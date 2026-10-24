Δόξα Λευκάδας – Ηρακλής 94-86 (παρ.): Μεγάλη ανατροπή στην παράταση και πρώτη νίκη στη GBL για τους «νησιώτες»

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Με μια σπουδαία ανατροπή και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, η Δόξα Λευκάδας πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη Stoiximan GBL, επικρατώντας του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση, έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 78-78 στην κανονική διάρκεια.

Η ομάδα του Θοδωρή Τερζή βρέθηκε να κυνηγά διψήφια διαφορά στην τρίτη περίοδο, ωστόσο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης. Ο Ντέβιον Χάρμον ήταν εκείνος που ανέλαβε την ευθύνη στην πιο κρίσιμη στιγμή, ευστοχώντας σε τρίποντο ισοφάρισης στα 10,3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν αποφασισμένοι, πήραν γρήγορα τον έλεγχο και έφτασαν σε μια πολύτιμη επικράτηση, με τον Χάρμον να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Εξαιρετικός ήταν και ο Τρέι Ρόμπινσον με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τζος Σάρμα κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, καταγράφοντας double-double με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Για τον Ηρακλή, που είχε τον έλεγχο του αγώνα για μεγάλο διάστημα, ο Μέλβιν σημείωσε 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Σίλλας πρόσθεσε 16 πόντους, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα..

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 41-41, 59-67, 78-78 (κ.α.), 94-86 (παράταση).