ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο της Quaker Oats στην Αϊόβα – Πυκνοί μαύροι καπνοί πάνω από την πόλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς της Αϊόβα, στις ΗΠΑ, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το Associated Press.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης κινητοποιήθηκε περίπου στις 16:45 τοπική ώρα, ενώ βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή.
Fire at Quaker Oats in Cedar Rapids
Hope everyone is okay https://t.co/rG4MCRD0Tj
— Brian Owens (@BrianMOwens5) October 24, 2026
Just in: Massive plumes of smoke rise over Quaker Oats factory after an explosion in Cedar Rapids, Iowa. https://t.co/0NbWoz2gJg
— Scope Report (@ScopeReport_) October 24, 2026
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.
BREAKING: Fire seen at Quaker Oats factory in Cedar Rapids, Iowa amid reported explosion. https://t.co/697s46MAoZ
— Noteworthy News (@newsnoteworthy) October 24, 2026
Το εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τη μεγαλύτερη μονάδα άλεσης βρώμης παγκοσμίως, με ημερήσια επεξεργασία που ξεπερνά τους 900 τόνους πρώτης ύλης.