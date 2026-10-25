Καιρός: Έρχεται επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες

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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, επεκτεινόμενες σταδιακά σε αρκετές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Προς το βράδυ, βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Παράλληλα, τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, με ομίχλες σε ορισμένες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

ΑΤΤΙΚΗ

Στην Αττική, αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις, ενώ θα σημειωθούν βροχές και από τις απογευματινές ώρες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τοπικές βροχές που αναμένεται να διατηρηθούν έως το απόγευμα. Περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα (ελάχιστες – μέγιστες)

Δυτική Μακεδονία: Από 9 έως 16 βαθμούς.

Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: Από 10 έως 21 βαθμούς.

Ήπειρος: Από 11 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία: Από 13 έως 21 βαθμούς.

Στερεά Ελλάδα: Από 12 έως 22 βαθμούς.

Πελοπόννησος: Από 13 έως 22 βαθμούς.

Επτάνησα: Από 15 έως 20-22 βαθμούς.

Νησιά Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου: Από 15 έως 21 βαθμούς.

Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: Από 16 έως 22 βαθμούς.

Δωδεκάνησα: Έως 24 βαθμούς.

Κρήτη: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.