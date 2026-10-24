Κοινωνική αναταραχή στην Ευρώπη: Στους δρόμους χιλιάδες διαδηλωτές σε Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο και Αλβανία – ΒΙΝΤΕΟ

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικών αναταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με κινητοποιήσεις άλλοτε έντονες και άλλοτε πιο ήπιες με κοινό αίτημα την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την διασφάλιση προσιτής στέγης.

Ξεκινώντας από την γειτονική Αλβανία, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα έκρυθμη καθώς οι κινητοποιήσεις συμπληρώνουν ήδη τη δωδέκατη συνεχόμενη ημέρα. Το επίκεντρο των επεισοδίων εντοπίζεται στα Τίρανα, όπου οι διαδηλώσεις, στις οποίες ηγούνται φοιτητές και πλέον συμμετέχουν εργατικά συνδικάτα, γιατροί, καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί, έχουν λάβει βίαιο χαρακτήρα.

Νωρίτερα το Σάββατο (24/10) διαδηλωτές επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια αρχής γενομένης από το Υπουργείο Παιδείας, όταν διαδηλωτές πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων, κατεύθυναν τις φλόγες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και εκτόξευσαν πέτρες. Η Κρατική Αστυνομία απάντησε με ευρεία χρήση δακρυγόνων, αντλιών νερού υψηλής πίεσης και σφαιρών καουτσούκ.

Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς το Υπουργείο Υγείας αναφέρει 320 τραυματίες, ανάμεσες στους οποίους περιλαμβάνονται 192 αστυνομικοί, ενώ οι υλικές ζημιές σε τοπικές επιχειρήσεις ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Στο μέτωπο των συλλήψεων, οι αλβανικές Αρχές προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις, με 27 άτομα να συλλαμβάνονται επισήμως για συμμετοχή σε βίαια επεισόδια, επιθέσεις και εμπρησμούς.

Την ίδια στιγμή, η νομική και πολιτική ένταση κλιμακώνεται, καθώς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατέθεσαν προσφυγή στην Ειδική Εισαγγελία SPAK ζητώντας τη διερεύνηση της αστυνομικής ηγεσίας και του πρωθυπουργού Έντι Ράμα για οργανωμένη καταστολή και χρήση μασκοφόρων αστυνομικών χωρίς διακριτικά.

What is happening in Tirana has nothing to do with the rule of law. The police have crossed every line with their violence against protesters. #Tirana #Protest #Albania https://t.co/5Z08PDRcx8 — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 24, 2026

Εντάσεις στη Γαλλία και 1.000 συλλήψεις

Στη Γαλλία, ένα εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών υπό την καθοδήγηση της νεολαίας και των συνδικάτων σαρώνει τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, της Λυών, της Λίλ και άλλων αστικών κέντρων, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στην εκπαίδευση, το κόστος διαβίωσης και την αστυνομική αυστηρότητα.

🇫🇷🚨 #France : Police charge as protesters attempt to erect a barricade at Porte de Vincennes in #Paris . https://t.co/ytaKkRmFtj — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 24, 2026

Στη Λυών καταγράφηκαν σοβαρά επεισόδια με την πυρπόληση του γραφείου τουρισμού της πόλης, ενώ στο Παρίσι στήθηκαν οδοφράγματα μετά τη λήξη της πορείας και σημειώθηκαν συγκρούσεις με ρίψη αντικειμένων, στις οποίες η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, βομβίδες κρότου-λάμψης και αύρες νερού. Για την αντιμετώπιση των επεισοδίων επιστρατεύτηκαν περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί σε όλη τη επικράτεια.

🇫🇷🚨 #France : Tensions persist between small groups and law enforcement in the Porte de Vincennes neighborhood, on the sidelines of the October 24 mobilization. Asbolute Chaos in #Paris

https://t.co/dJuXcg8q1l — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 24, 2026



Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε 1.000 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο, ενώ κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μεταλλικές σφαίρες, εκτοξευτήρες και αυτοσχέδια όπλα. Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας εφάρμοσαν τακτικές προληπτικών ελέγχων, προχωρώντας σε δεκάδες προσαγωγές στο περιθώριο των κινητοποιήσεων.

🚨🇫🇷 ÚLTIMA HORA | Marsella parece un campo de batalla en estos momentos. 💥 Los alborotadores lanzan fuegos artificiales contra la Policía francesa, que responde con gases lacrimógenos. Francia está perdida. https://t.co/e0cAJVydkF — Isaac (@isaacrrr7) October 24, 2026

Το συνταξιοδοτικό σύστημα στο επίκεντρο των διαδηλωτών της Ισπανίας

Στην Ισπανία, η προσοχή επικεντρώθηκε στη Μαδρίτη, όπου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές – μεταξύ 25.000 και 50.000 σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις- διαδήλωσαν ειρηνικά για την προάσπιση του δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης εν όψει των επικείμενων εκλογών, με τους συνταξιούχους και τα συνδικάτα ενοικιαστών να ζητούν την εξίσωση της κατώτατης σύνταξης με τον κατώτατο μισθό και την προστασία των παροχών από την ιδιωτικοποίηση. Σε αντίθεση με τα γεγονότα σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η πορεία στη Μαδρίτη διατήρησε ειρηνικό χαρακτήρα και δεν καταγράφηκαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης ούτε μαζικές συλλήψεις.

Thousands of protesters fill Madrid’s streets, demanding a pension increase from the Spanish government https://t.co/ydZoD0BBqt — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 24, 2026

Φοιτητικές κινητοποιήσεις στην Ιταλία

Στην Ιταλία, το κύμα των φοιτητικών κινητοποιήσεων και των διαμαρτυριών κατά του κόστους διαβίωσης και της στεγαστικής κρίσης διατηρεί μια συνεχή δυναμική στις μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη και το Μιλάνο. Οι διαδηλώσεις επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από πανεπιστημιακά ιδρύματα και δημόσια κτίρια, με την αστυνομία να διατηρεί αυξημένη παρουσία. Παρά τις μικροέντασεις και τα μεμονωμένα επεισόδια που οδήγησαν σε στοχευμένες συλλήψεις και προσαγωγές διαδηλωτών, η κατάσταση δεν έχει λάβει την έκταση των βίαιων συγκρούσεων που παρατηρούνται στη Γαλλία ή την Αλβανία.

Un sabato di massima allerta per i cortei in varie città italiane. Tensioni a Milano, Roma e Torino. Scontri e sassaiola con la polizia a Bologna. Ci sono feriti. #Tg1 Filippo Bernardi https://t.co/nYGfHbhBMy — Tg1 (@Tg1Rai) October 24, 2026

Ενάντια στις εργασιακές μεταρρυθμίσεις οι κινητοποιήσεις στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, οι Βρυξέλλες αποτέλεσαν σημείο συγκέντρωσης για πορείες διαμαρτυρίας που στρέφονταν κατά του αυξημένου κόστους ζωής και των εργασιακών μεταρρυθμίσεων, με τις κινητοποιήσεις να εξελίσσονται κυρίως γύρω από την ευρωπαϊκή συνοικία. Η βελγική αστυνομία προχώρησε σε περιορισμένες διοικητικές συλλήψεις διαδηλωτών, κυρίως σε περιπτώσεις όπου επιχειρήθηκε ο αποκλεισμός κεντρικών οδικών αρτηριών ή η παραβίαση των ζωνών ασφαλείας γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν γενικευμένα επεισόδια ή σοβαροί τραυματισμοί.