Εξάρχεια: Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Έληξε ο συναγερμός για ύποπτη βαλίτσα στα Εξάρχεια, καθώς ο έλεγχος του ΤΕΕΜ έδειξε ότι ήταν άδεια. Δεν χρειάστηκε ελεγχόμενη έκρηξη, ενώ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις οδούς Ιπποκράτους και Σόλωνος.

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περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ
Φωτογραφία αρχείου
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Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα Εξάρχεια, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου σε ύποπτη βαλίτσα που είχε προκαλέσει την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Συναγερμός στα Εξάρχεια για ύποπτη βαλίτσα – Διακοπή κυκλοφορίας σε Ιπποκράτους και Σόλωνος

Το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) διαπίστωσε ότι η βαλίτσα ήταν άδεια, χωρίς να χρειαστεί η πραγματοποίηση ελεγχόμενης έκρηξης.

Νωρίτερα, η Αστυνομία είχε προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου, καθώς και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήρθησαν και οι δρόμοι δόθηκαν ξανά στην κυκλοφορία.

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