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Μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη διέταξε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου – Στο επίκεντρο η Χεβρώνα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη με επίκεντρο τη Χεβρώνα, η οποία περιλαμβάνει περικύκλωση της πόλης και εκκενώσεις κατοίκων από γειτονιές των δραστών. Η απόφαση ακολουθεί θανατηφόρα επίθεση εναντίον στρατιωτών και έρχεται παραμονές των ισραηλινών εκλογών, με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ να προαναγγέλλει εφαρμογή του μοντέλου της Τζενίν.

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Διεθνή Νέα

ΙΣΡΑΗΛ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IDF
ΙΣΡΑΗΛ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IDF
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Δυτική Όχθη, με αφορμή τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών από παλαιστινιακά πυρά.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο στρατός θα ξεκινήσει επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του εκτοπισμού Παλαιστινίων κατοίκων, σε απάντηση στην επίθεση εναντίον Ισραηλινών στη Χεβρώνα.
  • «Ο υπουργός Άμυνας και εγώ σχεδιάζουμε μια πολύ μεγάλης κλίμακας επιχείρηση (στη Δυτική Όχθη), που όμοιά της δεν έχει υπάρξει από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

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Μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την περιοχή της Δυτικής Όχθης. Αφορμή για αυτή την ανακοίνωση στάθηκε ο θάνατος δυο ισραηλινών στρατιωτών από παλαιστινιακά πυρά στην περιοχή, η οποία τις τελευταίες ημέρες βιώνει νέα ένταση με επιθέσεις στα σπίτια και τις καλλιέργειες των Παλαιστινίων. Η απόφαση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έρχεται παραμονές των εκλογών του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε, λοιπόν, ότι ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου του εκτοπισμού Παλαιστινίων κατοίκων, σε απάντηση στην επίθεση εναντίον Ισραηλινών στη Χεβρώνα στη νότια κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Στη γειτονιά όπου ζούσαν οι δύο δράστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν, «θα απομακρύνουμε τους κατοίκους και θα πάμε από σπίτι σε σπίτι», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στη Χεβρώνα. Ενημέρωσε, μάλιστα, ότι έχει δώσει εντολή στον IDF και στις δυνάμεις ασφαλείας «να περικυκλώσουν αμέσως την πόλη της Χεβρώνας και να λάβουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονται από την Ιουδαία και τη Σαμαρία». «Οι δυνάμεις μας επιχειρούν με ενισχύσεις για την αποτροπή της τρομοκρατίας και πραγματοποιούν εκτεταμένες συλλήψεις», πρόσθεσε.

ΙΣΡΑΗΛ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASSOCIATED PRESS
ΙΣΡΑΗΛ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ASSOCIATED PRESS

«Ο υπουργός Άμυνας και εγώ σχεδιάζουμε μια πολύ μεγάλης κλίμακας επιχείρηση (στη Δυτική Όχθη), που όμοιά της δεν έχει υπάρξει από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967», ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Ο στρατός είναι έτοιμος να την διεξαγάγει και θα ορίσουμε τη στιγμή, αλλά είναι σε εξέλιξη», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει ξεκινήσει «αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, έπειτα από επίθεση στην οποία τραυματίστηκαν πέντε Ισραηλινοί.

ΙΣΡΑΗΛ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FLASH90
ΙΣΡΑΗΛ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FLASH90

Σε ανάρτησή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα μια αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), τον Διευθυντή της Σιν Μπετ, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας και τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των IDF. Φαίνεται ότι τρομοκράτες της Χαμάς σχεδίαζαν μια μεγάλη επίθεση με στόχο τη δολοφονία αθώων πολιτών, όπως αποδεικνύεται από τις μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών που ανακαλύφθηκαν». «Οι γενναίοι στρατιώτες μας απέτρεψαν αυτή την επίθεση με θάρρος και αποφασιστικότητα. Τους συγχαίρω για τις ενέργειές τους και εύχομαι στους τραυματίες μας ταχεία ανάρρωση», είπε εμφατικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θα καταδιώξουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς και όσους τους έστειλαν, όπου κι αν βρίσκονται και ανά πάσα στιγμή», τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, για να καταλήξει απευθυνόμενος στη Χαμάς: «Δεν έχετε πού να κρυφτείτε».

Στο ίδιο πνεύμα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ είπε: «Το μοντέλο της προσφυγικής κατασκήνωσης της Τζενίν φτάνει στη Χεβρώνα». «Κάθε γειτονιά της Χεβρώνας, από την οποία προέρχονται οι σημερινοί τρομοκράτες, θα εκκενωθεί από τους κατοίκους της, ενώ η τρομοκρατική υποδομή της γειτονιάς θα αντιμετωπιστεί και θα διαλυθεί», υπογράμμισε, για να καταλήξει: «Αυτή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η τζιχαντιστική τρομοκρατία. Ακριβώς όπως στη Γάζα, ακριβώς όπως στο Λίβανο».

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