Αναγνωρίζετε το αγοράκι της φωτογραφίας; – Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς του

Το γλυκό αγοράκι που δεν φαίνεται και ιδιαίτερα χαρούμενο στη φωτογραφία, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, ενώ έχει ξεκινήσει την πορεία του στον κόσμο της τέχνης από μικρή ηλικία.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία βλέπουμε τον Δημήτρη Σαμόλη.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Σαμόλης

Ο Δημήτρης Σαμόλης γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου και είναι ο μικρότερος από τα τρία παιδιά της οικογένειάς του. Κατάγεται από την Κρήτη και συγκεκριμένα τα Ανώγεια.

Ξεκίνησε την πορεία του στην υποκριτική τέχνη σε ηλικία μόλις 13 ετών. Ο αγαπημένος ηθοποιός ήταν ένα από τα παιδιά που το 1994 συμμετείχαν στην παράσταση της Αλίκης Βουγιουκλάκη, «Η μελωδία της ευτυχίας».

Καλεσμένος στο «Πρωινό» τον Ιανουάριο του 2026, ο καλλιτέχνης είχε εξομολογηθεί πως: «Στα 13 μου συμβαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο στη ζωή μου. Ξαφνικά βλέπω ως μικρός μία ανάρτηση σε μια εφημερίδα, ότι η Αλίκη Βουγιουκλάκη κάνει οντισιόν για τα παιδιά στη “Μελωδία της ευτυχίας”, και πείθω τη μητέρα μου κρυφά από τον πατέρα μου να πάμε. Μέσα σε μία εβδομάδα, ξαφνικά, βρίσκομαι να παίζω με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η μαμά μου ήταν πιο υποστηρικτική».

Σε ερώτηση για το πότε ο πατέρας του έμαθε ότι κρυφοκοιτάζει στο θέατρο και στην ηθοποιία, ο Δημήτρης Σαμόλης είχε απαντήσει: «Όταν πλέον με πήραν στη “Μελωδία της ευτυχίας”. Δεν χάρηκε καθόλου. Μάλιστα, μου είχε πει ότι αν δεν φέρω αριστείο στο πρώτο τρίμηνο, γιατί τότε είχα μπει στο Γυμνάσιο, θα σταματήσω από όλα. Οπότε αναγκάστηκα και έγινα άριστος μαθητής! Εντωμεταξύ εγώ στο Δημοτικό ήμουν απαίσιος μαθητής».

«Η Αλίκη με οδήγησε στη χώρα με τα θαύματα»

Σε ανάρτησή του στο Instagram, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου», είχε γράψει: «Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Είναι Σεπτέμβρης του 95’ έχω πυρετό είμαι ξαπλωμένος στο σαλόνι και πιάνω μια εφημερίδα που βλέπω δίπλα μου. Πέφτω ακριβώς στο απόκομμα που έχω κρατήσει μέχρι σήμερα : “Η Αλίκη αναζητά τα παιδιά της Μελωδίας”. Λέω εμένα ψάχνει.

Πείθω τη μητέρα μου και πάμε κρυφά από τον πατέρα μου στην ακρόαση 8 Σεπτεμβρίου. Εκεί είναι η @gerodimouelena που μας δείχνει τη χορογραφία κι ενώ εγώ γκρινιάζω οτι δε μπορώ εκείνη με εμψυχώνει. 14 Σεπτεμβρίου μας παίρνουν τηλέφωνο από την παραγωγή πως πήρα τον ρόλο.

Εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται η κόκκινη κλωστή στην ανέμη του δικού μου παραμυθιού. Η Αλίκη με οδήγησε στη χώρα με τα θαύματα μακριά από τα τραύματα που ήδη είχα ως παιδί σ’ εκείνη την ηλικία. Ποτέ δεν κατάλαβα το debate για την καλλιτεχνική της αξία. Για μένα θα είναι πάντα η αρχή του ταξιδιού μου στην τέχνη που με έσωσε και συνεχίζει να ανακουφίζει τον πόνο και τις απώλειες που η ζωή φέρνει στο διάβα της».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Samolis (@dimitris_samolis)

«Έχω υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός»

Ο Δημήτρης Σαμόλης έχει εξομολογηθεί πως ως παιδί είχε πέσει θύμα bullying. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, είχε αναφέρει πως: «Έχω υποστεί bullying όταν ήμουν μικρός. Υπήρχαν μέρες που φοβόμουν να πάω στο σχολείο.

Θυμάμαι να λέω στον εαυτό μου “οκ, τώρα βάλε την πανοπλία σου, οπλίσου με τεράστια δύναμη και πήγαινε”. Ντρεπόμουν να το πω και στους δικούς μου».

Η Νομική και η Δραματική Σχολή

Είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ο καλλιτέχνης είχε εξηγήσει στη συνέντευξή του στο «Πρωινό», πως ο πατέρας του άρχισε να αποδέχεται το γεγονός πως δεν έγινε νομικός αλλά καλλιτέχνης, μετά τη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες».

«Η μητέρα μου δεν ζει, ο πατέρας μου ζει. Ο μπαμπάς μου άρχισε να αποδέχεται ότι δεν έγινα νομικός αλλά καλλιτέχνης, στις “Άγριες Μέλισσες”. Αλλά, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εμένα μου ήταν πιο πικρό το ότι με αποδέχτηκε όταν με αποδέχτηκε και το ευρύ κοινό. Η αποδοχή πρέπει να έρθει a priori, όχι εκ των υστέρων. Οπότε, εμένα με ενδιέφερε η αποδοχή πριν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

«Θεωρώ ότι αυτό έχει ειπωθεί ποικιλοτρόπως. Νομίζω ότι οι ανθρώπινες σχέσεις είναι κάτι πολύ δυναμικό. Διαμορφώνονται μέρα με τη μέρα, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία νομίζω συνεχώς. Μπορεί να σε χειροκροτεί ένα ολόκληρο θέατρο και εσύ να ψάχνεις αυτή τη μια θέση για το μπράβο που δεν είχες πάρει τότε. Σε αυτή την παράσταση δεν έχει έρθει παραδόξως, γενικά όμως έχει έρθει», είχε συνεχίσει.

Η πορεία στην υποκριτική

Ο Δημήτρης Σαμόλης στη διάρκεια της καριέρας του, έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μεταξύ άλλων, το κοινό τον έχει παρακολουθήσει: στο «Grease», στην «Εκδίκηση της Μελιτώς», στην «Μαρίκα», στην «Αντιγόνη» και στα «Μαθήματα Κωμωδίας».

Η επιτυχία με τις «Στρακαστρούκες»

Εδώ και τέσσερα χρόνια, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει στο κοινό τον μονόλογο που έχει γράψει ο ίδιος, με τίτλο «Στρακαστρούκες». Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μάριος Κακουλλής.

Μιλώντας για την παράσταση, στην εκπομπή «Ένας κι Ένας», ο Δημήτρης Σαμόλης είχε πει πως: «Είναι η τέταρτη χρονιά. Χαίρομαι που επισημαίνεις τον τίτλο, γιατί και εμένα με “γαργαλούσε” πάρα πολύ. Οι “Στρακαστρούκες” σε παραπέμπουν σε κάτι παιδικό, αθώο. Αλλά επειδή εγώ το έχω συνδυάσει, όπως και πολλοί, με την Ανάσταση, έχει και αυτό έτσι το μεταίχμιο φωτός-σκοταδιού, ζωής-θανάτου, που διατρέχει και το έργο».

«Υπάρχει και το μεταφυσικό μέσα στο έργο, διατρέχει δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της παράστασης συμβαίνει κάτι, ακριβώς στο μεταίχμιο, λίγο πριν χτυπήσουν οι καμπάνες», είχε προσθέσει.

Ακόμα, είχε αναφέρει ότι: «Ουσιαστικά το έργο έχει να κάνει με ένα παιδί από την Κρήτη, που μεγαλώνει σε ένα χωριό και νιώθει ξεχωριστό. Δεν λέω διαφορετικό, επί τούτου, γιατί για εμένα η διαφορετικότητα είναι εκ προοιμίου κάπως ρατσιστική.

Το ξεχωριστός το χρησιμοποιώ πολύ συνειδητά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Το διαφορετικός είναι σαν να περιθωριοποιείς κατευθείαν.

Οπότε μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που είναι ξεχωριστός, ούτε μέσα στην οικογένειά του δεν αισθάνεται ο εαυτός του, ούτε στο σχολείο, ούτε στη γειτονιά και βλέπουμε την πορεία του. Ουσιαστικά εγώ θεωρώ ότι το πιο σημαντικό ταξίδι κάθε ανθρώπου, είναι αυτό προς την αυτοπραγμάτωση. Να βρεις το ποιος είσαι, το ποιος θες να είσαι. Με έναν τρόπο θεωρώ ότι το βρίσκει».

«Είναι μονόλογος και το έχω γράψει εγώ. Πήρα τα μούτρα μου να γράψω. Πραγματικά το λέω, διότι όταν έγραφα είχα στο κεφάλι μου φωνές που έλεγαν “πού πας ρε Καραμήτρο, που θες να γίνεις και θεατρικός συγγραφέας;”. Λέω για τη δική μου περίπτωση. Γιατί κάποιος μπορεί να ξεκινήσει με μία τρελή αυτοπεποίθηση.

Εγώ πάντα έχω στο κεφάλι μου αυτές τις φωνές, δεν ξέρω αν εσείς σε κάθε νέο εγχείρημα έχετε φωνές που λένε “πού πας;”, “θα αποτύχεις”. Εγώ την είχα πολύ έντονα αυτή τη φωνή, οπότε φοβόμουν πάρα πολύ το πώς θα το εισπράξει ο κόσμος. Επίσης, πηγαίνοντας το έργο σε παραγωγούς και οι τρεις πρώτοι μου είπαν όχι και ότι το έργο δεν θεωρούν ότι αφορά το κοινό. Ήταν πολύ ηχηρά αυτά τα όχι, γιατί πήρα κατευθείαν μεγάλη κρυάδα. Οπότε χαίρομαι πολύ που έχει κάνει αυτό το ταξίδι», είχε σημειώσει.

Η εμφάνιση στις «Άγριες Μέλισσες» και η μουσική

Στο ευρύ κοινό ο ηθοποιός έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά εποχής του ANT1 «Άγριες Μέλισσες». Στο σίριαλ είχε υποδυθεί τον «Αλέξανδρο Βασταρδή». Το 2022 το κοινό είχε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει και στη σειρά της ΕΡΤ1 «Φλόγα και Άνεμος».

Παράλληλα με την πορεία του στην υποκριτική, ο Δημήτρης Σαμόλης χαράσσει τη δική του διαδρομή και στη μουσική.

Από το 2015 μέχρι σήμερα, έχει κυκλοφορήσει συνολικά τέσσερα άλμπουμ: το «Poperty», το «Ένα σύμπαν στα μέτρα σου», το «Πινόκιο» και το «Έπος του χωρισμού μου θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία».

Το τελευταία του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025, αποτελείται από οχτώ τραγούδια.

«Συνήθως τα κομμάτια μου έχουν χαρούμενη μουσική και ο στίχος τους είναι γλυκόπικρος προς το πικρό», είχε περιγράψει στην Αθηναΐδα Νέγκα, στη συνέντευξή του στο «Καλύτερα Αργά».

«Θέλω να τα κάνω όλα μαζί»

Στη διάρκεια της ίδιας εκπομπής, ο Δημήτρης Σαμόλης είχε εξομολογηθεί: «Θέλω να τα κάνω όλα μαζί. Νιώθω ότι θέλω να γράφω θεατρικά έργα, θέλω να γράψω μια σειρά, που έχω ξεκινήσει να τη γράφω, θέλω να γράφω τραγούδια, θέλω να κάνω live…

Νιώθω ότι οτιδήποτε σε βάζει σε καλούπια, θέλω να το σπάω. Θέλω να βγαίνω στα live και να φοράω ωραία ρούχα, όχι κουλτουριάρικα… Γενικώς όταν πάνε να με βάλουν σε κάποιο καλούπι, νιώθω ότι θέλω να φεύγω από αυτό».