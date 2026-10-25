Μελέτης Ηλίας: «Έχω δουλειά σήμερα, αλλά μπορεί του χρόνου να μην έχω»

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Στις επαγγελματικές ανασφάλειες που εξακολουθούν να συνοδεύουν τους ηθοποιούς, παρά την επιτυχία τους, αλλά και στον ρόλο που παίζει η τύχη στην καριέρα τους αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον Ανδρέα Θεοδώρου, με αφορμή την επιστροφή της σειράς «Το σόι σου».

Ο γνωστός ηθοποιός αναγνώρισε πως η σταθερή εργασία στον χώρο της υποκριτικής δεν είναι δεδομένη, ενώ εξέφρασε τον σεβασμό του για τους συναδέλφους του που, παρά το ταλέντο τους, δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.

«Είμαι από τους τυχερούς που έχουν δουλειά και κάνουν αυτό που αγαπούν. Ανήκω στο 10% του χώρου που εργάζονται σταθερά. Σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους της ηλικίας μου, οι οποίοι μπορεί να έχουν το ίδιο ή και περισσότερο ταλέντο από εμένα, αλλά να βρίσκονται στο σπίτι τους επειδή είμαστε πάρα πολλοί σε αυτό το επάγγελμα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι η επαγγελματική αβεβαιότητα παραμένει μέρος της καθημερινότητάς του, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Έχω δουλειά σήμερα, αλλά μπορεί του χρόνου να μην έχω».

Όπως εξήγησε, έχει βιώσει και ο ίδιος περιπτώσεις τηλεοπτικών παραγωγών που διακόπηκαν πρόωρα, επισημαίνοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο στον χώρο της υποκριτικής.

«Έχω υπάρξει και σε δουλειές που κόπηκαν στη μέση της σεζόν. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα, η σειρά “Κράτα μυστικό” σταμάτησε στα μέσα της σεζόν», υπενθύμισε ο ηθοποιός.

Τέλος, ο Μελέτης Ηλίας στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάδελφοί του, υπογραμμίζοντας ότι ανήκει στους τυχερούς που εργάζονται σταθερά.

«Δεν είναι πάντα το ταλέντο που καθορίζει την πορεία σου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και συχνά η τύχη είναι ένας από αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμάς όσα έχεις και να μην ξεχνάς πόσο δύσκολο είναι για πολλούς συναδέλφους σου να βρουν δουλειά».