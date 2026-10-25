«Καζάνι που βράζει» η Ευρώπη: Φωτιές, οδομαχίες και μαζικές διαδηλώσεις από τα Τίρανα έως τη Μασσαλία – ΒΙΝΤΕΟ

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Ένα εκτεταμένο κύμα κινητοποιήσεων και επεισοδίων καταγράφεται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, με τις εικόνες από τους δρόμους των Τιράνων, της Μασσαλίας, του Πουατιέ και του Τορίνο να αποτυπώνουν την ένταση που επικρατεί, καθώς οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από σφοδρές συγκρούσεις, τραυματισμούς και ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Διαδηλωτές με κοινά αιτήματα για την Παιδεία και τη λαϊκή στέγη, ενάντια στην ακρίβεια και τα μέτρα λιτότητας, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επεισοδίων.

Πολύωρες συγκρούσεις στο κέντρο των Τιράνων

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, στους δρόμους βρέθηκαν έως και 10.000 διαδηλωτές, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία διήρκεσαν περισσότερες από πέντε ώρες.

Το επίκεντρο των επεισοδίων εντοπίστηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη και στη λεωφόρο Dëshmorët e Kombit, κοντά σε κυβερνητικά κτήρια και στο πρωθυπουργικό μέγαρο.

Ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν νέες εστίες έντασης και να καλυφθούν δρόμοι από καπνούς. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ αναφέρθηκαν και περιστατικά χρήσης πλαστικών σφαιρών.

🚨 INSANE: Rioters in Albania are using fireworks as weapons. Straight down the street. Straight at a building. Smoke filling the plaza. Student anger turned into open combat with the state. Tear gas. Water cannons. Hundreds hurt. This is not a parade. This is a war zone in the middle of Europe. https://t.co/oAr1c6sGq7 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) October 25, 2026

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται αστυνομικοί, δημοσιογράφοι και διαδηλωτές. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες σε συγκεκριμένα επεισόδια, ενώ μεταγενέστερες πληροφορίες των αλβανικών Αρχών ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των τραυματισμένων από το νέο κύμα αναταραχής σε περισσότερους από 300.

ALBANIA 🇦🇱 Rioters deployed fireworks, rocks, and Molotov cocktails at government facilities and police. Officers deployed tear gas, water cannons and rubber bullets. https://t.co/2ZEd2NXHtG — Toria Brooke (@realtoriabrooke) October 25, 2026

Αποκλιμάκωση στο Παρίσι, νέα ένταση στη Μασσαλία

Στη Γαλλία, η ένταση φαίνεται να υποχωρεί στο Παρίσι μετά τη μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Μασσαλία.

🇫🇷🚨 MARSEILLE — Des manifestants ont érigé des BARRICADES sur plusieurs routes. La circulation est fortement perturbée dans certains secteurs. ⚠️🔥 https://t.co/kzlOVt7rP9 — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) October 24, 2026



Εκεί καταγράφηκαν νέες αστυνομικές επεμβάσεις, επιθέσεις κατά δυνάμεων ασφαλείας και περιστατικά λεηλασιών σε εμπορικά καταστήματα.

🚨🇫🇷 Footage reportedly shows rioters in Marseille firing mortar fireworks straight at police as France’s protests rage for a second straight weekend Dozens of them can be seen launching red and green rounds at officers while the crowd cheers, even after France flooded the streets with 70,000 police, armored vehicles and drones. Last weekend’s riots left nearly 1,000 officers hurt and more than 300 Marseille shops looted, so this counts as the calmer Saturday. Protesters want relief on living costs, but with France’s borrowing costs at their highest in over 20 years, Macron can’t afford to give it to them, and Mélenchon is already warning of a general strike starting Nov. 5. Writer: Daniel https://t.co/0lQjuLdeW7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026

🚨🇫🇷 BREAKING: CLASHES ERUPT BETWEEN PROTESTERS AND POLICE IN MARSEILLE Clashes have broken out in Marseille as nationwide protests over the cost of living and government policies continue across France. Police fired tear gas after tensions escalated near Porte d’Aix, as demonstrators confronted riot police during the march. Clashes were also reported in several other French cities. https://t.co/uaYmhlasTp — Nova Intel (@intel_nova) October 24, 2026

Παράλληλα, στο Πουατιέ, ένας 19χρονος διαδηλωτής τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας La Nouvelle République, το οποίο απεικονίζει τον νεαρό να κρατά το πρόσωπό στο σημείο του τραυματισμού, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, τοπική ώρα.

🇫🇷 Man left critically hurt after clash with police. https://t.co/fEAKGyENCT — Global Signal™ (@GlobeSignal247) October 25, 2026

Στο τραπέζι οι περιορισμοί στα social media

Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις προκαλούν οι πληροφορίες ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε από τους τέσσερις μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας να είναι τεχνικά προετοιμασμένοι για πιθανή προσωρινή διακοπή της πρόσβασης σε TikTok, Instagram, Snapchat και X.

Την αποκάλυψη έκανε το γαλλικό ερευνητικό μέσο Blast, επικαλούμενο επιστολή του πρωθυπουργού και πρακτικά σχετικής συνάντησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προετοιμασία αφορούσε τη δυνατότητα αναστολής της πρόσβασης στις πλατφόρμες για ορισμένες ώρες, εφόσον δινόταν σχετική εντολή. Οι πάροχοι, ωστόσο, φέρεται να εξέφρασαν επιφυλάξεις.

Just in: France’s Prime Minister asked telecom companies to prepare to block social media platforms. “I wish to have the ability to temporarily suspend access to these services in case of a repeat of urban violence,” he wrote. @blast news broke the story. https://t.co/gh9Cy26m8r — Michael Shellenberger (@shellenberger) October 24, 2026

Η πληροφορία έρχεται μετά την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης για εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο την αντιμετώπιση περιεχομένου που συνδέεται με τις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 100 αναφορές για λογαριασμούς και περιεχόμενο, περίπου οι μισές από τις οποίες είχαν οδηγήσει σε αναστολές λογαριασμών.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της προηγούμενης δικαστικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία, όταν το 2024, το μέτρο αποκλεισμού του TikTok στη Νέα Καληδονία κρίθηκε παράνομο από το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτήσεις αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Ένταση και συμπλοκές στο Τορίνο

Επεισόδια σημειώθηκαν και στην Ιταλία, με το Τορίνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν στιγμές έντασης ανάμεσα σε διαδηλωτές και καραμπινιέρους, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να προστατευθούν από την πίεση του συγκεντρωμένου πλήθους.

Παρότι η έκταση των επεισοδίων φέρεται να ήταν μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη προηγούμενων ημερών, οι εικόνες από την πόλη προστέθηκαν στο ήδη τεταμένο σκηνικό που διαμορφώθηκε σε αρκετά ευρωπαϊκά αστικά κέντρα.

🚨🇮🇹 FLASH | Des AFFRONTEMENTS ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre dans plusieurs villes d’Italie comme ici à Turin. Au total, 371 personnes ont été arrêtées dont 110 mineurs. https://t.co/Ef1t0FBQ5P — Cerfia (@CerfiaFR) October 24, 2026

Στη Ρώμη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι, ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχε σε πορεία κατά της εμπλοκής και της στήριξης της Ιταλίας στους εν εξελίξει πολέμους επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας μπουκάλια και κροτίδες. Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση υδροφόρων οχημάτων, επιχειρώντας να ελέγξουν την κατάσταση.

BREAKING: Riots in Rome tonight. Italian police are using batons and water cannons in their attempts to disperse the crowds of far-left rioters https://t.co/WDBm7aff6w — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Νωρίτερα, περίπου 50 άτομα κατάφεραν να παραβιάσουν μία από τις εισόδους του Κολοσσαίου και να εισέλθουν στον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας πρόσθετη αναστάτωση στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Chaos in Rome. Masked rioters storm the Colosseum, forcing the entrance barriers. “Peaceful protest” they say. Unbelievable. https://t.co/9KROPmUWTe — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Στο Μιλάνο, η ατμόσφαιρα παρέμεινε τεταμένη, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αντίστοιχα περιστατικά βανδαλισμών ή λεηλασιών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν καταγράφηκε επίσης παρουσία ομάδων βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα, όπως έχει συμβεί σε άλλες κινητοποιήσεις.