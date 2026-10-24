ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0: «Ξέσπασε» στους Αγρινιώτες η «Ένωση» – Ισοφάρισε το ιστορικό ρεκόρ των 31 αγώνων χωρίς ήττα

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Η ΑΕΚ επικράτησε με 5-0 του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, και συμπλήρωσε 31 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ της. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει αήττητη από τις 26 Οκτωβρίου 2025, μετρώντας 21 νίκες και 10 ισοπαλίες σε διάστημα σχεδόν ενός έτους.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, χάρη στα γκολ των Μουκουντί (4’), Κοϊτά (23’) και Ζίνι (38’). Στο δεύτερο μέρος, ο Βάργκα (56’) με πέναλτι και ο Ζούμπκοφ (90+2’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Ένωση έφτασε παράλληλα τις επτά νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια τη φετινή σεζόν, με συνολικό απολογισμό τερμάτων 30-1. Αντίθετα, ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου συμπλήρωσε πέντε συνεχόμενες ήττες.

Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Η ΑΕΚ πήρε από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ και ο Μουκουντί, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες, με τον Μάνταλο να μην καταφέρνει να σκοράρει από θέση μέσα στην περιοχή στο 8’, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ξενόπουλος απέκρουσε την προσπάθεια του Ζίνι σε τετ α τετ.

Στο 23’, ο Βιτάλις τροφοδότησε τον Κοϊτά στον κενό χώρο. Ο επιθετικός της ΑΕΚ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με αριστερό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Ο Παναιτωλικός δημιούργησε την πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία στο 30’, όταν εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ζίνι στη μεσαία γραμμή και εκδήλωσε αντεπίθεση. Ο Μεχία επιχείρησε να σκοράρει, αλλά ο Μουκουντί παρενέβη και απομάκρυνε την μπάλα.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Ρέλβας αστόχησε με κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 38’ η ΑΕΚ πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Ρότα βρήκε τον Κοϊτά, ο οποίος γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Ζίνι, με πλασέ στην κίνηση, διαμόρφωσε το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Το πέναλτι του Βάργκα και το πέμπτο γκολ στις καθυστερήσεις

Η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και μετά την ανάπαυλα, παρότι ο ρυθμός της ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο.

Στο 53’, ο Ζίνι ανατράπηκε από τον Ξενόπουλο μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Φίτσας καταλόγισε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του VAR, στο οποίο βρισκόταν ο Κατοίκος. Ο Βάργκα ανέλαβε την εκτέλεση στο 56’ και ευστόχησε, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Στο 61’, ο Κάιρινεν εκτέλεσε φάουλ και έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία. Τρία λεπτά αργότερα, ο Ζίνι επιχείρησε δυνατό σουτ, με τον Ξενόπουλο και το οριζόντιο δοκάρι να αποτρέπουν ένα ακόμη γκολ.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός υποχώρησε, με την ΑΕΚ να δημιουργεί νέα διπλή ευκαιρία στο 79’. Αρχικά, ο Ξενόπουλος απέκρουσε το σουτ του Κοϊτά και ακολούθησε προσπάθεια του Ζούμπκοφ, με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

Στο 90’, οι Κουτέσα και Μαρίν δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν ακόμη μία διπλή ευκαιρία. Το τελικό 5-0 διαμόρφωσε ο Ζούμπκοφ στο 90+2’, με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή.

Το ιστορικό αήττητο σερί των 31 αγώνων

Η νίκη επί του Παναιτωλικού επέτρεψε στην ΑΕΚ να ισοφαρίσει το μεγαλύτερο αήττητο σερί της ιστορίας της στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε καταγράψει δύο φορές στο παρελθόν.

Η τελευταία ήττα της Ένωσης στη Super League ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2025, όταν έχασε με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Από εκείνη την αναμέτρηση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατέγραψε 24 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου 2025-2026, κατά την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Στη φετινή σεζόν, 2026-2027, η ΑΕΚ έχει προσθέσει ακόμη επτά αήττητες αναμετρήσεις, φτάνοντας συνολικά τις 31, με απολογισμό 21 νίκες και 10 ισοπαλίες.

Το συγκεκριμένο ρεκόρ είχε καταγραφεί για πρώτη φορά την περίοδο 1977-1978, όταν η Ένωση κατέκτησε το νταμπλ. Με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στην τεχνική ηγεσία, η ΑΕΚ παρέμεινε αήττητη για 31 παιχνίδια, σημειώνοντας 21 νίκες και 10 ισοπαλίες.

Η δεύτερη αντίστοιχη επίδοση σημειώθηκε με προπονητή τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, σε ένα σερί που εκτεινόταν στις περιόδους 1991-1992 και 1992-1993. Από τον Φεβρουάριο του 1992 έως τον Ιανουάριο του 1993, οι «κιτρινόμαυροι» συμπλήρωσαν 31 αγώνες χωρίς ήττα, με 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας το πρωτάθλημα και τις δύο σεζόν.

Πλέον, η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τις προηγούμενες επιδόσεις της. Εφόσον δεν ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ, θα φτάσει τους 32 συνεχόμενους αγώνες χωρίς ήττα, καταγράφοντας νέο συλλογικό ρεκόρ στο πρωτάθλημα.

Οι 31 αγώνες του αήττητου σερί της ΑΕΚ

Σεζόν 2025-2026

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (2/11/2025) ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (9/11/2025) ΑΕΚ – Άρης 1-0 (23/11/2025) Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 (30/11/2025) ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (7/12/2025) Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (14/12/2025) ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 (21/12/2025) Άρης – ΑΕΚ 1-1 (11/1/2026) ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 (18/1/2026) Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1 (24/1/2026) ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (1/2/2026) Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (8/2/2026) ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (15/2/2026) ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 (22/2/2026) Βόλος – ΑΕΚ 2-2 (1/3/2026) ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet 1-0 (7/3/2026) Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2 (15/3/2026) ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0 (22/3/2026) Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1 (5/4/2026) ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0 (19/4/2026) Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0 (3/5/2026) ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1 (10/5/2026) ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 (13/5/2026) ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (17/5/2026)

Σεζόν 2026-2027

ΑΕΚ – Ηρακλής 4-0 (22/8/2026) Κηφισιά – ΑΕΚ 1-1 (30/8/2026) ΑΕΚ – Άρης 5-0 (5/9/2026) Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1 (13/9/2026) Βόλος Elabet – ΑΕΚ 1-2 (20/9/2026) ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0 (10/10/2026) ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0 (24/10/2026)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (80’ Λυκογιάννης), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (62’ Μαρίν), Βιτάλις, Μάνταλος (62’ Κουτέσα), Κοϊτά, Ζίνι (68’ Ζούμπκοφ), Βάργκα (62’ Γιόβιτς).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Μανρίκε, Κόγιτς, Στάγιτς, Προδρομίτης, Νακάμπα (46’ Νικολάου), Εράκοβιτς (86’ Όλσον), Εστέμπαν, Μπάσι (46’ Άλεξιτς), Οπόκου (74’ Τζενεπό), Μεχία (74’ Μπάτζι).

Τα επόμενα παιχνίδια

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για το Κύπελλο Ελλάδας, πριν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (1/11, 19:00) στο ΟΑΚΑ, για τη Super League.

Ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ την Κυριακή (1/11, 18:00), με στόχο να βάλει τέλος στο σερί των πέντε διαδοχικών ηττών του.