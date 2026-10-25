Μήνυμα Πετρούνια μετά το αργυρό μετάλλιο στο Ρότερνταμ: «Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο, όταν το αποφασίσω εγώ»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους κρίκους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ρότερνταμ, ανεβαίνοντας για πέμπτη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης.

Λίγες ώρες μετά την επιτυχία του, ο Έλληνας πρωταθλητής έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο, όταν το αποφασίσω εγώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο «βασιλιάς των κρίκων», αποκαλύπτοντας παράλληλα πως είχε ανεβάσει υψηλό πυρετό πριν από τον τελικό.

Η ανάρτησή του:

«Δεν έχω λόγια! Απ’ την κόλαση της προηγούμενης εβδομάδας στον σημερινό παράδεισο.

Μια ίωση, 39 πυρετός και πολλές σκέψεις για το τι πήγε λάθος. Το βρήκα όμως μία μέρα πριν από τον τελικό και σήμερα έκανα αυτό που έπρεπε: ένα πρόγραμμα αντάξιο των δυνατοτήτων μου.

Δεύτερος στον κόσμο. Ένα ακόμη μετάλλιο που κρύβει πολλή δουλειά, πίστη και αγάπη γι’ αυτό που κάνω. Από εμένα και τους ανθρώπους μου.

Ευχαριστώ όσους ήσασταν δίπλα μου!

Υ.Γ. Θα κάνω καιρό να κατέβω από το βάθρο. Και θα γίνει όταν το αποφασίσω εγώ».