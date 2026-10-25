Κακοκαιρία: Έντονη βροχόπτωση στην Αττική – Ποιες περιοχές έχουν επηρεαστεί, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

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Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν από το βράδυ της Κυριακής (25/10) την Αττική, με τα εντονότερα φαινόμενα να καταγράφονται στο λιμάνι του Πειραιά, στον Ασπρόπυργο, στην Ανάβυσσο και στη Βάρη. Οι βροχοπτώσεις επηρεάζουν μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου, παρουσιάζοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την έντασή τους.

Τα στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του meteo.gr καταγράφουν καταρρακτώδη βροχή στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και ιδιαίτερα ισχυρές βροχοπτώσεις στον Ασπρόπυργο, στην παραλία Ασπροπύργου, στην Ανάβυσσο και στη Βάρη.

Στη Δυτική Αττική, βροχές σημειώνονται επίσης στην Ελευσίνα, στη Μάνδρα και στα Βίλια, ενώ στα νότια επηρεάζονται το Ελληνικό, ο Άγιος Κοσμάς και το Λαύριο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, βροχοπτώσεις καταγράφονται στη Νίκαια, στο Πέραμα, στον Άνω Κορυδαλλό και στο Φάληρο, με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στην περιοχή του λιμανιού.

Βροχοπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια

Η κακοκαιρία επηρεάζει και άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου, αν και με μικρότερη ένταση. Ασθενέστερες βροχοπτώσεις σημειώνονται στο Γκάζι, στο Περιστέρι, στο Χαϊδάρι, στο Ψυχικό και στην Καισαριανή.

Βροχές εκδηλώνονται παράλληλα στα βόρεια προάστια, κυρίως στη Δροσιά και στον Διόνυσο, καθώς και στη Μαλακάσα.

Η κατανομή των βροχοπτώσεων, όπως αποτυπώνεται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των περιοχών. Τα ισχυρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στον Πειραιά και σε τμήματα της δυτικής και νότιας Αττικής, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή οι βροχές είναι ηπιότερες.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (26/10).

Στην Αττική, τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Δευτέρας, ενώ νέα επιδείνωση προβλέπεται από τις βραδινές ώρες. Οι καταιγίδες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (27/10).

Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ο καιρός αναμένεται να παραμείνει άστατος έως τουλάχιστον την Τετάρτη (28/10), λόγω διαδοχικών ατμοσφαιρικών διαταραχών. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.