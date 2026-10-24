Καλλιθέα: Πώς έγινε το τροχαίο με την 27χρονη οδηγό μοτοσικλέτας – Βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στην Καλλιθέα, παρουσίασε το Mega στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που μία μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 27χρονη, προσκρούει στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν η οδηγός, ο 37χρονος συνεπιβάτης της και μία 35χρονη οδηγός αυτοκινήτου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην αρχή της Λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Ποσειδώνος, κοντά στην υπόγεια διάβαση της Λεωφόρου Συγγρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 27χρονη έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας σε στροφή του δρόμου, αμέσως μετά την υπόγεια διάβαση, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα.

Από την πρόσκρουση, η οδηγός και ο 37χρονος συνεπιβάτης εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 35χρονη.

Η 27χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο συνεπιβάτης της και η οδηγός του ΙΧ υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Λίγη ώρα μετά το τροχαίο, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την 27χρονη και τη μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Ο 37χρονος μετέβη με ιδιωτικό μέσο στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου επίσης νοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αρχικά, είχε μεταδοθεί η πληροφορία ότι τη μοτοσικλέτα οδηγούσε ο 37χρονος και ότι είχε εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου. Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν η 27χρονη, ενώ ο άνδρας ήταν συνεπιβάτης και μετέβη στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.