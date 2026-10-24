Αλλαγή ώρας 2026: Τα ξημερώματα της Κυριακής γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

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Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφει η χειμερινή ώρα, καθώς τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν στις 03:00, χαρίζοντας μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ τους επόμενους μήνες, ενώ η επιστροφή στη θερινή ώρα έχει προγραμματιστεί για την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027. Τότε, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της πιο «μικρής» ημέρας και του πιο μεγάλου βραδιού του χρόνου, μέχρι την επόμενη αλλαγή την άνοιξη.