικής κρίσης και ο Τζορτζ Μπους μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Εάν λοιπόν χαθούν και τα δύο σώματα, το νομοθετικό σύστημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην Αμερική αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια που υπάρχει και την τιμή των καυσίμων, δεν μπορεί να αφήσει να ανοίγονται άλλα μέτωπα», προσέθεσε.