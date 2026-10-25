«Καζάνι που βράζει» η Ευρώπη: Φωτιές, οδομαχίες και μαζικές διαδηλώσεις από τα Τίρανα έως τη Μασσαλία – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα εκτεταμένο κύμα κινητοποιήσεων και επεισοδίων καταγράφεται σε ευρωπαϊκές πόλεις, με πολύωρες συγκρούσεις και περισσότερους από 300 τραυματίες στα Τίρανα, αλλά και νέες εντάσεις και λεηλασίες στη Μασσαλία. Παράλληλα, επεισόδια σημειώθηκαν στο Τορίνο και τη Ρώμη σε πορεία κατά της εμπλοκής σε πολέμους, ενώ στη Γαλλία εξετάστηκε η πιθανότητα προσωρινής διακοπής πρόσβασης σε δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Διεθνή Νέα

«Καζάνι που βράζει» η Ευρώπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα εκτεταμένο κύμα κινητοποιήσεων και επεισοδίων καταγράφεται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, με την κατάσταση στα Τίρανα να είναι ιδιαίτερα τεταμένη έπειτα από πολύωρες συγκρούσεις με εκατοντάδες τραυματίες.
  • Στη Γαλλία η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Μασσαλία με αστυνομικές επεμβάσεις και λεηλασίες, ενώ αντιδράσεις προκαλούν οι πληροφορίες για πιθανή προσωρινή διακοπή της πρόσβασης σε δημοφιλή social media.
  • Επεισόδια και συγκρούσεις σημειώθηκαν επίσης στην Ιταλία, με εστίες έντασης στο Τορίνο αλλά και στη Ρώμη, όπου διαδηλωτές παραβίασαν είσοδο του Κολοσσαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα εκτεταμένο κύμα κινητοποιήσεων και επεισοδίων καταγράφεται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, με τις εικόνες από τους δρόμους των Τιράνων, της Μασσαλίας, του Πουατιέ και του Τορίνο να αποτυπώνουν την ένταση που επικρατεί, καθώς οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από σφοδρές συγκρούσεις, τραυματισμούς και ισχυρή αστυνομική παρουσία.

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Διαδηλωτές με κοινά αιτήματα για την Παιδεία και τη λαϊκή στέγη, ενάντια στην ακρίβεια και τα μέτρα λιτότητας, συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, πυροτεχνήματα και βόμβες μολότοφ χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε παρεμβάσεις για τον περιορισμό των επεισοδίων.

Πολύωρες συγκρούσεις στο κέντρο των Τιράνων

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα, όπου οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, στους δρόμους βρέθηκαν έως και 10.000 διαδηλωτές, ενώ οι συγκρούσεις με την αστυνομία διήρκεσαν περισσότερες από πέντε ώρες.

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Το επίκεντρο των επεισοδίων εντοπίστηκε στην πλατεία Σκεντέρμπεη και στη λεωφόρο Dëshmorët e Kombit, κοντά σε κυβερνητικά κτήρια και στο πρωθυπουργικό μέγαρο.

Ομάδες διαδηλωτών εκτόξευσαν πέτρες, φωτοβολίδες, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν νέες εστίες έντασης και να καλυφθούν δρόμοι από καπνούς. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και οχήματα εκτόξευσης νερού, ενώ αναφέρθηκαν και περιστατικά χρήσης πλαστικών σφαιρών.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται αστυνομικοί, δημοσιογράφοι και διαδηλωτές. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον οκτώ τραυματίες σε συγκεκριμένα επεισόδια, ενώ μεταγενέστερες πληροφορίες των αλβανικών Αρχών ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των τραυματισμένων από το νέο κύμα αναταραχής σε περισσότερους από 300.

Αποκλιμάκωση στο Παρίσι, νέα ένταση στη Μασσαλία

Στη Γαλλία, η ένταση φαίνεται να υποχωρεί στο Παρίσι μετά τη μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου, ωστόσο η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Μασσαλία.


Εκεί καταγράφηκαν νέες αστυνομικές επεμβάσεις, επιθέσεις κατά δυνάμεων ασφαλείας και περιστατικά λεηλασιών σε εμπορικά καταστήματα.

Παράλληλα, στο Πουατιέ, ένας 19χρονος διαδηλωτής τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι κατά τη διάρκεια αστυνομικής επέμβασης το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας La Nouvelle République, το οποίο απεικονίζει τον νεαρό να κρατά το πρόσωπό στο σημείο του τραυματισμού, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:30, τοπική ώρα.

Στο τραπέζι οι περιορισμοί στα social media

Την ίδια στιγμή, αντιδράσεις προκαλούν οι πληροφορίες ότι ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε από τους τέσσερις μεγαλύτερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας να είναι τεχνικά προετοιμασμένοι για πιθανή προσωρινή διακοπή της πρόσβασης σε TikTok, Instagram, Snapchat και X.

Την αποκάλυψη έκανε το γαλλικό ερευνητικό μέσο Blast, επικαλούμενο επιστολή του πρωθυπουργού και πρακτικά σχετικής συνάντησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προετοιμασία αφορούσε τη δυνατότητα αναστολής της πρόσβασης στις πλατφόρμες για ορισμένες ώρες, εφόσον δινόταν σχετική εντολή. Οι πάροχοι, ωστόσο, φέρεται να εξέφρασαν επιφυλάξεις.

Η πληροφορία έρχεται μετά την ανακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης για εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις ψηφιακές πλατφόρμες, με στόχο την αντιμετώπιση περιεχομένου που συνδέεται με τις κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, είχαν υποβληθεί περισσότερες από 100 αναφορές για λογαριασμούς και περιεχόμενο, περίπου οι μισές από τις οποίες είχαν οδηγήσει σε αναστολές λογαριασμών.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό το πρίσμα της προηγούμενης δικαστικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία, όταν το 2024, το μέτρο αποκλεισμού του TikTok στη Νέα Καληδονία κρίθηκε παράνομο από το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς δεν πληρούσε τις απαιτήσεις αναγκαιότητας και αναλογικότητας.

Ένταση και συμπλοκές στο Τορίνο

Επεισόδια σημειώθηκαν και στην Ιταλία, με το Τορίνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των σχετικών αναφορών. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν στιγμές έντασης ανάμεσα σε διαδηλωτές και καραμπινιέρους, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να προστατευθούν από την πίεση του συγκεντρωμένου πλήθους.

Παρότι η έκταση των επεισοδίων φέρεται να ήταν μικρότερη σε σύγκριση με εκείνη προηγούμενων ημερών, οι εικόνες από την πόλη προστέθηκαν στο ήδη τεταμένο σκηνικό που διαμορφώθηκε σε αρκετά ευρωπαϊκά αστικά κέντρα.

Στη Ρώμη, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Τέρμινι, ομάδα διαδηλωτών που συμμετείχε σε πορεία κατά της εμπλοκής και της στήριξης της Ιταλίας στους εν εξελίξει πολέμους επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας μπουκάλια και κροτίδες. Οι αστυνομικοί απάντησαν με τη χρήση υδροφόρων οχημάτων, επιχειρώντας να ελέγξουν την κατάσταση.

Νωρίτερα, περίπου 50 άτομα κατάφεραν να παραβιάσουν μία από τις εισόδους του Κολοσσαίου και να εισέλθουν στον αρχαιολογικό χώρο, προκαλώντας πρόσθετη αναστάτωση στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Στο Μιλάνο, η ατμόσφαιρα παρέμεινε τεταμένη, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής αντίστοιχα περιστατικά βανδαλισμών ή λεηλασιών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν καταγράφηκε επίσης παρουσία ομάδων βίαιων διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα, όπως έχει συμβεί σε άλλες κινητοποιήσεις.

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