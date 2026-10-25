ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο της Quaker Oats στην Αϊόβα – Πυκνοί μαύροι καπνοί πάνω από την πόλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς της Αϊόβα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, κινητοποιώντας την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή, ενώ τα αίτια και το εύρος των ζημιών παραμένουν άγνωστα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μονάδα άλεσης βρώμης παγκοσμίως, με ημερήσια επεξεργασία που υπερβαίνει τους 900 τόνους πρώτης ύλης.

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ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο της Quaker Oats στην Αϊόβα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς της Αϊόβα, στις ΗΠΑ, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή.
  • Το εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τη μεγαλύτερη μονάδα άλεσης βρώμης παγκοσμίως, με ημερήσια επεξεργασία που ξεπερνά τους 900 τόνους πρώτης ύλης.

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς της Αϊόβα, στις ΗΠΑ, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με το Associated Press.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης κινητοποιήθηκε περίπου στις 16:45 τοπική ώρα, ενώ βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την περιοχή.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.

Το εργοστάσιο της Quaker Oats στο Σίνταρ Ράπιντς αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τη μεγαλύτερη μονάδα άλεσης βρώμης παγκοσμίως, με ημερήσια επεξεργασία που ξεπερνά τους 900 τόνους πρώτης ύλης.

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