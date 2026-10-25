Τραγωδία στην Πηνειάδα Τρικάλων: Νεκρός 60χρονος κτηνοτρόφος σε μαντρί – Είχε προηγηθεί φωτιά στο ποιμνιοστάσιό του

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Νεκρός εντοπίστηκε ένας 60χρονος κτηνοτρόφος στην ευρύτερη περιοχή της Πηνειάδας Τρικάλων, με τις πληροφορίες για την υπόθεση να συνδέονται με τις σοβαρές δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε μαντρί διαφορετικό από το δικό του, το οποίο βρίσκεται στην Πηνειάδα και είχε τυλιχθεί στις φλόγες το προηγούμενο βράδυ, με αποτέλεσμα να καούν και πρόβατα.

Ο 60χρονος διέμενε μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ενώ βιοποριζόταν από την κτηνοτροφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες, καθώς το κοπάδι του είχε προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό και, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ενδέχεται να μην προβλεπόταν αποζημίωση για τη συγκεκριμένη κατηγορία νόσου.

Ωστόσο, τα αίτια και οι συνθήκες της τραγικής υπόθεσης δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Φαρκαδόνας για την διαπίστωση του θανάτου του και από εκεί για νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.