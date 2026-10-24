Καλλιθέα: Πώς έγινε το τροχαίο με την 27χρονη οδηγό μοτοσικλέτας – Βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης

Βίντεο του MEGA καταγράφει το τροχαίο στην Καλλιθέα, όπου 27χρονη οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο σε στροφή και προσέκρουσε σε νησίδα. Η οδηγός και ο 37χρονος συνεπιβάτης εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα, όπου έπεσαν πάνω σε ΙΧ. Η 27χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ελαφρύτερα τραύματα υπέστησαν ο 37χρονος και η 35χρονη οδηγός του αυτοκινήτου.

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Τροχαίο - Καλλιθέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τη στιγμή σοβαρού τροχαίου τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στη Λεωφόρο Αμφιθέας, όταν μοτοσικλέτα με 27χρονη οδηγό προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα.
  • Από την πρόσκρουση, η οδηγός και ο 37χρονος συνεπιβάτης εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της 27χρονης.
  • Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ενώ η αστυνομική έρευνα διευκρίνισε ότι οδηγός ήταν η ίδια και όχι ο συνεπιβάτης, ο οποίος μετέβη σε άλλο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.

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Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/10) στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στην Καλλιθέα, παρουσίασε το Mega στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στα πλάνα καταγράφεται η στιγμή που μία μοτοσικλέτα, την οποία οδηγούσε 27χρονη, προσκρούει στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν η οδηγός, ο 37χρονος συνεπιβάτης της και μία 35χρονη οδηγός αυτοκινήτου.

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Το τροχαίο σημειώθηκε στην αρχή της Λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Ποσειδώνος, κοντά στην υπόγεια διάβαση της Λεωφόρου Συγγρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η 27χρονη έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας σε στροφή του δρόμου, αμέσως μετά την υπόγεια διάβαση, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα.

Από την πρόσκρουση, η οδηγός και ο 37χρονος συνεπιβάτης εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και έπεσαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μία 35χρονη.

Η 27χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο συνεπιβάτης της και η οδηγός του ΙΧ υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Λίγη ώρα μετά το τροχαίο, στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την 27χρονη και τη μετέφερε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται. Ο 37χρονος μετέβη με ιδιωτικό μέσο στο 251 Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου επίσης νοσηλεύεται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Αρχικά, είχε μεταδοθεί η πληροφορία ότι τη μοτοσικλέτα οδηγούσε ο 37χρονος και ότι είχε εγκαταλείψει το σημείο του τροχαίου. Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν η 27χρονη, ενώ ο άνδρας ήταν συνεπιβάτης και μετέβη στο νοσοκομείο με ιδιωτικό μέσο.

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