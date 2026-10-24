BasketGate: Την Κυριακή απολογούνται Λιόλιος και Μαυραγάνης – Έρχονται νέες συλλήψεις, στο «στόχαστρο» και άλλοι διαιτητές

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν την Κυριακή (25/10) ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ο στενός συνεργάτης του, Γιώργος Μαυραγάνης, στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), ενώ έχει προηγηθεί η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, μετά την εννιάωρη απολογία του.

Η έρευνα αφορά καταγγελίες για 49 αγώνες, που διεξήχθησαν από το 2016 έως το 2026, σε διοργανώσεις διαφορετικών κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών πρωταθλημάτων. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρικές καταθέσεις για δωροδοκίες διαιτητών, παρεμβάσεις σε αποτελέσματα και οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με πρόσωπα του χώρου.

Μετά τις έξι συλλήψεις, ο κύκλος της έρευνας διευρύνεται, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε τουλάχιστον 11 ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων διαιτητές, αθλητικοί παράγοντες και μία γυναίκα, που αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις ως ύποπτοι. Πρόσθετα στοιχεία αναμένονται και από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκομένων.

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Η προφυλάκιση Παπαπέτρου και οι εξηγήσεις για τα χρήματα

Ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος έχει διαιτητεύσει σε αναμετρήσεις της Basket League και της EuroLeague, κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, έπειτα από απολογία διάρκειας εννέα ωρών.

Ο πρώην διεθνής διαιτητής αρνήθηκε τις κατηγορίες περί δωροδοκίας και παρουσίασε τους ισχυρισμούς του σχετικά με την προέλευση των χρημάτων που εντοπίστηκαν στην κατοικία του.

«Είμαι αθώος, δεν έχω καμία σχέση με δωροδοκία. Τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι από τα δικά μου εισοδήματα, της συζύγου μου και από οικογενειακή περιουσία», ανέφερε.

Κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι τα συνολικά εισοδήματα του ιδίου και της οικογένειάς του, για την περίοδο 2001-2026, ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ. Επικαλέστηκε την επαγγελματική του δραστηριότητα στη διαιτησία, την εργασία του στο δασαρχείο και την οικογενειακή περιουσία.

«Από το 2001 έως το 2026 έχω εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία μου ως διαιτητής και στο δασαρχείο, καθώς και από οικογενειακά εισοδήματα. Ζω στην Κατερίνη, σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχω πολλά έξοδα και ήθελα ένα μέρος των χρημάτων αυτών να το έχω στο σπίτι σε μετρητά. Μέσα στα χρόνια έκανα τραπεζικές αναλήψεις και συγκέντρωσα αυτό το ποσό, το οποίο υποστηρίζω ότι δικαιολογείται απολύτως», δήλωσε.

Οι καταθέσεις για δωροδοκίες και χειραγώγηση αγώνων

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση πρώην αθλητικού παράγοντα, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Πέτρος Παπαπέτρου δωροδοκήθηκε τέσσερις φορές, προκειμένου να επηρεάσει αποτελέσματα αναμετρήσεων.

Ο μάρτυρας περιέγραψε μία από τις περιπτώσεις, αναφέροντας ότι παρέδωσε στον πρώην διαιτητή 5.000 ευρώ μετά από αγώνα στην Καστοριά, σε συνάντηση που, όπως υποστήριξε, είχε κανονίσει ο Γιώργος Μαυραγάνης.

«Όταν, λοιπόν, ορίστηκε διαιτητής στον αγώνα αυτόν, ζήτησα από τον κ. Μαυραγάνη συνάντηση μαζί του. Τον πήρε τηλέφωνο και η απάντησή του ήταν: “Δεν χρειάζεται να βρεθούμε πριν από το παιχνίδι, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει και θα τα πούμε μετά”. Κερδίσαμε 65-73 και βρεθήκαμε με τον κ. Παπαπέτρου την επόμενη Τετάρτη, σε συνάντηση που μας είχε κανονίσει ο κ. Μαυραγάνης, και του παρέδωσα έναν φάκελο με 5.000 ευρώ».

Ο πρώην παράγοντας αναφέρθηκε επίσης στον αγώνα Λαύριο – Ιωνικός, που διεξήχθη στις 6 Νοεμβρίου 2021, καταγγέλλοντας ότι δύο ημέρες νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Μαυραγάνη και τον Ηλία Κορομηλά, οι οποίοι του μετέφεραν αίτημα καταβολής χρημάτων προς τον Παπαπέτρου.

«Στο τελευταίο μου παιχνίδι, στις 6/11/2021, παίζουν Λαύριο – Ιωνικός. Βρέθηκα δύο μέρες πριν από τον αγώνα, στην Αμαλίας 4, με τον Μαυραγάνη και τον Ηλ. Κορομηλά και μου είπαν ότι ο Παπαπέτρου θέλει 5.000 ευρώ για το συγκεκριμένο ματς. Τους απάντησα “εντάξει”. Το παιχνίδι έληξε 59-61 υπέρ του Ιωνικού, με καταλυτική διαιτησία του κ. Παπαπέτρου».

Στην κατάθεση περιλαμβάνεται ακόμη αναφορά σε μηνύματα που αποδίδονται στον πρώην διαιτητή και απευθύνονταν στον πρώην μάνατζερ του Λαυρίου.

«Ο κύριος Παπαπέτρου, πρώην διεθνής διαιτητής και από τον Σεπτέμβριο του 2026 εθνικός καθηγητής διαιτησίας, κατ’ επιλογή του κυρίου Λιόλιου, έχει τη φήμη “ο γραμμάριος”, εξαιτίας μηνυμάτων που είχε στείλει στον πρώην μάνατζερ της ομάδας του Λαυρίου, λέγοντάς του “βάλε μου 500-1.000, άντε 1.500 γραμμάρια”».

Από την πλευρά του, ο Παπαπέτρου αμφισβήτησε τις καταγγελίες και υποστήριξε ότι προσκόμισε στοιχεία που αντικρούουν δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις δωροδοκίας που του αποδίδονται.

«Για τις καταγγελίες σε βάρος μου από συγκεκριμένο μάρτυρα ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκα, προσκόμισα στοιχεία ότι, κατά το χρονικό διάστημα των συναντήσεων, τουλάχιστον για δύο εξ αυτών, βρισκόμουν αλλού. Με τις άλλες δύο δεν έχω οποιαδήποτε σχέση», ανέφερε.

Οι μαρτυρίες για τη διαιτησία και τον ρόλο της διοίκησης της ΕΟΚ

Στις καταθέσεις που εξετάζουν οι δικαστικές αρχές περιλαμβάνονται ισχυρισμοί για παρεμβάσεις στον ορισμό και στη λειτουργία των διαιτητών, με αναφορές στη διοίκηση της ΕΟΚ.

Πρώην διαιτητής, καταθέτοντας ενώπιον του εισαγγελέα, υποστήριξε ότι κατά την πρώτη χρονιά της διοίκησης Λιόλιου επιδιώχθηκε οι ομάδες των εθνικών κατηγοριών να απευθύνονται στη διοίκηση αντί να επικοινωνούν απευθείας με τους διαιτητές.

Εισαγγελέας: «Είναι πολλοί αγώνες στημένοι;»

Πρώην διαιτητής – μάρτυρας: «Ναι, είναι πολλοί αγώνες. Την πρώτη χρονιά διοίκησης του κυρίου Λιόλιου, το πρώτο μέλημά τους ήταν να μην πλησιάζει οποιαδήποτε ομάδα εθνικής κατηγορίας απευθείας τον διαιτητή, ώστε, αν κάποια ομάδα ήθελε κάτι, να απευθύνεται κατευθείαν στη διοίκηση Λιόλιου – Μαυραγάνη».

Εισαγγελέας: «Τι ζητούσαν;»

Πρώην διαιτητής – μάρτυρας: «Να κερδίσει μία ομάδα ή να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, με πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να βελτιωθεί η στατιστική του εικόνα, κυρίως για αθλητές νεαρής ηλικίας».

Για στρατολόγηση διαιτητών έκανε λόγο και πρώην αθλητικός παράγοντας, ο οποίος κατονόμασε τον Ηλία Κορομηλά και περιέγραψε συναντήσεις που πραγματοποιούνταν στα γραφεία του Γιώργου Μαυραγάνη.

«Ο πρώτος διαιτητής με τον οποίο ήρθα σε επαφή ήταν ο νυν σύμβουλος διαιτησίας στην ΚΕΔ, τότε διεθνής διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε λόγω του ορίου ηλικίας. Ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στη στρατολόγηση των διαιτητών. Έκτοτε ξεκινήσαμε μια παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του Μαυραγάνη. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε, ως μελλοντικός πρόεδρος, να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας».

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας μίλησε και στο MEGA, αναφέροντας:

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έρθει μια καλύτερη ημέρα για το ελληνικό μπάσκετ, με τους ανθρώπους που θα αναλάβουν τα ηνία την επόμενη ημέρα, και να καθαρίσει ο χώρος».

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Η καταγγελία γυναίκας διαιτητή για πιέσεις και αποκλεισμό από αγώνες

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και καταγγελία γυναίκας διαιτητή, η οποία υποστήριξε ότι δέχθηκε πιέσεις να αποσύρει μήνυση που είχε υποβάλει για μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο.

Η διαιτητής κατήγγειλε ότι η διοίκηση της ΕΟΚ δεν ανταποκρίθηκε στις αναφορές της και ότι στη συνέχεια επικοινώνησε μαζί της ο Ηλίας Κορομηλάς, επικαλούμενος εντολή της διοίκησης.

«Ο κ. Λιόλιος δεν απάντησε τίποτα και υπήρξε παντελής αδιαφορία από όλους. Με κάλεσε στο τηλέφωνο ο κ. Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος τότε δεν είχε καμία θεσμική θέση στην ΕΟΚ, και μου είπε ότι έχει εντολή από τη διοίκηση να λύσει το θέμα. Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήθελε να με πείσει να αποσύρω τη μήνυση».

Σύμφωνα με την καταγγελία της, κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία ο Κορομηλάς της είπε: «Όποιος δεν υπακούει, θα βρει μπελά».

Η διαιτητής υποστήριξε ότι μετά την άρνησή της να αποσύρει τη μήνυση αποκλείστηκε από ορισμούς αγώνων εθνικών και τοπικών κατηγοριών.

«Δεν απέσυρα τη μήνυση. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν ορίστηκα διαιτητής, ενώ για όλο το επόμενο εξάμηνο έμεινα εκτός εθνικών κατηγοριών και για δύο μήνες εκτός τοπικών κατηγοριών».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται καταγγελίες προπονητών και αθλητών, καθώς και αναφορές για οικονομικά ανταλλάγματα σε σχολικά και εφηβικά πρωταθλήματα. Ειδικότερα, καταγγέλλεται ότι ζητούνταν χρήματα από γονείς εφήβων αθλητών, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εθνικές ομάδες και την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η θέση του Βαγγέλη Λιόλιου και οι επόμενες απολογίες

Ο Βαγγέλης Λιόλιος αρνείται τις κατηγορίες για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων. Μέσω του συνηγόρου του έχει ζητήσει να κληθούν για εξέταση τρεις παράγοντες της διαιτησίας.

Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, μιλώντας στην ΕΡΤ, υποστήριξε ότι η δικογραφία δεν περιλαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον πρόεδρο της ΕΟΚ με χειραγώγηση αποτελεσμάτων.

Μετά τις απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη την Κυριακή, η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να συνεχιστεί τη Δευτέρα (26/10) με τη διεθνή διαιτήτρια Βασιλική (Βάσω) Τσαρούχα, τον ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά και τον πρώην διαιτητή και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας Τάσο Πηλοΐδη.

Η καταγγελία του Απριλίου και οι δηλώσεις Δημητρακόπουλου και Βρούτση

Στην εξέλιξη της δικαστικής έρευνας αναφέρθηκε ο δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι η καταγγελία που υπέβαλε τον Απρίλιο του 2026, σχετικά με το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του προέδρου της ΕΟΚ, αποτέλεσε την αφετηρία έρευνας που οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικών διώξεων.

Επικαλούμενος στοιχεία της δικογραφίας, χαρακτήρισε τους διαιτητές που συνελήφθησαν με εντάλματα «καθοδηγούμενους», υποστηρίζοντας ότι «έπαιρναν εντολές και εκτελούσαν».

Ο δικηγόρος εκτίμησε ότι η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από τον ανακριτή, μετά τη γνώμη του εισαγγελέα, αποτελεί ένδειξη ύπαρξης ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι κανένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν έχει καταδικαστεί.

Για τις ενέργειες του Υπουργείου Αθλητισμού μετά την υποβολή των καταγγελιών τοποθετήθηκε και ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, αναφέροντας ότι οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν άμεσα στους αρμόδιους φορείς.

«Όταν πήραμε τις καταγγελίες τον Απρίλιο του 2026, ακαριαία έφυγαν από το γραφείο μου και πήγαν στις δύο θεσμικές αντηρίδες του Υπουργείου Αθλητισμού. Η μία καταγγελία πήγε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η άλλη στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α. Και οι δύο έκαναν αμέσως το καθήκον τους. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των ενεργειών του Υπουργείου Αθλητισμού», δήλωσε.

Οι οικονομικοί έλεγχοι και η διεύρυνση της έρευνας

Παράλληλα με τη δικαστική διαδικασία, η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος πραγματοποιεί ελέγχους στα περιουσιακά στοιχεία και στις δηλώσεις «πόθεν έσχες» προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση.

Οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε παράγοντες του επαγγελματικού αθλητισμού που δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δικογραφία, με έμφαση στον χώρο του ποδοσφαίρου, μετά τον εντοπισμό ενδείξεων για ύποπτες οικονομικές συναλλαγές.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν τις καταθέσεις, τα οικονομικά δεδομένα και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ συνεχίζεται η διαδικασία των απολογιών των κατηγορουμένων.