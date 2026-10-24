Δυτική Όχθη: Περισσότεροι από 1.200 οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού

Στον εκτοπισμό εκατοντάδων οικογενειών Παλαιστινίων από τη Χεβρώνα, προχώρησε σήμερα ο στρατός του Ισραήλ ύστερα από εντολή του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για την διευρυμένη επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ μετά την δολοφονία δυο στρατιωτών στην ίδια πόλη, τρεις μέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Τα πρώτα στοιχεία των ισραηλινών Αρχών κάνουν λόγο για περίπου 1.200 Παλαιστίνιους. Την ίδια ώρα στο Ισραήλ αντικυβερνητικές διαδηλώσεις διεξήχθησαν με αντικείμενο τη λογοδοσία για την αποτυχία των Αρχών ασφαλείας να προστατεύσουν τους πολίτες από τις επιθέσεις της Χαμάς της 7η Οκτωβρίου 2023.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν την καταστροφή που προκάλεσαν οι ισραηλινές μπουλντόζες, με τουλάχιστον έναν ολόκληρο δρόμο να φαίνεται ισοπεδωμένος. Ο στρατός έχει επίσης αποκλείσει την πόλη, περιορίζοντας σημαντικά τη μετακίνηση των 200.000 κατοίκων της.

Η επιχείρηση ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή, ως απάντηση στη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών από δύο Παλαιστίνιους ένοπλους σε επίθεση σε σημείο ελέγχου (checkpoint). Τρεις άλλοι Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ενώ οι ένοπλοι σκοτώθηκαν επίσης.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του BBC για σχολιασμό. Σε δήλωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι είχαν δεκάδες στόχους σε όλη τη Δυτική Όχθη και ότι οι επιχειρήσεις τους θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι τα κτίρια γύρω από το σημείο της επίθεσης και οι γειτονιές από τις οποίες καταγόταν οι δύο ένοπλοι θα «καταστραφούν».

Αποτελεί κοινή πρακτική για τις ισραηλινές δυνάμεις να κατεδαφίζουν τα σπίτια Παλαιστινίων που είναι ύποπτοι για τη διεξαγωγή επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στη Δυτική Όχθη – μια πρακτική που οι ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει ως συλλογική τιμωρία.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παρομοίασε την επιχείρηση με προηγούμενες επιχειρήσεις σε παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς στο βόρειο τμήμα της περιοχής, όταν ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε εκατοντάδες σπίτια και εκτόπισε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους το 2025.

In #Cisgiordania massiccia operazione militare israeliana dopo l’attacco di ieri a #Hebron costato la vita a due soldati dell’idf e ai due aggressori https://t.co/b0Wuq02Umz — Tg2 (@tg2rai) October 24, 2026

Τι λέει ο δήμαρχος της Χεβρώνας

Ο δήμαρχος της Χεβρώνας, Γιουσέφ αλ-Τζααμπάρι (Youssef al-Jaabari), δήλωσε ότι η επιχείρηση επικεντρώθηκε στις γειτονιές Εΐν Ντεΐρ Μπαχά (Ein Deir Baha) και Φαρς αλ-Χάουα (Farsh al-Hawa), βάζοντας στο στόχαστρο σπίτια, επιχειρήσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και υποδομές.

Ανέφερε, μάλιστα, ότι δεκάδες οικογένειες υποχρεώθηκαν να περάσουν τη νύχτα στο ύπαιθρο, ενώ σε ορισμένους ειπώθηκε να αποχωρήσουν χωρίς να πάρουν τα οχήματά τους, την ώρα που σπίτια σημαδεύονταν για κατεδάφιση με μπογιά σπρέι.

Ο ίδιος εκτιμά ότι «ο στρατός σχεδιάζει να εκτοπίσει συνολικά 2.500 ανθρώπους από μια αστική έκταση περίπου 0,35 τετραγωνικών χιλιομέτρων». Ο κυβερνήτης και ο αναπληρωτής δήμαρχος της πόλης δήλωσαν εν τω μεταξύ ότι τουλάχιστον 200 οικογένειες έχουν εκτοπιστεί.

Σημειωτέον ότι η επίθεση της Παρασκευής συνέβη σε μια τεταμένη περίοδο για την περιοχή, με τις γενικές εκλογές στο Ισραήλ να διεξάγονται σε τρεις ημέρες.

Το σχέδιο Νετανιάχου για την εκκένωση της Χεβρώνα

Πάντως, ο πρωθυπουργός της Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο οποίος έχει χτίσει την προεκλογική του εκστρατεία πάνω στην υπόσχεση της ασφάλειας – ακύρωσε τις προεκλογικές εκδηλώσεις του κόμματός του για το πρωί της Παρασκευής και κατευθύνθηκε στη Χεβρώνα, φορώντας προστατευτικό θώρακα και δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το σημείο.

«Θα απομακρύνουμε τους κατοίκους, θα πάμε σπίτι-σπίτι, θα αφαιρέσουμε τα όπλα που θα βρούμε εκεί και θα αντιμετωπίσουμε και θα καταστρέψουμε όλες τις τρομοκρατικές υποδομές», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επίσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι εξέτασε τα σχέδια για τη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη από το 1967 – αν και δεν ανέφερε πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Δεν είναι σαφές εάν η τρέχουσα επιχείρηση στη Χεβρώνα αποτελεί μέρος αυτού του σχεδίου.

Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι i24 που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, απείλησε με «μια πολύ μεγάλη έκπληξη» για την Παλαιστινιακή Αρχή (PA), η οποία διοικεί τμήματα της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η Παλαιστινιακή Αρχή ζήτησε «επείγουσα διεθνή δράση που θα ξεπερνά την καταδίκη» για την πρόληψη περαιτέρω αναγκαστικού εκτοπισμού.

Εν τω μεταξύ, ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς (Bezalel Smotrich) καλεσε το Ισραήλ να ξεκινήσει μια εκστρατεία στη Δυτική Όχθη «ακριβώς όπως στη Γάζα ή τον Λίβανο», ενώ ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ (Itamar Ben Gvir) ζήτησε από το Ισραήλ να διαλύσει την Παλαιστινιακή Αρχή.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο δήμαρχος της Χεβρώνας δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν «κατευθυνόμενη από τις εκλογές» και ότι ο Νετανιάχου και οι υπουργοί του προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν τις ψήφους της ακροδεξιάς και των εποίκων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και BBC