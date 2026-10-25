ΗΠΑ: Ο Τραμπ ψήφισε πρόωρα στη Φλόριντα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

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Την πρόωρη ψήφο του στη Φλόριντα άσκησε το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

JUST IN – Trump votes early in Florida for US midterm elections https://t.co/16CSMytPHx — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 24, 2026

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ζήτημα της διαφθοράς, που βρίσκεται στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε τους Ρεπουμπλικάνους και έστρεψε τα πυρά του προς τους πολιτικούς αντιπάλους του.

«Πρέπει να κοιτάξετε στην πλευρά της αληθινής διαφθοράς, της διαφθοράς των Δημοκρατικών», υποστήριξε έξω από εκλογικό τμήμα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, κοντά στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Τραμπ επανέλαβε, παράλληλα, τις καταγγελίες του περί εκλογικής νοθείας, τις οποίες διατυπώνει από τις προεδρικές εκλογές του 2020, όταν ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν. Αυτή τη φορά, υποστήριξε ότι υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια στο Λος Άντζελες, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν δυσκολίες για τους Ρεπουμπλικάνους, με το ενδεχόμενο απώλειας της πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων να βρίσκεται στο προσκήνιο. Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο αλλαγής συσχετισμών στη Γερουσία.

Μια ενδεχόμενη απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου θα περιόριζε σημαντικά τη δυνατότητα του Τραμπ να προωθήσει το νομοθετικό του πρόγραμμα κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, ενώ θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για κοινοβουλευτικές έρευνες από τους Δημοκρατικούς.

Στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να εξετάσουν επιχειρηματικές συμφωνίες που φέρεται να συνήψαν ο Τραμπ, συγγενικά του πρόσωπα και συνεργάτες του μέσω της οικογενειακής εταιρείας συμμετοχών μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.