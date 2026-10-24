Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 78-64: Όταν σοβαρεύτηκε καθάρισε… με Γιαμπουσέλε

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Καρδίτσας με 78-64 για την 4η αγωνιστική της Greek Basketball League (GBL), πραγματοποιώντας την ανατροπή στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης στο T-Center. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα για μεγάλο μέρος του αγώνα και προηγήθηκαν ακόμη και με 11 πόντους, ωστόσο οι «πράσινοι» βελτίωσαν την αμυντική τους λειτουργία και ανέτρεψαν την κατάσταση στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Καθοριστικός για τη νίκη ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ. Σημαντική ήταν επίσης η συνεισφορά των Κέντρικ Ναν και Ίζακ Μπόνγκα, ιδιαίτερα στο διάστημα κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός ανέκτησε τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου παρουσίασε ανταγωνιστικό πρόσωπο για τρεις περιόδους, εκμεταλλευόμενη την αστοχία και τα επιθετικά προβλήματα των γηπεδούχων. Η Καρδίτσα ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 50-56, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με επιμέρους σκορ 24-4 και προηγήθηκε με 74-60 στο 37ο λεπτό, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη.

Το προβάδισμα της Καρδίτσας στο πρώτο ημίχρονο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με χαμηλό ρυθμό στο άδειο γήπεδο, με την Καρδίτσα να παραμένει κοντά στο σκορ και να εκμεταλλεύεται τις δυσκολίες του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 11-12 λίγο μετά τα μέσα της πρώτης περιόδου, έχοντας ως βασική επιθετική επιλογή τον Τζάκσον, ο οποίος είχε σημειώσει 7 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 19-15, παρά την περιορισμένη επιθετική του αποτελεσματικότητα. Οι γηπεδούχοι είχαν 4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 8/11 ελεύθερες βολές, ενώ κατέγραψαν 5 ασίστ και 4 λάθη. Αντίστοιχα, η Καρδίτσα μετρούσε 4/11 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ασίστ και 3 λάθη.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Με τον Τζόρνταν ΜακΡέι να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην επίθεση, οι Θεσσαλοί πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 13-6 και πέρασαν μπροστά με 25-28. Ο Παναθηναϊκός εξακολούθησε να αντιμετωπίζει προβλήματα στην εκτέλεση των επιθέσεών του, επιτρέποντας στην Καρδίτσα να διευρύνει το προβάδισμά της.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν αρχικά στο 27-35, έχοντας επιμέρους σκορ 20-8 από την έναρξη της δεύτερης περιόδου, ενώ στη συνέχεια αύξησαν τη διαφορά στους 11 πόντους (28-39). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Καρδίτσα μπροστά στο σκορ με 31-39.

Ο ΜακΡέι είχε πετύχει 11 πόντους και ο Τέρνερ πρόσθεσε άλλους 10 για την ομάδα του Παπανικολόπουλου. Η Καρδίτσα ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος με 12/20 δίποντα, 4/12 τρίποντα και 3/4 βολές, ενώ η καταγραφή των ριμπάουντ της ήταν 13-6 και είχε υποπέσει σε 7 λάθη.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο πρώτος σκόρερ με 9 πόντους, χωρίς κανένας παίκτης των γηπεδούχων να έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε 0/5 σουτ, εκ των οποίων τέσσερα τρίποντα. Συνολικά, οι «πράσινοι» μετρούσαν 9/19 δίποντα, μόλις 1/11 τρίποντα και 10/14 βολές, με καταγραφή 9-7 στα ριμπάουντ, 6 ασίστ και ισάριθμα λάθη.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκάλεπτο

Η Καρδίτσα διατήρησε το προβάδισμά της και μετά την ανάπαυλα. Ο Ρούμογλου ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα, διαμορφώνοντας το 35-45 και διατηρώντας τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο.

Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός βελτίωσε την απόδοσή του, με τον Γιαμπουσέλε να αναλαμβάνει περισσότερες επιθετικές προσπάθειες και τον Μπόνγκα να προσφέρει λύσεις τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 15-5 και ισοφάρισαν σε 50-50 λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, επαναφέροντας την αναμέτρηση σε ισορροπία.

Ωστόσο, η Καρδίτσα αντέδρασε άμεσα και με σερί 6-0 ανέκτησε το προβάδισμα. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 50-56, διατηρώντας τις πιθανότητές τους για τη νίκη.

Η ανατροπή στην τέταρτη περίοδο

Ο Παναθηναϊκός άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου. Οι Ναν, Γιαμπουσέλε και Ματίας Λεσόρ πρωταγωνίστησαν στην επιθετική αντίδραση των γηπεδούχων, οι οποίοι πέτυχαν επιμέρους σκορ 12-2 και πέρασαν μπροστά με 62-58 στο 33ο λεπτό.

Παράλληλα, η βελτίωση της άμυνας και οι αποτελεσματικότερες συνεργασίες στην επίθεση επέτρεψαν στους «πράσινους» να διατηρήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται και έφτασε τους 14 πόντους (74-60) στο 37ο λεπτό, με τον Παναθηναϊκό να έχει πραγματοποιήσει επιμέρους σκορ 24-4 από την έναρξη της τέταρτης περιόδου.

Η Καρδίτσα δεν κατάφερε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά και οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με νίκη 78-64, έχοντας επικρατήσει με 28-8 στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν και τα στατιστικά

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κοψίματα, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη σε 24 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Ο Ίζακ Μπόνγκα πρόσθεσε 10 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 12 πόντους και μοίρασε 3 ασίστ. Από τους γηπεδούχους ξεχώρισε επίσης ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 ασίστ.

Για την Καρδίτσα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 18 πόντους και 6/14 σουτ εντός παιδιάς, έχοντας σημαντική επιθετική παρουσία κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.

Αντίθετα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις αντιμετώπισε προβλήματα στην εκτέλεση, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με μόλις 1/9 σουτ.

Παρά τη νίκη του, ο Παναθηναϊκός περιορίστηκε σε 26% ευστοχία στα τρίποντα, με την αποτελεσματικότητά του στην τελευταία περίοδο να αποδεικνύεται καθοριστική για την τελική έκβαση της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-39, 50-56, 78-64.