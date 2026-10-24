Ηρακλής – Κηφισιά 2-3: Με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα των Βορείων Προαστίων πέρασε από το Καυτατζόγλειο – ΒΙΝΤΕΟ

Η Κηφισιά επικράτησε με 3-2 του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, για την 8η αγωνιστική της Super League, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά με τα γκολ των Χόρχε Πόμπο (77′) και Άνχελο Σαγκάλ (86′) εξασφάλισε τη νίκη, φτάνοντας τους 11 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε με τον Σοφιάν Τσάκλα στο 13ο λεπτό, με την Κηφισιά να ισοφαρίζει στο 33′ χάρη στον Τζέρεμι Αντόνισε. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ίβι Λόπεθ έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους στο 54′, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ανέτρεψαν το αποτέλεσμα στα τελευταία λεπτά, υποχρεώνοντας την ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι στη δεύτερη συνεχόμενη ήττα της.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά έφτασε κοντά στο γκολ μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Σαγκάλ σκόραρε με διαγώνιο πλασέ, έπειτα από σέντρα του Πόμπο. Ωστόσο, το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πόμπο στην αρχή της φάσης.

Έξι λεπτά αργότερα, ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ. Ο Σόρια εκτέλεσε κόρνερ και ο Τσάκλα έπιασε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Αθανασιάδη μέσω του δοκαριού, για το 1-0 στο 13′. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του 33χρονου διεθνούς Μαροκινού αμυντικού με τη φανέλα του Ηρακλή.

Στο 15′, οι γηπεδούχοι σκόραραν ξανά, όταν ο Μάρκες αξιοποίησε το γύρισμα του Νανού. Το γκολ, όμως, δεν μέτρησε, καθώς ο 32χρονος αμυντικός από τη Γουινέα-Μπισάου βρισκόταν σε αντικανονική θέση κατά την έναρξη της φάσης.

Στη συνέχεια, η Κηφισιά αύξησε την κατοχή της μπάλας, η οποία έφτασε κατά διαστήματα το 65%, και δημιούργησε ευκαιρίες για την ισοφάριση. Στο 28′, ο Σαγκάλ επιχείρησε σουτ, με την μπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη.

Η ισοφάριση ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Σαγκάλ συνεργάστηκε με τον Γιάγκνε στη δεξιά πλευρά, με τον τελευταίο να πραγματοποιεί δυνατό παράλληλο γύρισμα. Ο Αντόνισε κινήθηκε στην πορεία της μπάλας και την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-1, που παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ηρακλής ξεκίνησε πιο επιθετικά στο δεύτερο μέρος και ανέκτησε το προβάδισμα στο 54′. Έπειτα από οργανωμένη επιθετική προσπάθεια, ο Σόρια σέντραρε από τα δεξιά και ο Λόπεθ πρόλαβε με κεφαλιά την έξοδο του Ραμίρες, σημειώνοντας το 2-1.

Μετά το δεύτερο γκολ, οι γηπεδούχοι υποχώρησαν και παραχώρησαν την κατοχή στην Κηφισιά, η οποία αναζήτησε εκ νέου την ισοφάριση. Ο Σεμπάστιαν Λέτο προχώρησε σε αλλαγές, μεταξύ των οποίων και η αντικατάσταση του Μπένι, που είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο στο 58′ και αποχώρησε στο 69′.

Στο 68′, ο Ρουκουνάκης επιχείρησε πλασέ, χωρίς όμως να δώσει αρκετή δύναμη στην μπάλα. Εννέα λεπτά αργότερα, ο Πόμπο ισοφάρισε σε 2-2, με φαλτσαριστό δεξί σουτ. Η μπάλα χτύπησε στο απέναντι δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Η Κηφισιά συνέχισε να επιτίθεται και ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 86ο λεπτό. Ο Πολυκράτης δέχθηκε την μπάλα στην αριστερή πλευρά και πραγματοποίησε σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Σαγκάλ σκόραρε με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-3.

Ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 90′, αλλά ο Πίνα αστόχησε με κεφαλιά από κοντινή απόσταση, με αποτέλεσμα η Κηφισιά να διατηρήσει το προβάδισμά της μέχρι τη λήξη.

Η βαθμολογία και οι επόμενοι αγώνες

Με την τρίτη νίκη της στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις, η Κηφισιά έφτασε τους 11 βαθμούς και ανέβηκε στην έκτη θέση, ξεπερνώντας τον Ηρακλή και παραμένοντας στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας.

Αντίθετα, ο Ηρακλής έμεινε στους 9 βαθμούς και υποχώρησε στην ένατη θέση, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα του.

Η Κηφισιά αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αστέρα στην Τρίπολη, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 17:30, για το Κύπελλο. Ο Ηρακλής θα αγωνιστεί στην έδρα της Καλαμάτας, στις 2 Νοεμβρίου, στις 19:30, για την 9η αγωνιστική της Super League.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής).

Κίτρινες κάρτες: Τσάκλα – Ρουκουνάκης.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (69′ Σίλβα), Νανού, Σουρλής (82′ Καϊμπουέ), Ραντόγια (57′ Κράιντς), Νιζέ, Λόπεθ (82′ Κόλιτς), Μάρκες.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Αντόνισε (84′ Ούγκο Σόουζα), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (58′ Κυριόπουλος), Αμπάντα (58′ Πολυκράτης), Φαν Άιμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος (58′ Μπένι / 69′ Ζέρσον Σόουζα).

*Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, η αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, Έλλη Περράκη, τίμησε τον Έντερσον Φοφόνκα, ο οποίος αγωνίστηκε ως επιθετικός στην ομάδα από το 2000 έως το 2004. Ο πρώην ποδοσφαιριστής γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους στο Καυτανζόγλειο.