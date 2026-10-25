Μασκ κατά Ουκρανίας: «Παραβίασαν τους όρους χρήσης του Starlink – Το χρησιμοποιούσαν για να σκοτώνουν κόσμο»

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Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Ίλον Μασκ ότι αξιοποίησε το δορυφορικό σύστημα επικοινωνιών Starlink για επιθετικές επιχειρήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη χρήση παραβίαζε τους όρους λειτουργίας της υπηρεσίας.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της SpaceX διατύπωσε τον ισχυρισμό το Σάββατο, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι η επίμαχη δυνατότητα περιορίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν παρουσίασε στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία του ούτε παρέθεσε συγκεκριμένα περιστατικά επιθέσεων.

«Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας Starlink και τη χρησιμοποίησε για επιθετικά πλήγματα drones προκειμένου να σκοτώνει κόσμο. Το παραθυράκι έκλεισε την περασμένη εβδομάδα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της SpaceX μέσω X.

Σύμφωνα με τον Μασκ, το Starlink παρέχει υπηρεσίες διαδικτυακής συνδεσιμότητας για πολιτικές και ορισμένες αμυντικές εφαρμογές, χωρίς να προορίζεται για τη διεξαγωγή επιθετικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρέπεμψε στο Starshield, ένα ξεχωριστό σύστημα της SpaceX που έχει σχεδιαστεί για κυβερνητικές και στρατιωτικές εφαρμογές και συνδέεται με τις ανάγκες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το Starlink για την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ η υπηρεσία έχει επίσης ρόλο καίριας σημασίας για τον ανεφοδιασμό, τις επικοινωνίες και τις επιχειρήσεις μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων διαφόρων τύπων.

Το τελευταίο διάστημα, το Κίεβο διαμαρτυρόταν ότι η πρόσβαση στο σύστημα είχε γίνει πιο «αργή», ωστόσο δεν είχε αποσαφηνιστεί -μέχρι χθες- ποιος ευθυνόταν.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ωστόσο χθες μέσω Telegram ότι οι συνδέσεις στα συστήματα Starlink και Starshield αποκαταστάθηκαν «στις ταχύτητες που είχαμε πριν από τους περιορισμούς» και πλέον «οι ταχύτητες είναι αυτές που χρειάζεται να είναι».

Αυτό έχει «αληθινή σημασία» για «τον ανεφοδιασμό των δυνάμεών μας στα μέτωπα» και για «την υπεράσπιση της Ουκρανίας» έναντι των ρωσικών αεριωθούμενων μη επανδρωμένων συστημάτων εφόρμησης, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μασκ διεμήνυσε πως το Starlink είναι απόλυτα απαραίτητο για την άμυνα της Ουκρανίας: «αν έκλεινε, η ουκρανική πρώτη γραμμή θα κατέρρεε αμέσως», επισήμανε. «Αυτή δεν είναι απειλή, είναι απλή διαπίστωση της πραγματικότητας».

Υποστήριξε ακόμη ότι η SpaceX έχει συνεισφέρει στην άμυνα της Ουκρανίας περισσότερο από «οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο».

«Τούτου λεχθέντος, δεν τρέφω τίποτε άλλο πέρα από απόλυτη περιφρόνηση για τους ηθικολογούντες πολεμοκάπηλους που πιέζουν για ατελείωτη σφαγή και δεν προσφέρουν καμιά ρεαλιστική λύση στη σύγκρουση. Να καείτε στην κόλαση», συμπλήρωσε.