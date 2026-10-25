«Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!»: Ασφυκτικός ο κλοιός στον Τύπο της Τουρκίας – Στους δρόμους οι δημοσιογράφοι κατά της λογοκρισίας και των φυλακίσεων

Μαζικές κινητοποιήσεις σε δέκα πόλεις της Τουρκίας πραγματοποίησαν δημοσιογραφικές ενώσεις, καταγγέλλοντας την εντεινόμενη πίεση στην ελευθερία του Τύπου μετά την προφυλάκιση των δημοσιογράφων Μουράτ Αϊρέλ και Ισμαήλ Αρέ και την επιβολή κρατικού ελέγχου στο Halk TV. Οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης διαμαρτύρονται για τις διώξεις, τη δικαστική λογοκρισία χιλιάδων δημοσιευμάτων και τους αποκλεισμούς λογαριασμών στο διαδίκτυο, ενώ η τουρκική κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε παρέμβαση στη δικαιοσύνη.

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«Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!»: Ασφυκτικός ο κλοιός στον Τύπο της Τουρκίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαζικές κινητοποιήσεις σε δέκα πόλεις και επαρχίες της Τουρκίας πραγματοποίησαν το Σάββατο δημοσιογραφικές ενώσεις και συνδικαλιστικοί φορείς, καταγγέλλοντας την εντεινόμενη πίεση στην ελευθερία του Τύπου.
  • Αφορμή για τις διαμαρτυρίες αποτέλεσαν η πρόσφατη προφυλάκιση δύο γνωστών δημοσιογράφων και η επιβολή κρατικού ελέγχου στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV.
  • «Φτάνει πια! Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενώ σύμφωνα με την TGS τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή.

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Μαζικές κινητοποιήσεις σε δέκα πόλεις και επαρχίες της Τουρκίας πραγματοποίησαν το Σάββατο δημοσιογραφικές ενώσεις και συνδικαλιστικοί φορείς, καταγγέλλοντας την εντεινόμενη πίεση στην ελευθερία του Τύπου.

Οι διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν μετά την προφυλάκιση δύο γνωστών δημοσιογράφων μέσα στην εβδομάδα και την επιβολή κρατικού ελέγχου στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV.

Η Συνομοσπονδία Δημοσιογράφων της Τουρκίας (TGS) και η Ένωση Δημοσιογράφων κάλεσαν τους εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη.

Στην περιοχή Καντικιόι της Κωνσταντινούπολης, διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά της λογοκρισίας και υπέρ της ελευθερίας της ενημέρωσης.

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτέλεσαν οι πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι Μουράτ Αϊρέλ και Ισμαήλ Αρέ προφυλακίστηκαν εν αναμονή της δικαστικής τους διαδικασίας, ενώ μία εβδομάδα νωρίτερα η αστυνομία είχε πραγματοποιήσει επιχείρηση στο Halk TV, με τις αρχές να θέτουν τον τηλεοπτικό σταθμό υπό κρατικό έλεγχο.

Οι δημοσιογραφικές οργανώσεις συνδέουν τις διώξεις με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την αντιμετώπιση της λεγόμενης παραπληροφόρησης, αλλά και τις διατάξεις περί προσβολής του προέδρου και δημόσιων ή θρησκευτικών αξιών. Η τουρκική κυβέρνηση, από την πλευρά της, αρνείται ότι παρεμβαίνει στις δικαστικές διαδικασίες.

«Φτάνει πια! Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε!», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον Τύπο, αποτυπώνοντας το κλίμα δυσαρέσκειας στον δημοσιογραφικό κλάδο. Στη Σμύρνη συμμετείχαν επίσης ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου «Νέου Κόμματος» («YENİ Parti») Οζγκιούρ Εζέλ και βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την Ένωση Δημοσιογράφων της Τουρκίας, περίπου δέκα τηλεοπτικά δίκτυα τέθηκαν υπό τη διαχείριση ειδικών διορισμένων διαχειριστών μέσα στους τελευταίους 20 μήνες, ενώ περίπου 3.500 δημοσιεύματα λογοκρίθηκαν δικαστικά μόνο τον Σεπτέμβριο. Η TGS αναφέρει, παράλληλα, ότι τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή.

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, με οργανώσεις που παρακολουθούν τη διαδικτυακή λογοκρισία να αναφέρουν ότι δεκάδες λογαριασμοί στην πλατφόρμα X αποκλείστηκαν πρόσφατα, μεταξύ αυτών και λογαριασμοί που δημοσίευαν πληροφορίες για σκάνδαλο επενδυτικών ταμείων, το οποίο προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις στην τουρκική πολιτική σκακιέρα.

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