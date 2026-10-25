Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Πολλοί άνδρες θεωρούν ότι έχουν εξουσία πάνω στη ζωή μιας γυναίκας – Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε για τις διαχρονικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις γυναικοκτονίες και στις ποικίλες μορφές έμφυλης βίας. Η καταξιωμένη ηθοποιός τόνισε ότι πολλοί άνδρες πιστεύουν πως έχουν εξουσία στη ζωή και στο σώμα μιας γυναίκας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο σεξισμός παραμένει διάχυτος παντού, από τις ακραίες πράξεις κακοποίησης μέχρι τις καθημερινές συμπεριφορές και τις μισθολογικές διαφορές.

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Καρυοφυλλιά Καραμπέτη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για τις διαχρονικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών μίλησε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σημαντικές κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος, η πλήρης ισοτιμία παραμένει ζητούμενο.
  • Αναφερόμενη στις γυναικοκτονίες, σημείωσε: «Πολλοί άνδρες, δυστυχώς, από όλα τα κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά στρώματα, φτάνουν να σκοτώνουν τη σύντροφό τους όταν εκείνη αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί, να ακολουθήσει τον δρόμο της».
  • Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι διακρίσεις εκδηλώνονται τόσο μέσα από ακραία βία όσο και μέσα από καθημερινές συμπεριφορές, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για τις διαχρονικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών μίλησε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, με αφορμή συνέντευξή της στο ένθετο «Νησίδες» και τη δημοσιογράφο Βασιλική Τζεβελέκου, αναφερόμενη στη φετινή θεατρική της παρουσία.

Η καταξιωμένη ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στις γυναικοκτονίες και στις διάφορες μορφές έμφυλης βίας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σημαντικές κατακτήσεις του γυναικείου κινήματος, η πλήρης ισοτιμία παραμένει ζητούμενο.

«Πολλοί άνδρες, δυστυχώς, από όλα τα κοινωνικά, μορφωτικά, οικονομικά στρώματα, φτάνουν να σκοτώνουν τη σύντροφό τους όταν εκείνη αποφασίσει να ανεξαρτητοποιηθεί, να ακολουθήσει τον δρόμο της», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Γιατί έχουν τη βεβαιότητα της εξουσίας στο σώμα και στη ζωή της. Με ποιο δικαίωμα ένας άνθρωπος θεωρεί ότι μπορεί να αποφασίζει ότι ένα άλλο ανθρώπινο ον θα ζήσει ή θα πεθάνει; Είναι αδιανόητο. Είναι οι γυναικοκτονίες αλλά και κάθε μορφή γυναικείας κακοποίησης».

Καταλήγοντας, η δημοφιλής πρωταγωνίστρια υπογράμμισε πως ο σεξισμός εκδηλώνεται τόσο μέσα από ακραίες μορφές βίας όσο και μέσα από καθημερινές συμπεριφορές, σχόλια και διακρίσεις.

«Οι βιασμοί, οι ξυλοδαρμοί, ο διαδικτυακός διασυρμός, ακόμα και το κουτσομπολιό. Οι ειρωνείες, τα σχόλια, τα γελάκια για την εμφάνιση μιας γυναίκας, για την ηλικία της. Ο σεξισμός είναι διάχυτος παντού. Ακόμα και οι διαφορές στις αμοιβές μας είναι τεράστιες, στον δυτικό “πολιτισμένο” κόσμο».

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