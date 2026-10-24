Αστέρας AKTOR – Λεβαδειακός 0-0: Όλα… μηδέν στην Τρίπολη

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Ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) αναδείχθηκαν ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδειακός στο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 8η αγωνιστική της Super League, σε μια αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε με έντονες διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Ο Νίκος Καλτσάς σκόραρε στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων, ωστόσο ο διαιτητής Αλέξανδρος Μέγας ακύρωσε το γκολ για χέρι, έπειτα από παρέμβαση του VAR και εξέταση της φάσης.

Το αποτέλεσμα διατήρησε την ομάδα της Αρκαδίας στις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, ενώ ο Λεβαδειακός εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη και το γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας συγκεντρώσει τρεις βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Οι φιλοξενούμενοι δημιούργησαν την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία στο 18ο λεπτό, όταν ο Ποπέσκου επιχείρησε σέντρα-σουτ, αναγκάζοντας τον Παπαδόπουλο να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Η απάντηση του Αστέρα ήταν άμεση, καθώς στο 19′ ο Μακέντα βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Ελιάσι, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού απέτρεψε την παραβίαση της εστίας του.

Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν στη συνέχεια να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Στο 44′, ο Κωστή επιχείρησε σουτ για τους Βοιωτούς, χωρίς όμως να βρει στόχο, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται χωρίς γκολ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας παρουσίασε ελαφρώς καλύτερη εικόνα και προσπάθησε να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Οι γηπεδούχοι επιχείρησαν να σκοράρουν με σουτ του Έντερ Γκονζάλες και εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο, χωρίς να καταφέρουν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Οι σημαντικότερες στιγμές του δεύτερου μέρους καταγράφηκαν στις καθυστερήσεις. Αρχικά, ο Γκέζος τροφοδότησε τον Ρικαρντίνιο σε πλεονεκτική θέση, με τον τελευταίο να επιχειρεί να σκοράρει με τακουνάκι. Ωστόσο, η μπάλα κατέληξε πάνω στον Ελιάσι, ο οποίος διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Το ακυρωθέν γκολ του Καλτσά

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ένα λάθος του Ελιάσι έδωσε την ευκαιρία στον Νίκο Καλτσά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Λεβαδειακού.

Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε. Έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Αλέξανδρος Μέγας εξέτασε τη φάση στο βίντεο και διαπίστωσε παράβαση για χέρι. Στη συνέχεια, καταλόγισε επιθετικό φάουλ και ακύρωσε το τέρμα, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων.

Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας)

Κίτρινες κάρτες: Λάσκαρης, Μπαρτόλο, Μπρόρσον, Τσιβελεκίδης, Οζέγκοβιτς, Ποπέσκου, Φίλων.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (74′ Καλτσάς), Μέντες (87′ Γκέζος), Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Έντερ Γκονζάλες (74′ Μπουζούκης), Παπακανέλλος (63′ Ορόσκο), Μπαρτόλο, Μακέντα (87′ Ρικαρντίνιο).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης (46′ Φίλων), Βήχος, Κωστή (86′ Σουτ), Εντιαγέ, Ποπέσκου (64′ Εμμανουηλίδης), Ούρσι (46′ Βρακάς), Οζέγκοβιτς (80′ Μπάουζα).