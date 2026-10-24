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Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτη βαλίτσα – Διακοπή κυκλοφορίας σε Ιπποκράτους και Σόλωνος

Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτη βαλίτσα – Διακοπή κυκλοφορίας σε Ιπποκράτους και Σόλωνος

Ύποπτη βαλίτσα προκάλεσε την κινητοποίηση των Αρχών το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Κλιμάκιο του ΤΕΕΜ κλήθηκε για τη διενέργεια ελέγχων, ενώ η Αστυνομία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία σε τμήματα των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος.

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Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από ενημέρωση για τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας.

Στο σημείο κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Παράλληλα, για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε δύο δρόμους της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, η κυκλοφορία διακόπηκε:

  • Στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου.
  • Στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.
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